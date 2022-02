Stop – Emisioni 17 Shkurt 2022 (sezoni 7)

Shpërndaje







21:02 17/02/2022

Intervistat/ Jeta pa facebook e instagram si fundi i botes.

Lajmi se mund të mbyllet facebooku e instagrami ka qenë një trishtim sidomos për të rinjtë, të cilët, duket se nuk jetojnë dot më pa platformat sociale. Ne kemi pyetur shumë qytetarë, të rinj e të reja, sesi do të ishte jeta pa rrjetet sociale.

Kamez/ Iu shemb shtepia nga termeti, bashkia e le jashte: ka prone tjeter.

Emisioni “Stop” ishte në lagjen Dubai në Kamëz për rastin e zonjës Leonora Ndini, shtëpia e të cilës është dëmtuar nga tërmeti i nëntorit 2019. Prej 2 vitesh ajo merr të njejtën përgjigje, që skualifikohet, pasi rezulton pronare në 2 apartamente. Zonja Ndini shprehet, se e vetmja banesë është ajo, ku jeton në Kamëz dhe nuk ka pronësi në asnjë vend tjetër. Bëhet fjalë për një apartament tjetër 63 m2 në zonën kadastrale 8350.Ne u vumë nëkontakt me kadastrën dhe provuam, se prona 63m2 nuk ka lidhje me Leonorën, por me një zonjë tjetër, që ka të njejtin emër e mbiemër, por i ndryshon atësia. Por problemi i saj vazhdon. Pas më shumë se 2 vitesh i thuhet, qëështë në pronësi në këtë shtëpi me vëllezërit dhe ata kanë pronë tjetër, ndaj Leonora është skualifikuar. Pas ndërhyrjes së “Stop”, bashkia Kamëz jep një zgjidhje alternative, për ta siguruar zonjën në banesat, që po bën shteti, për të prekurit nga tërmeti në Valias, një apartament 1+1 në përdorim, sa të ketë jetë.

Dhuna shtazarake e noteres ndaj gazetarit, reagon ministri e mediat.

Dje denoncuam aferën e noteres Majlinda Lleshi, e cila e kapur me presh në dorë për shkeljet në një testament, fillimisht mbylli në zyrë denoncuesen e më pas goditi fizikisht grupin e xhirimit të “Stop”.Për këtë dhunë shtazarake ka reaguar ministri i drejtësisë Ulsi Manja dhe dhoma e noterëve. Po kështu një deklaratë ka bërë dhe Unioni i Medias me Aleksandër Cipën dhe Armand Shkullaku i shoqatës së gazetarëve profesionistë.