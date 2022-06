Stop – Emisioni 17 Qershor 2022 (Sezoni 7)

Shpërndaje







21:00 17/06/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

https://youtu.be/txakTSw-SA0

Pak ditë më parë u festua “Colour day”. Ne ishim aty dhe pyetëm të rinjtë, se çfarë ngjyre mund të kishte tradhtia. Nëse vajzave do t’u vinte princi i kaltër me kalë në ngjyrë pink, a do ta pranonin ato? Humori dhe batuata janë prezente në këtë material për të mos u humbur. #stoptvklan #stop17qershor #colourday #ngjyrat #intervistat #voxpop #SaimirKodra #GentianZenelaj

https://youtu.be/mMayDHsXY6I

Dragush Bufi, një banor i Mokrës, tregon, se që nga viti 2001 ka hapur një mulli bluarje për grurë e drithëra në fshatin Propisht, Pogradec. Çdo investim e ka bërë vetë, duke vënë edhe dy shtylla të tensionit të lartë, linjë dhe një transformator 3 fazorsh. Dragushi thotë, se ka qenë klient i rregullt i Oshee Pogradec, por me ndarjen e re administrative ka kaluar me Agjensinë e Librazhdit. Para një muaji i vendosin një matës 16 amper me fuqi zero, që shërben vetëm për ndriçim. Dragushi ka mbetur pa punë dhe shpjegon, se më parë punonte me 50 kë fuqi me transformatorin që kishte. Në këtë moment ai shkon te arkiva e Pogradecit, që të gjejë kërkesën për shtim fuqie, por ajo nuk gjendet. #stoptvklan #stop17qershor #denoncimiMoker #mullirigrurit #SaimirKodra #GentianZenelaj

https://youtu.be/MDn_Np38PLI

Jemi në Elbasan për rastin e zotit Emin Musai, i cili në periudhën 2005-2008 është pajisur me kontratë uji dhe ka marr ujë nga rrjeti i vjetër. Më pas është ndërprerë uji dhe Emini ka hapur pus, duke e zgjidhur vetë problemin e furnizimit me ujë. Në maj 2022 njoftohet nga përmbaruesi për një detyrim ndaj UKE në vlerën 2 milionë lekë të vjetra, detyrim i mbledhur për një periudhë 10 vjeçare. #stoptvklan #stop17qershor #ujësjellësiElbasan #ujepusi #SaimirKodra #GentianZenelaj