Stop – Emisioni 13 Shkurt 2024 (Sezoni 9)

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

I moshuari vjedh portofolin dhe largohet i qetë

Një i moshuar është kapur nga kamerat e sigurisë duke vjedhur një portofol.Ai merr sendin e vjedhur dhe largohet i qetë, sikur të mos ketë ndodhur gjë.

“Kjo t’i nxjerr të gjitha”, qytetari denoncon mjekun mashtrues që ‘diagnostikonte’ me kufje

Një qytetar i drejtuar në emisionin “Stop” në Tv Klan tregon se është diagnostikuar jashtë Shqipërisë me distrofi muskulare tipi 2. Ai thotë se ka patur një eksperiencë negative me klinikën private “Noah Clinic” ku pagoi 100 mijë lekë të vjetra për shërbimin e një aparature bio-rezonancë që premtonte diagnostikim të të gjitha sëmundjeve në trup, por që rezultoi një mashtrim. Sipas qytetarit, mjeku Kastriot Mëlyshi me pajisjen e tij, mundi t’i gjente vetëm horoskopin,por jo problemet shëndetësore.

Qytetari: Denoncimi im është për një klinikë në Tiranë që bën diagnostikimin vetëm me anë të kufjeve, quht bio-rezonanca dhe doktori Kastriot Mëlyshi edhe klinika quhet “Noah Clinic” në Tiranë. Tani unë jam diagnostikuar me një sëmundje gjenetike para 3 vitesh, distrofia muskulare tipi 2. Erdha ta bëj dhe në Tiranë ça do më nxirrte kjo aparaturë që kishte ky doktor. Si përfundim nuk nxori asgjë nga ato që unë kisha, por nxori vetëm çfarë donte ai, horoskopin. Unë mendoj se është një tip horoskopi ai që më tregoi, se nuk është diçka serioze. Vendoste kufjet në vesh dhe thoshte me anë të rrezeve, valëve magnetike ku di unë si i quante ai kjo diagnostikonte gjithë trupin e të nxirrte gjithçka që kishe sëmundje.

Gazetarja: Që nënkuptonte edhe sëmundjet gjenetike?

Qytetari: Unë i thashë atij a nxjerr çdo gjë? E pyeta në telefon më përpara, më thanë që nxjerr çdo gjë. Përfundimisht nuk nxori asgjë.

Gazetarja: Sa ishte pagesa që bëtë?

Qytetari: 100 mijë lekë të vjetra. Për mua është mashtrues dhe kërkoj që mos të mashtrojë njerëz të tjerë sepse ka njerëz që me gjithë mend besojnë te kjo aparaturë.

Për të kuptuar se çfarë është distrofia muskulare, “Stop” pyeti neurologun Altin Kuqo, i cili shpjegoi se kjo sëmundje ka prejardhje gjenetike dhe prek muskujt e të gjithë trupit duke ndikuar në lëvizje dhe kontraktim. Si efekte të tjera ka prekjen e shikimit, diabetin etj. Diagnoza përcaktohet me klinikë dhe jo me aparaturë.

“Stop” provoi se si funksionon kjo klinikë dhe kjo aparaturë dhe sërish e njëjta eksperiencë si e qytetarit denoncues. Në murin e klinikës është varur licenca e lëshuar më 27 janar 2023 në emër të Erjon Muka, që ofron shërbime mjekësore parësore, spitalore dhe stomatologjike. Nga ana tjetër aparatin e bio-rezonancës e përdor doktor Kastriot Mëlyshi i licencuar si mjek kardiolog.

Qytetarja: Tani unë kam dhimbje të muskujve. Po ndiej dhimbje po, te shpina këtu, s’di si të ta shpjegoj. E kamm edhe kur jam në ecje. Edhe kur pushoj. Kam bërë vizita.

Kastriot Mëlyshi: Qartë!

Qytetarja: S’më kanë nxjerrë asnjë gjë. Thashë po provoja njëherë këtë bio-rezonancën, ngaqë e kam parë te faqja juaj.

Kastriot Mëlyshi: Kjo të nxjerr. Të nxjerr goxha.

Qytetarja: Tani për pjesën e kostove, kur vjen puna te shëndeti, të gjithë i marrin parasysh ca gjëra. Unë dua të di a ma nxjerr?

Kastriot Mëlyshi: Po! Ta them unë edhe çmimin se s’ka ndonjë gjë. Është 100 mijë lekë të vjetra.

Qytetarja: Si pajisje është e licencuar? E të gjitha këto kështu?

Kastriot Mëlyshi: Ja më!

Qytetarja: Ok! Unë kam bërë vizitat, analizat dhe nuk më kanë nxjerrë asnjë gjë. Unë ndiej dhimbje, ajo më thotë nuk ke gjë.

Kastriot Mëlyshi: Po mirë pra sepse kur nuk nxjerr analiza, ai ashtu të thotë. Ai të thotë nuk ke gjë në analizën që ke bërë.

Nga Agjencia Kombtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore na thuhet, që “Noah Clinic” nuk ka certifikatë regjistrimi për bio-rezonancë, gjë që e rëndon situatën, pasi nuk ka as leje të veçantë nga Komisioni i Mbrojtjes së Rrezatimeve në Ministrinë e Brendshme.

Me leje ndërtimi por arkiva humb letrën, mban ’peng’ 79-vjeçarin për punimet në shtëpi

Qytetari Fisnik Pulaj, 79 vjeç, zotëron dy certifikata pronësie që i përkasin vitit 2013. Njëra pasuri që ka sipërfaqen 16 m2 është regjistruar mbi bazën e kontratës së dhurimit të vitit 1973 nga babai i tij. Ndërkohë, në emër të Fisnikut është regjistruar edhe pasuria tjetër që gjithashtu ka bazë kontratën e dhurimit, por në seksionin E të kartelës së pasurisë ka shënim. Kjo gjë nuk e lejon që nga viti 2013 që të pajiset me leje për të kryer veprime te kjo pasuri, siç është rikonstruksioni.

Fisniku thotë në emisionin “Stop” në Tv Klan se kërkon rifreskimin e pronës, por nuk ia mundësojnë. Ai vë në dispozicion një vërtetim të bashkisë Tiranë, i cili flet pikërisht për lejen në fjalë dhe ku dëshmohet, se Fisnikut i është lëshuar leja për ndërtim shtese një kuzhinë me aneks me kushtet përkatëse. Leja thuhet se është firmosur nga teknikja Natasha Koja dhe sekretari Lelem Haxhiu.

Ndërkohë Drejtoria e Arkivave i ka bërë me dije kadastrës se nuk u gjet leje ndërtimi. Përgjegjësja e Arkivit Shtetëror Vendor, thotë se mund të jetë bërë një lapsus në datat e lejes së ndërtimit, por është verifikimi i dokumenteve fletë për fletë për t’iu shmangur çdo gabimi njerëzor të mundshëm dhe nuk figuron asnjë leje ndërtimi për zotin Fisnik Sali Pulaj./tvklan.al