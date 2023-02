Stop – Emisioni 13 Shkurt 2023 (Sezoni 8)

20:57 13/02/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Protesta e opozitës, Rama: Macja do të lahet…

Të shtunën opozita mbajti një protestë kundër qeverisë, protestë e cila është premtuar të përsëritet sërish sot.Pas këtij tubimi, kryeministri Rama postoi në rrjetet sociale një video me pasojat e grumbullimit opozitar dhe pastrimin, që iu bë godinës së kryeministrisë. Videon e tij Rama e shoqëroi me këngën :macja do të lahet”.

New York, e moshuara jeton me tuba e kërkon pajisjen me pasaportë

Misioni ynë është të gjendemi pranë qytetarëve kudo që ndodhen, në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Këtë herë kemi një denoncim nga një qytetare në New York. Blerta Viki tregon, se e ka nënën invalide dhe jeton me tuba. Për efekt pensioni i duhet të pajiset me certifikatë, që të mos t’i digjet pensioni, që merr në Shqipëri. Është drejtuar tek Konsullata Shqiptare në New York dhe tregon, se Konsullja e parë i ka thënë, se nuk ka ekip, për të vajtur në shtëpi. Konsullja aktuale i ka thënë, se procedura bëhet, por duhet të mblidhen disa raste. Blerta ka dorëzuar dokumentet, por nuk ka marrë përgjigje prej disa muajsh. Ne u lidhëm me Konsullatën Shqiptare në New York dhe kompaninë Ealeat dhe pas shumë burokracive na premtuan, se në datën 21 shkurt ekipi do të jetë në shtëpinë e zonjës për të bërë aplikimin për pasaportë biometrike.

Dha paratë për shtëpi 16 vjet më parë, ndërtuesi: Jam roje e lekëve të tij

Në vitin 2007, z.Qazim Cerangu porositi një apartament te shoqëria e ndërtimit “Elbavo shpk” me administrator Bashkim Haxhiu, të cilin e ka edhe shok.Apartamenti kushtonte 90 000 euro.Me noteri, ndërtuesi mori 31 500 euro dhe shumat e tjera, kur të merrej leja e ndërtimit dhe kësti i fundit, kur të mbaronte objekti.Për vite me radhë nuk u konkretizua asgjë. Më në fund, në vitin 2022 ndërtuesi merr leje për të ndërtuar një pallat pranë Bulevardit të Ri në Tiranë, por denoncuesi pretendon, se ai po e shmang dhe po e gënjen.Pas komunikimit tonë me ndërtuesin, ky i fundit premton, se kontrata do të nënshkruhet me denoncuesin.E në fakt kontrata e porosisë u nënshkrua, falë ndërhyrjes së emisionit Stop, sic pohon Qazim Cerangu, pasi prej vitit 2007 nuk ishte bërë asgjë.