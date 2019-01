STOP – EMISIONI 108 (SEZONI 4)

Thirrja e Bashës për protestën e 16 shkurtit/ mbikqyrje të burgosurve.

Kreu demokrat Basha ka nisur turin e takimeve nëpër rrethe dhe ka kërkuar që në 16 shkurt, në protestën e thirrur nga opozita, populli të rrethojë tradhtinë, hajdutërinë e pashpirtësinë e të tregojë, se Edi Rama ka rënë.Nga dita e sotme nis një regjim i ri për të burgosurit e rrezikshëm. Ata do të izolohen nga kontaktet me jashtë burgut dhe do të mbikqyren 24 orë, për të shmangur veprat kriminale të komanduara nga qelitë.



Skandali në burgun e Rrogozhinës, punonjësit grabisin të burgosurit.

Xhelo Kumria ka vuajtur dënimin për “armëmbajtje pa leje” në burgun e Rrogozhinës në vitet 2014-2015.Gjatë kësaj kohe e vizitonin familjarë e të afërm, duke i dhënë dhe para, të cilat i ka kursyer e i ka mbajtur në arkën e burgut.Po prej 4 vjetësh nuk arrin të marrë paratë e veta në shumën e 540 mijë lekëve të vjetra.Ekonomisti i burgut, thotë në një video-regjistrim, se arkëtarët, që kanë vjedhur paratë janë shkarkuar dhe janë në gjyq, por sot arka nuk ka para, për t’ia kthyer Kumrisë.Në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve thonë, se duhet pritur vendimi i gjykatës, për të parë, se cfarë do të bëhet me shumën e grabitur në burgun e Rrogozhinës.



Shkolla profesionale “Karl Gega”, nxënësit pa bursa e pa ngrohje.