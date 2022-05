Stop – Emisioni 18 Maj 2022 (sezoni 7)

Shpërndaje







21:02 18/05/2022

Paralajmërimi i Berishës: Do rikthehem si Steve Jobs!

Ish Kryeministri Berisha gjate foltores se djeshme ne qytetin e Durresit paralajmeroi duke thene se:”Kthimi im është kthimi i Steve Jobs” Ata që menduan se pasi një seri pabesirash qëndrimesh nga më disluajalet e nxorën në rrugë dhe u kthye, dhe me Ipadin, Iphonin ndryshoi botën, u shpreh Berisha.Në Spanjë jo vetëm që flasin për menstruacionet, por duket se e kuptojnë se për shumë prej femrave është pothuajse e pamundur të qëndrosh produktive.

Gabimi në aktin e martesës e lë pa vizë amerikane, gjendja civile: S’kemi bojë e printer!

Denoncimi i rradhes e con gazetarin e “Stop” ne Devoll. Silviano Gjoza denoncon gabimin e Gjendjes Civile Devoll, prej te cilit ai nuk po bashkohet me gruan e tij ne Usa. Denoncuesi ka aplikuar 5 here ne ambasaden Amerikane dhe viza i eshte refuzuar sepse i del nje gabim ne daten e marteses (celebrimi)qe ka bere ne 2017. Ne kete gjendje civile qe ka bere celebrimin ne sistem dalin dy data martese. Stop ka gjetur shkakun pse ambasada nuk jep vizen per Silviano, ne aplikimin e pare qe ka bere Silviano per vize, vet konsullja ka shkuar ne Devoll dhe ka pyetur personalisht punonjesit per kete martese, ne ate kohe njera nga deshmitaret ne celebrim ka thene se nuk ka qene ajo deshmitare ne kete martese dhe s’ka firmosur.

Mori 200 milionë lekë duke premtuar “punësim”, shpallet në kërkim mashtruesja.

Emisioni “Stop” trasmetoi mbrëmë rastin e mashtrueses nga Vlora, Joana Bocaj e cila kishte krijuar profilin e saj si specialiste në Drejtorine e Kujdesit Shëndetsor Vlorë. “Stop” ka siguruar një video, ku duket Joana në makinë, duke numëruar 2500 euro të marra për një vend pune, që nuk do të realizohej asnjëherë. Pas denoncimit të Stop menjëherë erdhi dhe reagimi i Policisë Vlorë.