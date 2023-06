Stop – Emisioni 13 Qershor 2023 (Sezoni 8)

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Çmenduria më e madhe për dashurinë, “sot ka vetëm money, money”

Kemi pyetur qytetarët e Tiranës, se cila ka qenë cmenduria më e madhe, që kanë bërë për dashurinë.Përgjigjet e brezave të ndryshëm ndajnë koncepte të ndryshme për këtë. Një grua thotë, se sot ka vetëm interes për paratë dhe jo dashuri të vërtetë.Ndërsa një vajzë shprehet, se ka kaluar nga ballkoni i saj tek ballkoni i të dashurit , duke i lënë prindërit jashtë.

Konflikt për vegla pune me kushërinjtë, i arrestojnë të birin 4 herë brenda 10 viteve për të njëjtën vepër penale

Besnik Karaxha tregon për emisionin investigativ “Stop” në Tv Klan se në vitin 2013, djali i tij konfliktohet me disa persona për një motiv banal me një vegël pune. Konflikti agravon dhe shkon në dhunë, ku përfshihet edhe vetë Besniku. Arrestohen të dy dhe gjykata vendos “burg pa afat”.

Nga ekspertiza e parë që doli plagosje e lehtë, lirohen dhe Besniku qëndron “arrest shtëpie”, ndërsa i biri me “detyrim paraqitje”.

Pasi doli ekspertiza e tretë, Besniku dënohet me 5 vite burg dhe djali i tij me 3 vite e 6 muaj. Në vitin 2015 arrestohen. Besniku tregon, se në vitin 2015 u arrestuan dhe po kryenin dënimin në IEVP Fier.

Në 31 Dhjetor 2015, bënë kërkesë në gjykatë për të përfituar nga amnistia e vitit 2015. Gjykata e Fierit e rrëzoi kërkesën e Besnikut dhe Gjykata e Apelit e aprovoi, duke e liruar në 2017-ën.

Djalit ende nuk i kishte dalë data e gjyqit. Nga ana tjetër, djalit i refuzohet nga Gjykata e Fierit dhe i pranohet nga Gjykata e Apelit të Vlorës.

Lirohet dhe prokurori bën rekurs në Gjykatë të Lartë. Gjykata e Lartë e kthen sërish në burg. Besniku e çon në Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykata Kushtetuese e shfuqizon vendimin e Gjykatës së Lartë, duke e kthyer sërish për rigjykim dhe e liron djalin e tij.

Në vitin 2023, në Mars, Gjykata e Lartë sërish vendos ta kthejë në burg, pasi thuhet, se nuk përfiton nga aministia e vitit 2015.

Prej vitit 2013 e deri tani në 2023-shin, Besniku endet nëpër seanca gjyqësore dhe djali arrestohet për të katërtën herë.

Denoncuesi: Në vitin 2013, djali shkon për një vegël pune në Farkë për ta marrë tek disa kushërinjtë e vet që ja kishim marrë. Shkon djali për të marrë veglën e punës në shtëpinë e vet se ishin 5 vëllezër dhe e godasin. E godasin se nuk ja japin veglën e punës. Djali ju thotë se do të ma jepni veglën e punës sepse është vegla ime dhe atëherë, ata e godasin. Marr makinën që kisha dhe shkoj atje në vendin e ngjarjes. Në momentin që shkoj atje, më ngrenë me bisha lopatash, kamzash, më godasin mua, kapemi fyt për fyt atje. Njëri nga vëllezërit e tyre shtrihet në tokë gjoja sikur i ra të fikët. I vëllai i atyre, e merr me makinë dhe e çon në spital ushtarak. Atje rri 3 ditë gjoja i shtruar dhe gjoja i plagosur atje edhe tani në këto momente, vjen policia dhe na arreston mua dhe djalin. Që në vitin 2013, ne arrestohemi dhe shkojmë në burg. Shkojmë në Gjykatën e Shkallës së Parë, e cila vendos “burg pa afat”, edhe për mua, edhe për djalin. Në Gjykatën e Apelit, djali del me “detyrim paraqitje”, kurse unë qëndroj në burg derisa të bëhet ekspertiza mjeko-ligjore. Ekspertiza e parë nga e cila dal unë nga gjykata thotë se “goditja është e lehtë”. Dal unë nga burgu me masën “arrest shtëpie”.

Gazetarja: Pastaj doli ekspertiza e tretë, ku thuhet “plagosje e rëndë”…

Denoncuesi: Gjykata vendosi 5 vjet burg për mua dhe 3 vjet e 6 muaj për djalin, Roland Karaxha. Më 4 Qershor të vitit 2015, vjen policia dhe na arreston mua dhe djalin dhe shkojmë në burg. Më 4 Qershor 2015, ne arrestohemi dhe na çojnë për të kryer dënimin në burgun e Fierit. Më 31 Dhjetor 2015 del amnistia me ligjin “154”.

Gazetarja: Pra, ju bëtë kërkesë në vitin 2015 për të përfituar nga amnistia në Gjykatën e Shkallës së Parë në Fier, çfarë vendosi gjykata?

Denoncuesi: Gjykata nga rrëzoi kërkesën, si mua, ashtu edhe djalit. Atëherë, apeluam në Gjykatën e Apelit, e cila vendosi si për mua dhe për djalin, përfitimin e një vit amnistie, një vit ulje dënimi. Atëherë, unë përfitoj nga amnistia e vitit 2015 – 1 vit ulje dënimi. U bë edhe amnistia e 2017 dhe në 14 Janar të 2017, unë lirohem, kurse djali nuk lirohet sepse nuk ishte bërë gjyqi akoma. Djali përsëri përfiton nga amnistia e 2015-ës dhe duke u futur dhe amnistia e 2016-ës, djali del nga burgu me datë 19 Prill në 2017 lirohet nga Gjykata e Shkallës së Parë Fier.

Gazetarja: Në 2017 liroheni të dy, ku qëndron problemi?

Denoncuesi: Sepse prokurori që kishte çështjen time nuk i bëri rekurs vendimit të Gjykatës së Apelit, kurse djalit i bënë rekurs në Gjykatën e Lartë. Në Gjykatë të Lartë prapë vendoset për rikthimin e djalit në burg dhe pasi djali u arrestua dhe shkoi në burgun e Fierit, unë ju drejtova Gjykatës Kushtetuese, e cila doli me vendim duke lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Apelit Vlorë. Gjykata Kushtetuese e rikthen përsëri për gjykim në Gjykatën e Lartë. Më pas, Gjykata e Lartë merr vendim dhe e rikthen djalin përsëri në burg. Këtë vendim e ka marrë me 23 Mars të vitit 2023.

Avokat Eridi Sherifi thotë se kjo është një kambanë alarmi për sistemin e drejtësisë.

Avokati, Eridi Sherifi: Njëra gjykatë i jep amnisti, gjykata tjetër ia refuzon. Noramlisht, vendimi i Gjykatës së Lartë i jep një zgjidhje përfundimtare, por në këto kushte, jemi para faktit që personi është duke vuajtur për shkak të sistemit të drejtësisë. Rasti i 2013 nuk ka gjetur zgjidhje në 2023 dhe kjo sigurisht është një këmbanë alarmi për sistemin e drejtësisë dhe për hallet e qytetarëve që nuk gejnë dot zgjidhje. Një ligj i fal pjesën e mbetur të dënimit, ligji tjetër që bëhet në 2016 për dhënie amnistie, është i përmirësuar në kuadrin e 2015, por i gjithë problemi çalon tek gjykatat dhe tek interpretimi që ato bëjnë. Zgjidhja qëndron tek një kërkesë që qytetari duhet t’i bëjnë gjykatës për të konstatuar mosekzekutimin e dënimit për shkak se nga dhënia e tij në 2013 dhe vendimi që ka marrë formë të prerë në 2015 nga Gjykata e Apelit e deri më tani, kanë kaluar mbi 5 vite që do të thotë se ky lloj vendimi nuk duhet ekzekutuar për shkak se është parashkruar.

I ngatërruan shtëpinë me të komshiut në Kadastër, kalvari i mundimeve “derë më derë” për zhbllokimin

Në 30 Dhjetor të vitit të shkuar, emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan, transmetoi ankesën e zonjës Majlinda Kola, e cila në vitin 2018 bleu një apartament 2+1, me sipërfaqje 107 m2 nga Albana Mylyshi.

Kontrata e shitblerjes u bë nga noterja Vitore Biba. Po në atë vit, Majlinda u pajis me certifikatë pronësie dhe prona ka qenë e pabllokuar. Por kur Majlinda donte ta shiste apartamentin, ai rezultoi i bllokuar, pasi ishte ngatërruar nga Kadastra me hyrjen e komshiut.

30 Dhjetor 2022:

“Kam blerë një apartament 107 m2 në vitin 2018, kam bërë noterinë, kam marrë certifikatën e pronësisë. Unë dua të shes shtëpinë. Shkova te noterja, ajo tha duhet të shkosh te Hipoteka për të marrë atë që shtëpia është e bllokuar. Nuk kam marrë asnjë lloj kredie. Asnjë gjë. Kanë ngatërruar numrat e pasurisë te Kadastra dhe shtëpia ime del e Agustin Bardhokut, komshiut. Fillimisht unë shkova tek noterja për të bërë rifreskim pasurie. Aty zbulova që shtëpia është e bllokuar dhe nuk mund ta shes. Kur vajta te Kadastra drejtori Klajdi Dodaj më tha që është bërë një gabim nga ish-drejtori i parë Jul Përgega. Ne po vuajmë këtë gjë që unë nuk mund të shes shtëpinë. Edhe kur ishte drejtori tjetër, kam shkuar e jam ankuar, kemi bërë të gjitha gjërat dhe ai iku, erdhi ky tjetri, edhe ky tjetri përgjigjen e ke këtu në letër, por nuk mund të zgjidhi asnjë gjë”, thotë Majlinda Kola.

Kryeregjistruesi i Kadastrës në Lezhë, Gentian Malotaj, premtoi ngritjen e një grupi pune për zgjidhjen e këtij problemi.

“Do ngremë një grup pune për verifikimin e problematikës së dosjes, me dy juristët më të mirë që kemi ne dhe një inxhinier, pastaj qytetarit normalisht t’i japim shërbimin e kërkuar. Qytetarit, deri sa e ka me certifikatë pronësie, duhet patjetër që t’i japim një zgjidhje”, u shpreh drejtori i Kadastrës së Lezhës, Gentian Malotaj.

Ndonëse u premtua zgjidhje, kjo nuk ndodhi dhe qytetarja Majlida Kola tregoi një përgjigjie, ku thuhet se qytetari duhet ta zgjidhë vetë rastin, jo Kadastra që ka bërë gabimin.

Denoncuesja: Pas interesimit të emisionit “Stop”, Lezha ngriti grupin e inspektimit dhe mua më erdhi kjo përgjigje nga Kadastra e Mirditës:

Agjencia nuk mban përgjegjësi për gabimet e akteve noteriale të lidhura ndërmjet subjekteve private. Njëkohësisht, zyra vendore ASHK Mirditë nuk është përpara korrigjimit të gabimit të zgjidhur si rezultat i gabimeve materiale gjatë regjistrimit të akteve. Për rastin konkret, jemi para akteve administrative dhe noteriale të hartuara nga palë të treta. Korrigjimi duhet të kryhet nga palët ose nëpërmjet vullnetit të shprehur të palëve, me të cilët ka sjellë pasojë juridike regjistrimi.

Për këtë rast, “Stop” iu drejtua Kadastrës së Rrëshenit, ku Klajdi Doda tha se është bërë një gabim në hedhjen e të dhënave dhe zonjës i del prona e bllokuar.

Gazetarja: Si ta kuptoj unë këtë përgjigje që “Agjencia nuk mban përgjegjësi për gabimin që është bërë”?

Kreu i Kadastrës Rrëshen, Klajdi Doda: Gabimet e bëra nga noterët apo të tjerë, mbajnë përgjegjësi ata, për atë që ka përgjegjësi zyra për gabimet, e rregullon zyra.

Gazetarja: Ku thuhet që gabimi është bërë nga noterja?

Kreu i Kadastrës Rrëshen, Klajdi Doda: Të lutem ma bëj një kërkesë më shkrim, t’jua sjell unë me shkrim. Unë jam në spital për momentin, të kërkoj ndjesë. Të përshëndes!

13 Qershor 2023:

“Stop” i është drejtuar Bashkisë Mirditë për të komunikuar me drejtuesen e kësaj zyre.

“Nëse vërtetë Kadastra ka një dosje të përcjellë nga Urbanistike, kushdo qoftë Urbanistika, qytetari ta bëjë ankesën tek Hipoteka, nuk e bën tek unë. Mua nuk më ka ardhur asnjë njeri, nuk jam fare në dijeni të çështjes së tyre.”

Pasi Drejtoresha e Urbanistikës nuk bindet se problematika ka nisur nga kjo zyrë, atëherë “Stop” realizon komunikimin mes ish-regjistruesit të Kadastrës dhe drejtoreshës aktuale të zyrës së Urbanistikës.

Gazetarja: Kur ke qenë regjistrues në atë kohë, a e ke nisur procedurën, a i ke vënë në dijeni këta të zyrës së Urbanistikës?

Julian Përgega: Në dijeninë time, shkresa i është drejtuar Urbanistikës, BKT-së, shoqërisë. Një kopje e shkresës shihet ajo, nëse ka shkresë që i është drejtuar.

Gazetarja: Nga kush ka filluar gabimi, nga ish-Kadastra apo nga zyra Urbanistike?

Julian Përgega: Ish-zyra e regjistrimit është zyrë pritëse, ata kanë pritur dokumentat që kanë sjellë palët dhe në këtë rast, përpunuesja e dokumentave është shoqëria me inxhinierin koalidues.

Gazetarja: Kush e përcakton numërimin normal?

Julian Përgega: Normalisht nga Urbanistika vijnë këto dokumenta, nuk i prodhon zyra.

Qytetarja Albana Mylyshi me ndihmën e gazetares së “Stop” bën ankesën tek Urbanistika dhe ASHK nga fillimi.

Denoncuesja: Bëra një kërkesë për të ja dërguar Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Bashkisë Mirditë. Shpresoj të ketë një zgjidhje./tvklan.al