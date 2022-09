Stop – Emisioni 16 Shtator 2022 (Sezoni 8)

21:08 16/09/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Vox Pop, do të kthehemi në kohën e romantizmit, n’a ka marrë malli

Sot përkujtohet 80 vjetori i Konferencës së Pezës, e mbledhur në 16 shtator 1942, me qëllim bashkimin e të gjitha forcave politike në një front të përbashkët kundër nazifashizmit. Këto ditë po flitet gjithmonë e më shumë për kursimin e energjisë elektrike dhe rritjen e cmimit të saj. Ne pyetëm qytetarët, sesi do ta kursejnë energjinë dhe a i ka marrë malli për kohën e qiriut.

Disa qytetarë thanë, se për shkak të problemeve me dritat, do të kthehen në kohën e romantizmit

Gazetari: Me energjinë elektrike e kurseni apo jo?

Qytetari: Do kursejmë se ku t’i gjejmë lekët ne?

Gazetari: Na ka marrë malli për atë kohën që rrinim darkave në errësirë që ndiznim atë qiriun?

Qytetari: Me kandil, me vajgur, që e ndiznim atëherë. Rrinim darkave me kandil, ishim më mirë atëherë. Nuk kishim stres, ishim qetësi.

Gazetari: Ke dëgjuar besoj se do kemi krizë energjetike globale këtë dimër, apo jo?

Qytetari: Them se po! Kështu ka thënë ay i madhi.

Gazetari: Kurseni energji, nuk është se?

Qytetari: Po mundohemi ta kursejmë se është në dëmin tonë…

Gazetari: Nuk kursen fare energji?

Qytetari: i ndez fare. Hamë jashtë.

Gazetari: Dashuri si bën?

Qytetari: Jashtë, ore, çdo gjë jashtë

Kampioni i gjyles nuk merr paratë: Detyrohem të stërvitem pas stadiumit

Jemi në Durrës për problemin e zotit Azgan Zeka, kampion në disiplinën e hedhjes së gjyles në vitin 2021 dhe 2022. Po ai nuk është paguar, për atë, që i takon, kur duhet të marrë 625 mijë lekë të vjetra në muaj.Ne takuam trajnerin e tij, Emin Kosturi, i cili fajin për pagesat ia kalon bashkisë së Durrësit.Drejtuesi i klubit të Teutës, Kreshnik Leka, nxjerr pretendimin, se trajneri Kosturi i ka thënë, se Azgani do largohet nga klubi i Teutës. Ai thotë, se do ta paguajë, por për pjesën e prapambetur të parave nuk bën dot gjë.

Emisioni “Stop” ishte në Durrës për problemin e zotit Azgan Zeka, kampion në disiplinën e hedhjes së gjyles në vitin 2021 dhe 2022. Por ai nuk është paguar për atë që i takon, kur duhet të marrë 625 mijë lekë të vjetra në muaj.

“Vazhdoj të jem për momentin kampion me klubin shumësportësh Teuta. Në 2 vitet e fundit ne nuk kemi marrë më dietat bazë ushqimore që jep klubi. Deri para 2 viteve ka funksionuar që klubi jepte një bazë dietë ushqimore diku tek 250 mijë lekë të vjetra për çdo atlet kush dilte kampion që merrte kategorinë e parë. U përplasëm me shefin e klubit zotin Kreshnik Leka. Në fund të Janarit më është hedhur 600 mijë lekë. Vazhdoj të jem kampion. Edhe pse nuk kam kushte ku të stërvitem sepse këto janë rrethanat jetojmë në Shqipëri, nuk kam më vende ku të stërvitem. Këtu është shkatërruar çdo gjë. Ne i bëjmë stërvitjet në mënyrë private. Pagesat duke i llogaritur pak a shumë duhet të jenë 2-3 milionë Lekë ose mos më shumë që më detyrohet klubi shumësportësh Teuta”, tha kampioni.

“Stop” takoi trajnerin e tij, Emin Kosturi, i cili fajin për pagesat ia kalon Bashkisë së Durrësit.

Trajneri: Këto i ka Bashkia në dorë, Bashkia është problematike. Kemi, s’kemi, ne kemi vite, që s’kemi marrë. Dhe unë s’e kam marrë. Unë këtë i thashë Kreshnikut, që ti do mundohesh të tërheqësh nga Bashkia fondin për Azganin.

Gazetarja: Ku të stërvitet ky djalë?

Azgan Zeka: S’kam, ku të shkoj të bëj stërvitje. Unë bëj mbrapa stadiumit.

Trajneri: Ky ka shumë të drejtë. Unë i ka thënë edhe këtij dhe Kreshnikut, pa i thënë këtij gjë fare. Sportisti ka nevojë të marrë atë, që meriton. Trajneri çon listën dhe unë listën, kur e çoj atje, nuk e bëj unë më atë listë, atë e merr shefi i klubit e studion e bën dhe i vë vulën ai.

Gazetarja: E ke çuar listën me emrin e Azganit?

Trajneri: Qysh jo, o vlla?!

Gazetarja: Sa lekë i takojnë Azganit në muaj?

Trajneri: Azganit takojnë me këtë ligjin e ri 625 mijë lekë.

Drejtuesi i klubit të Teutës, Kreshnik Leka, nxjerr pretendimin, se trajneri Kosturi i ka thënë se Azgani do largohet nga klubi i Teutës. Ai tha se do ta paguajë, por për pjesën e prapambetur të parave nuk bën dot gjë.

Kreshnik Leka: Sapo ka dalë VKM për muajin Dhjetor unë e kam paguar shumën për atë që i takonte si kampion. Në fund të Janarit, jo Azgani vetë se unë nuk e kam takuar më vjen trajneri i tij dhe më thotë se do largohet tek Partizani. Kam bërë një shkresë dhe u largua. Nuk ka asnjë lloj detyrimi për klubin. Ai vërtetim tregon që lojtari është i lirë të shkojë në çfarë do lloj ekipi.

Gazetarja: Ku e keni kërkesën që sportisti ka kërkuar të largohet?

Kreshnik Leka: Atë nuk e kam, dakord nuk e kam. Ka qenë kërkesë verbale e trajnerit. Në momentin që më vë në dijeni trajneri që nuk është më pjesë e Teutës unë nuk e konsideroj më pjesë të klubit. Në Maj, para garës së kampionatit kombëtar, trajneri në listën e sportistëve që do merrnin pjesë më fut dhe emrin e Azganit që unë nuk e kam lexuar dhe kam bërë një firmë. Tani Azgani del kampion, unë nuk e di fare. Më 10 Qershor më vjen shkresa nga Bashkia për ta paguar. Tani ku është gabimi im, ma thuaj?

Gazetarja: Asnjë gabim.

Kreshnik Leka: Nga 1 Qershori do paguhet.

Pa para dhe pa vend stërvitjeje, Stop zgjidh problemin e kampionit

Për problemin e mospagesës së Azgan Zekës, kampion në hedhje gjyleje, ne ballafaqojmë shefin e klubit Teuta, Kreshnik Leka dhe trajnerin e tij, Emin Kosturi. Ata sërish dhanë versione të ndryshme për kërkesën e sportistit për t’u larguar nga klubi.Presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës, Gjergj Ruli, shpjegon, se përderisa Azgani ka bërë garë me Teutën, do thotë, që ka qenë sportist i rregullt me Teutën. Pra atij i takojnë paratë.Pas ndërhyrjes dhe këmbënguljes së gazetares së “Stop”, Azgan Zeka mori edhe shumën e prapambetur.

“Stop” trajtoi problemin e kampionit të gjyles, Azgan Zekës, i cili nuk është paguar nga klubi i Teutës. “Stop” ballafaqoi shefin e klubit Teuta, Kreshnik Leka dhe trajnerin e tij, Emin Kosturi. Ata sërish dhanë versione të ndryshme për kërkesën e sportistit për t’u larguar nga klubi.

Trajneri: Azgani ka bërë shkresën për largim, ka kërkuar.

Gazetarja: Ka një problem të vogël që nuk ekziston në asnjë vend ajo shkresa.

Kreshnik Leka: Profesor më ke thënë mua që Azgani nuk do të jetë më pjesë e Teutës.

Trajneri: Jo, jo ka bë te ju kërkesë. Ça kam thënë unë?!

Gazetarja: E paske bërë fakt të kryer që Azgani qenka larguar nga Teuta dhe e fut në kampionat?

Trajneri: Po pra. S’ishte konfirmuar dhe erdhi prapë këtej. S’ka asnjë të keqe.

Presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës, Gjergj Ruli, shpjegoi, se përderisa Azgani ka bërë garë me Teutën, do thotë që ka qenë sportist i rregullt me Teutën. Pra atij i takojnë paratë.

Gjergj Ruli: Derisa ka bërë garë me Teutën do thotë, që ka qenë sportist i rregullt me Teutën. Pastaj marrëdhëniet brenda Klubit, ne nuk ndërhyjmë dot, sepse janë marrëdhënie, që i ka vetë Klubi, shefi i Klubit, Bashkia. Ne nuk kemi asnjë mundësi, që mund të ndërhyjmë.

Pas ndërhyrjes dhe këmbënguljes së gazetares së “Stop”, Azgan Zeka mori edhe shumën e prapambetur.

“Kjo u realizua vetëm falë jush. Ju faleminderit për gjithçka, sepse sporti këtu tek ne nuk vlerësohet më. Ju faleminderit me gjithë zemër për gjithçka sepse e quaja vetën të humbur”, tha Zeka.

“Do vazhdoj përsëri stërvitjen në Shtator. Do mundohem të gjejmë një terren të përshtatshëm për stërvitjen që të mos dëmtojmë të tjerët”, theksoi më tej ai./tvklan.al

