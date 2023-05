Stop – Emisioni 12 Maj 2023 (Sezoni 8)

21:10 12/05/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Hitparadë i absurdit shqiptar

Të parkosh në Tiranë është një hall më vete. Një grua ka shkruar në makinë “mos parko afër, se jam e shëndoshë”.

Një tjetër ka ngjitur një shkrim të dera, ku shkruhet, “mos parko, se çajmë goma”. Një burrë ka shkruar “kërkoj nuse se mbarova”.

Një video e një qytetari tregon, sesa tym krijohet tek Pazari i Ri nga një biznes zgare në mes të kësaj zone.

Janë këto disa nga episodet, që shfaqen e komentohen në pjesën e parë të emisionit, në rubrikën “Hitparade i absurdit shqiptar”.

Lë pensionin 33 muaj pa marrë, ia tërheq një tjetër me ID false

Denoncimi i radhës vjen nga Kolë Shkëmbi, i cili ka jetuar dhe punuar në Shkodër, por është zhvendosur të banojë në Tiranë.

Në Mars 2020 del në pension, të cilin e le pa tërhequr 33 muaj në degën e Postës Shqiptare nr. 30. Mirëpo, kur shkon të interesohet, zbulon se pensionin ia kishin tërhequr.

“Nuk figuron emri më thanë. Shkova tek Sigurimet Shoqërore, më thanë e ke te rruga Bardhyl. Kur shkova tek arka 30 më thanë që e ke tërheq pensionin. Kola jam unë i thashë, nuk është ky. Mua më ka skaduar karta e identitetit në 2021. Paret i ka marrë në Qershor të 2022-shit”, tha Shkëmbi.

Bëhet fjalë për një person me të dhëna të njëjta ID-je, ku ndryshonte vetëm afati i skandencës së kartës. Shuma e munguar është 2 milionë e 126 mijë Lekë.

“Asnjëherë nuk e kam tërhequr. Unë edhe dikush me i rënë portofoli në tokë i them merre se të ra. Nuk jam marrë me ato vese kurrë. I kam thënë dhe kur kam bërë denoncim, lypi pushkatim, jo dënim nëse i kam marrë”, tha Shkëmbi.

Pas kësaj, Kola tregon, së çështja vajti te Krimi Ekonomik dhe në Prokurori, ku prokurore e çështjes, ishte Ornela Rrumbullaku.

OPGJ, Bujar Musai: Po ia kemi dorëzuar zyrës përkatëse në drejtori, që trajton me një fjalë mashtrimin me anë të falsifikimit të firmës, sepse e mbulojnë ato si vepër penale dhe ato kanë bërë referuar në Prokurori.

Flasim me specialistin e ISSH-së dhe ai na thotë se gabimi është bërë nga posta, pasi duhet të ishte verifikuar karta e personit, që ka tërhequr paratë.

Më pas komunikojmë me 2 drejtorët përkatës, të ISSH-së Astrit Hado, dhe Ardit Demiri i Postës Shqiptare. I pari na thotë, që nuk ka shanse, që dy karta të kenë një numër ID-je.

Drejtori ISSH-së Astrit Hado: Ne përcaktojmë të drejtën dhe sa lekë do marri, dhe verifikimin që e mori Odeta apo e mori Astriti e ka Posta. Nuk ka shanse, që të jenë dy karta me një NIPT. Nuk ka shanse!

Ndërsa drejtori i postës mbron punonjësen e tij, duke thënë se në sistem nuk del problematika, se kur skadon një kartë. Ata thonë, se këtë ngërç do ta zgjidhin mes dy institucioneve.

Drejtori i Postës Shqiptare, Ardit Demiri: Sistemi nuk e bllokon!

Gazetarja: Është një ngërç shumë i madh pastaj sepse i bie që i teket shumë personave që ta marrin numrin e ID-së, bëjnë një kartë false dhe i bie që të na vidhet llogaria. Është absurde. Duhet gjetur një sistem i unifikuar. Ideja është që kur skadon, skadon. Skadon për ISSH dhe për Postën.

Drejtori i Postës Shqiptare, Ardit Demiri: Odeta të ndajmë një diçka! Posta nuk ka sistem të vetin të pensioneve. Punon me sistemin e ISSH-së. Patjetër! Ky është…Po patjetër, kjo është gjë tjetër tashi. Ne jemi duke bërë edhe një marrëveshje të re, të gjitha me radhë. Po ne po themi, që në këtë fazë, që jemi duke diskutuar bashkë. Neve nuk kemi sistem tonin. Operojmë mbi sistemin e ISSH-së. Jo se dua të mbroj punonjësin tim! Në mënyrë absolute, jo! Por nuk mund të them tashi, që kjo ngec tek kjo hallkë dhe këtu është marrë informacioni. Unë do ulem në një takim me Astritin,(Drejtorin e ISSh-së) që ta zgjidhim dhe rastin në fjalë, duke qenë dhe rast unik.Në kaq vite të paktën, që kam qenë unë. Por mbi të gjitha t’i japim dhe zgjidhje këtij rasti!

Gazetarja: Kam besim tek ju të dy.

Drejtori i Postës Shqiptare, Ardit Demiri: Falenderoj, Odeta! Shumë faleminderit!

20 muajsh me leucemi akute, Stop dhe Fundjavë ndryshe e nisin në Itali

Ajken Muça vetëm 20 muajsh është diagnostikuar me leucemi akute severe, një leucemi shumë e rëndë dhe që përparon shumë shpejt! Foshnja rrezikon jetën nga momenti në moment.

Kimioterapia, trajtimi dhe transplanti i palcës kushtojnë 168,000 Euro. “Stop” dhe “Fundjavë Ndryshe” kanë hapur një llogari në GoFundMe, për të ndihmuar Ajkenin e vogël.

Për shkak të përkeqësimit të situatës, foshnja është nisur me urgjencë drejt Italisë dhe llogaria për ndihmën e tij, vazhdon të jetë e hapur

