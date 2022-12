Stop – Emisioni 13 Dhjetor 2022 (Sezoni 8)

21:01 13/12/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Invalidi aksidentohet për vdekje, avokati nuk u hap telefonin familjarëve

Më 23 Shtator 2022, Dervish Arapi, 61 vjeç, banues në Patos, shtypet për vdekje nga një makinë pranë Kthesës së Patosit.

Genti-administratori i një agjencie funerali në Fier, i lidhi familjarët e viktimës me dajën e vet avokat, Ardian Dauti. Ky i fundit ka lidhur disa aktmarrëveshje noteriale me ta duke marrë përsipër përfaqësimin në të gjitha institucionet si për çështjen penale, ashtu edhe për dëmshpërblimin.

Por avokati as telefonin nuk ua hap familjarëve. Pa asnjë komunikim me avokatin, familjarët i janë drejtuar edhe prokurorisë, ku edhe ky institucion nuk u ka dhënë asnjë informacion lidhur me hetimin.

Në marrëveshjen me familjarët, avokati ka shkruar se në çdo moment që ata tërhiqen, ai vetë përfiton 50% të dëmshpërblimit.

Denoncuesja: Më erdhi e papritur, ishte si një bombë kur më erdhi nusja e xhaxhait dhe më tha. Ishim akoma të shokuar, nuk dinim e çfarë po bëhej.

Denoncuesi: Ka ardhur policia, më ka lajmëruar të nesërmen në orën 08:30-09:00 dhe kam ikur direkt në Fier. Ai ishte 61 vjeç. Kishte ikur në Fier xhiro se ishte invalid.

Gazetari: Çfarë mund të ketë ndodhur? Kush e ka shkaktuar këtë aksident?

Denoncuesi: Asnjë gjë nuk na kanë thënë. Kemi shkuar tek Prokuroria, nuk dimë se kush është prokurori, e kërkojmë dhe nuk na e tregojnë.

Gazetari: Sa herë keni shkuar në Prokurori për të pyetur?

Denoncuesja: Kemi 2 muaj rresht, zëre se përditë. Rrimë atje gjithë ditën.

Gazetari: Ju a jeni klientët e ndonjë avokati?

Denoncuesi: Po, është Ardian Dauti. Ne në fillim këta të morgut na lidhën me atë për çështje që të thashë që nuk kishim lekë për funeralin e më tha pastaj do bëjmë një punë se kemi avokatin tonë.

Gazetari: E keni pyetur ndonjëherë këtë avokat se si kanë ecur gjërat? E keni takuar fizikisht?

Denoncuesi: Jo, asnjëherë. Nuk është afruar njëherë që të takohet me ne.

Gazetari: Ju keni lidhur një marrëveshje, pra një kontratë noteriale tek një notere këtu në Fier. Pse e keni lidhur?

Denoncuesi: Ky i funeralit na lidhi ne, e kishte njeriun e vet.

Në prani të gazetarit të emisionit investigativ “Stop”, i vëllai i vikimës, Skënder Arapi merr në celular avokatin Ardian Dauti.

Avokati Ardian Dauti: Alo!

Skënder Arapi, i vëllai: Përshëndetje, avokat! Si jeni?

Avokati Ardian Dauti: Përshëndetje, i dashur! Si je ti?

Skënder Arapi, i vëllai: Mirë! Jam Skënder Arapi, vëllai i të ndjerit, Dervish Arapit.

Avokati Ardian Dauti: Po, po, po! Si kalove?

Skënder Arapi, i vëllai: Mirë! Ore, po nuk dimë asgjë, se çfarë është bërë. Mbushi dy muaj dhe ne nuk dimë asgjë, as emrin e prokurorit e asgjë.

Avokati Ardian Dauti: Po kemi folur njëherë, apo nuk kemi folur?

Skënder Arapi, i vëllai: Po jo,ma ke mbyllur telefonin mua, ti.

Ia mbylli sërish.

Në mungesë totale të informacionit dhe të një komunikimi me avokatin, qytetarët, pra familjarët e viktimës janë drejtuar vetë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier ku kanë kërkuar informacion.

Menjëherë pas këtij rasti tragjik në skenë do të dalë një agjenci funerale në qytetin e Fierit. Administratori i kësaj agjencie do tË lidhte familjarët e viktimës me dajën e tij që është avokati Ardian Dauti.

Qytetari shkon në agjencinë e funeralit në Fier “Genti Agjenci Funerale”.

Skënder Arapi, i vëllai: Ti e ke dajë atë. Ti na lidhe me të, por ai s’më jep asnjë informacion mua për Dervishin. E marr në telefon, ma mbyll telefonin.Si ka mundësi?

“Genti Agjenci Funerale”: Tani, dëgjo vëllain tënd, tani! Vazhdon çështja penale, ta kuptosh si procedurë njëherë.

Skënder Arapi, i vëllai: Si ka mundësi, avokati të mos llafoset fare me mua, o burrë?! Kur unë kam kapur një avokat, duhet të më kthejë një farë përgjigje, por jo fare, të më mbyllë edhe telefonin.

“Genti Agjenci Funerale”: Dëgjo mua! Unë mendoj, se po kërkon gjëra koti për këtë pjesë.

“Genti Agjenci Funerale”: Ai do të të marrë në telefon, kur të mbyllet çështja përfundimtare.



Skënder Arapi, i vëllai: Më fal! Nuk është muhabeti atje, thjesht, t’i thuash dy llafe Skënderit në telefon, çfarë ka?

“Genti Agjenci Funerale”: Tani, ai ka njëmijë çështje. Tani, ta marrin përditë nga një, si i bie?

Skënder Arapi, i vëllai: Po unë nuk e kam marrë përditë, një herë në hënë. Nuk e kam marrë përditë.

“Genti Agjenci Funerale”: Po ti më merr mua! Do informacion? Ta jap unë informacionin.

Skënder Arapi, i vëllai: Po ti s’e di, o Genti! Unë doja ta pyesja për diçka…!

“Genti Agjenci Funerale”: O i di unë, o s’i di njeri ato! Se po mos t’i dija, nuk i thosha atij “hajde”. Për çdo gjë, do flasim bashkë!

Gazetari i emisionit investigativ “Stop” takohet me avokatin Ardian Dauti në Tiranë, në zyrën e tij.

Avokati Ardian Dauti: Përshëndetje, si kaluat?

Gazetari: Përshëndetje! Andrelini, nga Emisioni “Stop”!

Avokati Ardian Dauti: Nuk kemi asnjë informacion. I kemi bërë kërkesë prokurorisë, pres përgjigje.

Gazetari: Ndërkohë, i jeni përgjigjur ju si avokat, palës së viktimës?

Avokati Ardian Dauti: Patjetër!

Gazetari: Në ç’mënyrë?

Avokati Ardian Dauti: Sa herë, që vijnë në zyrë, marrin takim, çfarë kërkojnë në telefon, çdo gjë.

Gazetari: Ua keni hapur edhe telefonin, besoj?

Avokati Ardian Dauti: Patjetër!

Gazetari: E keni informuar?

Avokati Ardian Dauti: Patjetër!

Gazetari: Në fakt, unë kam qenë prezent, i nderuar dhe ju nuk e keni informuar, por ju ia keni mbyllur telefonin zotërisë.

Avokati Ardian Dauti: Tani, problemi është midis meje dhe klientit, apo ku është problemi, sipas teje?

Gazetari: Jo, unë dua të di se si qëndron kjo marrëdhënie sepse këtu kemi një prokurë ku janë të përcaktuara pikat.Tani, është shumë e thjeshtë që avokati i ka të qarta detyrat e veta…

Avokati Ardian Dauti: Ule zërin! Kështu fol te emisioni yt, jo këtu!

Gazetari: Po minimalisht, ju duhet t’i hapni telefonin dhe ta informoni!

Avokati Ardian Dauti: Ia kam hapur dhe e kam informuar.

Gazetari: Juve nuk ia keni hapur, z.Dauti. Juve nuk ia keni hapur telefonin klientit. Pra, ju keni shkelur pikën më kryesore: marrëdhënie avokat…

Avokati Ardian Dauti: Vazhdo! Gjithë të mirat! E drejta e klientit të më revokojë prokurën e kaq!

Gazetari: Jo, përderisa…

Avokati Ardian Dauti: Hajde! Hajde djali! O djali, hajde!

Gazetari: Do ta ndiqni këtë çështje deri në fund, do ta informoni klientin?

Avokati Ardian Dauti: Të lutem!

Avokati Ardian Dauti: Patjetër, e kam detyrim!

Gazetari: Së paku, duhet ta kishit informuar!

Avokati Ardian Dauti: O çun, të lutem! Kalofsh mirë!/tvklan.al

Mori leje për mur ndërtoi godinë, IMT gjobit e prish ndertesën

Pak ditë më parë, Theodhoraq Kapurani denoncoi në emisionin investigativ “Stop” se ngjitur me laboratorin e tij pranë Spitalit Rajonal Elbasan po ndërtohej një godinë pa leje. Sipas denoncuesit, personi që po ndërton kishte marrë leje në bashki vetëm për ndërtim muri rrethues.

IMT ka bërë vetëm një herë verifikim, por nuk kishte gjetur parregullsi. Gazetari i “Stop” verifikoi pretendimin e zotit Kapurani dhe në fakt rezultoi se ngjitur me spitalin e Elbasanit, po ndërtohej godinë dhe jo mur rrethues.

Emisioni “Stop” mësoi se leja vetëm për ndërtim muri rrethues, nga ana e Bashkisë Elbasan i është dhënë shoqërisë Alfred Kasa dhe Fiona Kasa.

Me kërkesë të emisionit Stop, IMT shkoi sërish në terren dhe kryeinspektori Alian Zabeli tha se kemi të bëjmë me një shkelje dhe përgjegjësi do të gjobitet e detyrohet ta kthejë objektin ne gjendjen fillestare.

IMT ka bërë vetëm një herë verifikim, ku nëpërmjet një shkrese zyrtare i bën me dije qytetarit se në kohën e verifikimit, 11 Nëntor 2022, po ndërtohej mur dhe jo godinë. Gazetari i “Stop” verifikon pretendimin e zotit Kapurani dhe në fakt, rezulton se ngjitur me spitalin e Elbasanit, po ndërtohet godinë dhe jo mur rrethues.

Alian Zabeli, kryeinspektor: Subjektit do i prishet pjesa që ai ka bërë shtesë. Sipas rastit, i bie që të prishet soleta dhe ngritja e muraturës anës.

E në fakt në përgjigjen zyrtare, IMT Elbasan bën me dije se subjekti në fjalë u gjobit me 5 milionë lekë dhe objekti pa leje do të prishet.