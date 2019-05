STOP – EMISIONI 192 (SEZONI 4)

Midhje me hepatit A nga Greqia, në Shqipëri asnjë njoftim.

Në protestën e fundjavës së opozitës, kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi, kishte veshur një bluzë me mbishkrimin “Here I am”, një këngë e njohur e grupit muzikor Scorpions.Në qershor 2017, emisioni “Stop” transmetoi kalvarin e familjes Kokalari, që i rrëmbehej prona nga njerëz me pushtet. Por sot, që një pinjolle e kësaj familjeje, Arba Kokalari, arriti të bëhet eurodeputete, politikanë e zyrtarë të rëndësishëm në vend, nxituan të përshëndesin fitoren e saj.Pak ditë më parë, media italiane bëri me dije, se një sasi midhjesh, të ardhura nga Greqia, janë të kontaminuara me hepatit A. Por në Shqipëri, nuk ka as njoftim e as masa për këtë.



Vorë/ denoncuesi me të cara në kokë e brinjë të thyera, dhunuesit të lirë.

Një ngjarje e dhunshme e tipit western, ka ndodhur pak ditë më parë në Vorë.Në datën 8 maj, një grup prej 10 personash ka goditur qytetarin Alfred Cuko, duke i shkaktuar 3 carje në kokë dhe dy brinjë të thyera.Arsyeja duke qesharake, pasi djemtë i janë drejtuar me fjalët: mos kalo nga lagjia ime! Dy persona nga grupi i dhunshëm, janë identifikuar dhe denoncuar nga Alfredi, por megjithatë, ata enden të lirë.Në komisariatin e Vorës, na thonë, se OPGJ-ja Arian Mara nuk ndodhet.Shefi i Komisariatit, Agron Dosti na thotë, që materialialet i kanë kaluar Prokurorisë, por më shumë duhet të sqarojë zëdhenësja. Kjo e fundit, Julia Shota, është emëruar ditët e fundit dhe nuk është në dijeni të rastit. Nga ana tjetër, vetë qytetari i dhunuar, interesohet edhe tek Prokuroria, por e përcjellin sërish pa përgjigje.



Tiranë/ kryen studimet jashtë si ekselente, nuk i kthejnë përgjigje për punë.

Kryeministri Rama dhe ministrja e shëndetësisë Manastirliu lancuan sot platformën e rë “Mjekë për Shqipërinë”.Por “Stop” sjell denoncimin e shtetases Rajmonda Rapaj, e cila tregon gjithë burokracitë, që po has e bija, për një punë.Vajza e Rajmondës ka përfunduar studimet në nivelin ekselent jashtë vendit dhe vendosi të kthehej në Shqipëri.Në Universitetin e Mjekësisë kishte 4 vende pune si laborantë dhe Rajmonda tregon, se vajza bëri aplikimin.Por pas shumë ditësh asnjë përgjigje nga zyra e protokollit.Gjithcka i thonë, është, se duhet të mblidhet një komision, për të cilin, nuk ka asnjë afat.Gazetarja e “Stop” mori takim edhe me sekretaren e dekanit, në mungesë të këtij të fundit dhe një ditë pas këtij takimi, burimet njerëzore nisën përgjigje, se ka nisur shqyrtimi i dosjeve…?!