Stop – Emisioni 15 Dhjetor 2023 (Sezoni 9)

Shpërndaje







21:04 15/12/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Stop/Si në parlament, kacafytja e kafshëve për territor

Një qen është filmuar duke ngrënë rrush, të hedhur në tokë. Një gjel është filmuar, duke u kacafytur me një rosë dhe komentuesit i krahasojnë me personazhe të politikës. Janë këto disa nga episodet, që shfaqen e komentohen në pjesën e parë të emisionit, në rubrikën “Hitparade i absurdit shqiptar”.

Stop/”Gjynah të qahemi, ka më keq”, mjete pa palicensë çojnë qytetarë në Greqi

Kryetari i Shoqatës së Transportit Ndërkombtar të Udhëtarëve, Shpëtim Ahmeti denoncon në redaksinë tonë, se ndër vite dhe aktualisht ky sektor përballet me konkurencën e pandershme. Automjete pa licensë dhe pa asnjë kriter, punojnë paralelisht me automjetet e licensuara, që bëjnë transportin e udhëtarëve jashtë Shqipërisë.Pas këtij denoncimi, një grup i emisionit “Stop”, ka shkuar në Sarandë në pikën doganore të Qafë Botit, për të vërtetuar transportin e paligjshëm të qytetarëve. Pasi dokumentuam me pamje kalimin normalisht të automjeteve të palicensuar për transport udhëtarësh në Qafë Bot, një person i inflitruar, mori rolin e një pasagjeri, që do udhëtonte drejt Greqisë me njërin prej këtyre automjeteve.

Stop/ Automjete pa licensë kalojnë kufirin nën hundën e policisë, ja zgjidhja!

Lidhur me transportin e udhëtarëve jashtë Shqipërisë me automjete të palicesuar, dy janë institucionet, që duhet të kontrollojnë dhe parandalojnë transportin ilegal. Policia Rrugore dhe Policia Kufitare duhet të bashkërendojnë veprimet, për të ndaluar këtë fenomen të jashtëligjshëm.Kryetari i shoqatës, Shpëtim Ahmeti, thotë, se deputetë e kryetarë bashkish, ndikojnë, që ky treg të mos rregullohet.Ekziston edhe një institucion Task Forcë me rreth 150 punonjës, që duhet të merren me parandalimin e këtij transporti, por kjo strukturë nuk ka funksionuar.Nga ana tjetër mjafton, që të monitorohen kamerat e sigurisë në cdo pikë doganore cdo muaj dhe ky fenomen do të merrte fund./tvklan.al