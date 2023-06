Stop – Emisioni 15 Qershor 2023 (Sezoni 8)

Shpërndaje







21:01 15/06/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Humbi këmbën, dorën e syrin duke punuar, qytetarit i heqin kempin pas 5 vjetësh

“Stop” ka udhëtar drejt Boricës së vogël në Malësi të Madhe në shtëpinë e qytetarit Shan Pelini, të cilit pas 5 vitesh, i ndërpritet kempi.

Shan Pelini tregon se në vitin 2015 ka pësuar një aksident në punë dhe ka humbur njërën këmbë, dorën dhe njërin sy. Ai del në pension të parakohshëm dhe gjithashtu merr kempin, ndërsa gruaja e tij kujdestarinë.

Në vitin 2022, pagesa e kempit ndërpritet. Qytetari shprehet se nuk e kupton arsyen pasi ai nuk mund të kujdeset për veten në atë gjendje.

Denoncuesi: Jam aksidentuar në 2015-ën. Duke punuar në frezë, kam humbur dorën, këmbën edhe syrin. Në Janar 2022 ma kanë këputur kempin sepse më kanë thënë se nuk e përfiton edhe më gjatë unë nuk e di. 5 vjet e përfitova dhe pas 5 vjetësh nuk e përfiton. Nuk më kanë pyetur asgjë. Kam shkuar atje, më kanë parë dhe më kanë thënë që del dhe ta çojmë përgjigjen në komunë. Kur ka ardhur këtu, më thanë që të ka ardhur përgjigjia negative. I kam përsëritur edhe njëherë dokumentat dhe tani e kam dërguar me e-mail që nuk e përfiton. Tjetër ankimim nuk kam bërë, por vetëm ju kam marrë ju për të më ndihmuar. Çohu ti, hiqe syrin, këmbën, dorën dhe shërbeji vetes. A mund t’i shërbesh?

“Stop” u interesua nëDrejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social, ku thuhet se KMCAP i Nivelit të Parë të Para-Tetraplegjisë dhe Neurologjisë dhe KMCAP-i Epror për diagnozën “Amputacion” e kanë gjykuar jo përfitues të Statusit të Para-Tetraplegjisë.

Statusi i Para-Tetraplegjisë përfitohet kur diagnoza është “Paraplegji/Tetraplegji”, ku paraplegjia nënkupton paralizë të anësive të poshtme, tetraplegjia nënkupton paralizë të dy anësive (të poshtme dhe të sipërme.

Gruaja në Gjermani, por AKU Durrës e gjobit me 1 milionë Lekë në tregun e qytetit

Emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan ka shkuar në Durrës për rastin e zonjës Nexhmie Hodo.

Kjo e fundit ka qenë për 25 vjet shitëse ambulante bulmeti në tregun e Durrësit. Në vitin 2017 ia le me marrëveshje banakun vajzës së tezes. Në 21 Maj 2018, AKU Durrës, bën inspektim dhe e gjobit me 1 milionë Lekë të vjetra.

Gjoba vihet në emër të Nexhmies, e cila e paguan edhe pse nuk ka qenë ajo në banak, por kushërira e saj Meremja.

Denoncuesja: Kam tregtuar bulmet tek tregu i fruta-perimeve në Durrës prej 25 vitesh. Më erdhi dita, dola në pension dhe e lashë punën në Dhjetor të 2017-ës dhe në 2018-ën, unë nuk kam shkuar më në treg që të tregtoj. Kontaktova me vajzën e tezes time dhe më tha që “meqë ti po e lë banakun, a ke mundësi që të më ndihmosh?” I lashë mallin, i lashë banakët dhe më ka likujduar kur e ka parë ajo të arsyeshme. Kësaj vajzës së tezes dhe të gjithë shokëve, shoqeve që ndodheshin aty që tregtonin bulmet, i shkon AKU-ja dhe i gjen parregullsi dokumentesh përsa i përket bulmetit dhe vendos një gjobë në emër tim 1 milionë Lekë të vjetra në Maj të 2018-ës në një kohë që unë isha në Gjermani. E pagova gjobën. AKU-ja duhet t’i kërkonte asaj të paktën kartën e identitetit, jam unë Nexhmija apo është Mejremja.

“Stop” i është drejtuar Admistratës së Markatës së Durrësit dhe është takuar me arkëtaren. Kjo e fundit pranon se gabimi i saj është se ka lënë një tjetër tregtar ambulant pas banakut, ndërkohë që në letra figuron emri i Nexhmie Hodos.

Gazetarja: Ndoshta më mirë do të kishte qenë që në atë kohë të mos pranonit marrëveshjen.

Arkëtarja: Këtë e pranoj si gabim se faktikisht 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, mbyllja Nexhit. Kush është Nexhi? Ikën Nexhi në Gjermani bën qejf, vjen e gjen vendin e punës prapë aty, faktikisht, por toleranca e han. Ti nuk je, do të ikësh, edhe do të vish t’i thuash Mondës që lekët e mia do t’i paguajë djali. Tani, unë si t’i them? Jo? Tani kaq gjë nuk do të bëjmë ne? Shkelje është, kaq gjë nuk do të bëjmë ne? Shkelje është, e kuptoj shumë mirë që është shkelje, por po them edhe njëherë se nuk është shkelje se ato lekë janë future në xhep

Nga ana tjetër, njëri nga inspektorët që ka qenë në terren kur u vu gjoba, Lulzim Balani, nuk e kujton rastin.

Gazetarja: Si e keni provuar që personi që keni pasur përballë, ka qenë Nexhmia?

Inspektori: Ka qenë një protokoll se ne iu marrim kartat e identitetit atyre dhe nuk hapet çështja pa emra. Është nje periudhë 5-vjeçare dhe nuk mund ta them në telefon se nuk e di tani. Unë nuk e njoh si fytyrë nëse e shoh përpara.

Si për ironi, rezulton, se në kohën, kur AKU gjobiste zonjën Hodo, kjo e fundit rezulton në Gjermani nga sistemi TIMS.

Denoncuesi: Unë kam kaluar në Mars dhe jam kthyer në Qershor nga Gjermania tek vajza. Kartën unë e kam pasur me vete.

Porositi online 2 pellushë me vlerë 700 Euro, por u mashtrua. Paratë i merr vetëm kur përmend “Stopin”

Emisioni investigativ “Stop” jo pak herë ka trajtuar problematika të qytetarëve, lidhur me mashtrimet nga blerjet online në rrjetet sociale. Sot është trajtuar e njejta problematikë, këtë herë të një qytetareje, e cila banon në Mbretërinë e Bashkuar.

Ajo tregon se ka blerë në një faqe online “Cinderella Fur” një pellush i cili kushtonte 350 Euro. Më pas edhe shoqja e saj bëri një porosi të tillë. Por nuk erdhi produkti i reklamuar, ndaj ajo kërkoi paratë mbrapsht.

Denoncuesja: Jam një qytetare që aktualisht banoj në Angli. Në datën 12 Janar, porosita një pellush tek një faqe me emrin “, Cinderella Fur, të cilën e kishte një vajzë me ermin Xhuljana Kovaçi. E kam porositur në datën 12 Janar dhe më ka ardhur ne datën 26 Shkurt, ndërkohë që vajza më tha që vjen shumë shpejt. Kur më erdhi, më erdhi masë shumë më e madhe nga se e kisha porositur, gati 4 masa më e madhe dhe vajza më tha këtë që “i bëjmë 4-5 masa më të mëdhaja që të jemi brenda sepse kemi frikë”. Unë i kisha dhënë masat e mia. Më pëlqeu materiali dhe ja rekomandova dhe një shoqes time. Pra, ajo do të më kthente pellushin që kisha marrë dhe do të më sillte masën time dhe ndërkohë porosita dhe një pellush tjetër për shoqen time. 2 pellusha me shumën 700 Euro, mirëpo kur na erdhën pellushat përveçse vonuan shumë, na erdhi një material skandal. Kërkova që të ktheheshin Lekët, nuk e doja më produktin. Nisa të kontaktoja me vajzën, duke komunikuar me mesazhe, por nuk më kthente më përgjigje. Në këtë rast, ju drejtova emisionit “Stop” për të zgjidhur problemin.

Kur kërkoi paratë, nuk mori asnjë përgjigje, por kur përmendi denoncimin në “Stop”, paratë u kthyen.

Denoncuesja: Për problemin tim, pasi vazja nuk po më kthente përgjigje, unë i thashë që kam kontaktuar me Stopin. Sapo kam përmenduar emrin e emisionit, vajza m’u përgjigj menjëherë dhe më premtoi se do të më kthente lekët. Falë jush, mendoj se unë do t’i marr ato lekë.

Në muajin Shtator 2021, Ministrja e Financave dhe Ekonomisë njoftoi se me vendim të Këshillit të Ministrave, u vendos hapja e platformës për abuzimet nga blerjet online ku mund të drejtohen qytetaret e pakënaqur.

“Stop” u interesua pranë kësaj ministrie, por platforma e premtuar ende nuk është hapur. Qytetarëve iu ngelet të drejtohen tek Drejtoria e Tatimeve ose në Polici./tvklan.al