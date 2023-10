Stop – Emisioni 13 tetor 2023 (Sezoni 9)

Shpërndaje







21:00 13/10/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Mos e humbni konkursin…si thuhet mbrapsht, sheqerpare apo kukurec?

Elio nga Austria argëtohet para ekranit të televizorit me emisionin “Stop”. E njejta situatë me binjakët Amos dhe Alex, që jetojnë në Lion të Francës. Fëmijët e ekipit “Bashkimi” në Shkodër kanë zhvilluar një aksion për pastrimin e urës së Mesit.Si i themi fjalët mbrapsht. Ne i jemi drejtuar me një konkurs plot humor qytetarëve dhe i kemi thënë të shqiptojnë mbrapsht, fjalë të tilla si sheqerpare, kremastar, llafazan, apo kukurec. Situatat e krijuara janë për të mos u humbur.

“Nuk ka sistem”, zyrtarët e arsimit nuk regjistrojne vajzën në gjimnaz

11 muajsh me problem në zemër, kthimi pas operacionit në Itali