Stop – Emisioni 15 Qershor 2022 (Sezoni 7)

20:59 15/06/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Një burrë ka goditur me grusht nusen e tij në ditën e dasmës. Ngjarja e pazakontë ka ndodhur në Uzbekinstan dhe mediat raportojnë, se burrit nuk i kishte pëlqyer, që gruaja kishte fituar një lojë.Shtëpia e Pashko Vasës në Shkodër, edhe pse është monument kulture, po degradon cdo ditë, duke futur ujin brenda. Kësaj situate i shkon më së miri poezia e tij “O moj Shqypni”. #stoptvklan #stop15qershor #grushtnuses #dhendriUzbekistan #shtepiaPashkoVases #SaimirKodra #GentianZenelaj

Problematika e rradhës na con në Vlorë për një kontratë sipërmarrjeje investimi midis një qytetareje dhe një investitori. Ilir Troci, i firmës “Troci constraction” i ka prishur shtëpinë zonjës Violeta Mërkuri, me premtimin, se do të ndërtonte pallat, ku zonja do të merrte 30% të objektit.Kjo situatë zvarritet që në vitin 2011, kur zonja Mërkuri jetonte ne Greqi dhe procedurat i ndoqi nipi i saj me prokurë. #stoptvklan #stop15qershor #denoncimiVlore #shtepiaVlore #VioletaMerkuri #pallatiVlore #SaimirKodra #GentianZenelaj

Për problemin e prishjes së shtëpisë së saj dhe mosndërtimin e pallatit sipas kontratës, zonja Violeta Merkuri, flet me investitorin Ilir Troci. Kur zonja i kërkon llogari për moszbatimin e kontratës, investitori Troci, drejtor i INUK-ut deri 4 vjet më parë, e kërcënon zonjën, se do i verë hekurat.Pas qytetares, me zotin Ilir Troci komunikon gazetarja e “Stop” e në këtë pikë investitori zbut tonet. Ai thotë, se nuk i kujtohet rasti, por do të marrë informacion dhe do ta sqarojë vetë situatën. #stoptvklan #stop15qershor #denoncimiVlore #shtepiaVlore #VioletaMerkuri #pallatiVlore #SaimirKodra #gentianzenelaj