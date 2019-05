STOP – EMISIONI 194 (SEZONI 4)

Kusuret e Rudina Hajdarit dhe një debat televiziv banal.

Parlamenti u mblodh si zakonisht në seancë plenare.Në fjalën e saj, deputetja e opozitës, Rudina Hajdari, theksoi, se nuk ka asnjë kusur, të dëgjojë kusuret e Ramës dhe asnjë kusur, të dëgjojë nga opozita jashtë parlamentit, se ajo është palë me Ramën.Ish deputeti demokrat Mark Marku, u shpreh në një debat televiziv përballë Ervin Bushatit dhe Alfred Pezës, se ata edhe m…t, po t’u japin, janë gati ta hanë.



Lezhë-Ungrej/ 8 nxënës fiktivë në shkollën e mesme, askush nuk i njeh.

“Stop” është ndalur 30 km larg Lezhës, në fshatin Ungrej, pas një denoncimi për shkelje në shkollën e mesme të bashkuar “Gjergj Bib Gjergji”. Në këtë shkollë janë të regjistruar 8 nxënës, që nuk paraqiten në shkollë dhe nuk marrin mungesa. Gjithcka në dijeni të drejtoreshës Yllka Leka.Kjo e fundit, fillimisht thotë, se ka një problem shëndetësor, por më pas urdhëron mbylljen e dyerve të shkollës.Mësuesit nuk japin asnjë informacion për listën e 8 nxënësve.Nxënësit, që ndodhen në shkollë, as që i njohin.



Durrës, studentëve të shtetërorit u mbyllet dega në prag diplomimi.

50 studentë të Universitetit Aleksandër Moisiu në Durrës, ngrenë në “Stop” shqetësimin e tyre. Ata janë në prag diplomimi në degën “Ekspert në Proceset e Formimit në Fakultetin e Edukimit”, por kanë mësuar, se dega po mbyllet. Ata kanë paguar nga 25 mijë lekë të reja cdo muaj për studimet e në këtë situatë, askush nuk mban përgjegjësi.Dekania e fakultetit, Griselda Abazaj,debatoi me studentët, por tha vetëm, se ata do të marrin përgjigje me shkrim.Ndërsa nga rektorati thonë, se janë të prirur, për t’i sistemuar studentët aktualë në degë të përafërta.Përsa i përket të diplomuarve, duhet ndërhyrja e ministrisë së arsimit.Nora Malaj, ish zëvendësministre e arsimit, tregon, se problemi është i vjetër, por duhet marrë seriozisht për zgjidhje.