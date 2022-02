Stop – Emisioni 18 Shkurt 2022 (sezoni 7)

21:02 18/02/2022

Hitparade i absurdit shqiptar.

Eugeni nga Vlora ka pikturuar logon e Stop. Kloi kërcen me emisionin Stop. Kombtarja e Finlandës këndon himnin shqiptar.Një mace është filmuar duke futur putrën në një gotë e duke provuar pijen. Në Shtoj të ri Shkodër kazanët e plehrave janë në mes të rrugës.Në Vlorë një qytetar ecën në mes të makinave derisa rrëzohet. Janë këto disa nga episodet, që shfaqen e komentohen në pjesën e parë të emisionit, në rubrikën “Hitparade i absurdit shqiptar”.

Gjirokaster/ Merr prodhimin e baxhos, s’jep leket: Mund te mos t’i jap fare.

Ledion Lici nga qyteti i Gjirokastrës tregon, se i ka shitur qumshtin e deleve të tij një baxhoje në Gjirokastër, të cilën e zotëron Drini Peta. Ata kishin rënë dakord që në datën 5 të cdo muaji, Ledioni do merrte lekët. Por që nga muaji mars Ledioni nuk i ka marrë paratë, që shkojnë 2 milionë e 550 mijë lekë të vjetra. Vetë qytetari është drejtuar tek pronari i baxhos në muajin shtator, pasi ishin bërë 6 muaj, pa marrë paratë e tij, por nga pronari i thuhet, se do t’ia kthejë të hollat për një muaj,pasi ka patur vështirësi.Pas një muaji përsëritet i njëjti premtim duke ndryshuar afati. Paratë do të jepen në 25 dhjetor.Por sërish Ledioni nuk i merr dot paratë, që i takojnë.

Gjirokaster/ Mashtruesi serial shtyn afatet e pageses e me pas zhduket.

Drini Peta ka blerë mallin e nuk i ka dhënë paratë zotit Ledion Lici, duke e gënjyer për shumë kohë atë.Gazetarja e “Stop” i kërkon një shpjegim Drinit dhe gënjështra vazhdon me premtimin, se paratë do të kthehen për 5 ditë.Saga e mashtrimit vazhdon dhe paratë nukkthehen.Pas shumë tentativave Drini Peta zhduket, duke lënë pa kthyer detyrimin.