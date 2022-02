Stop – Emisioni 14 Shkurt 2022 (sezoni 7)

20:17 14/02/2022

Hitparade i dashurise, si e urojne kokat e kombit 14 shkurtin.

Sot në ditën e të dashuruarve shumë nga politikanët më të rëndësishëm në vend kanë uruar me foto të tyre këtë ditë. Presidenti Meta ka postuar bashkë me urimin e tij një foto me bashkëshorten Monika Kryemadhi. Bashkëshortja e kreut demokrat Basha, Aurela, ka postuar foto me dedikimin” cdo ditë me ty është e preferuara ime”. Berisha e ilustruar urimin e tij me postimin e një trëndafili blu. Janë këto disa nga episodet, që shfaqen e komentohen në emisionin e sotëm.