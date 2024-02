Stop – Emisioni 2 Shkurt 2024 (Sezoni 9)

21:03 02/02/2024

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

“Ditën zihem, natën pajtohem”, për çfarë zihen më shumë shqiptarët?

Sherret e shqiptarëve janë të çuditshme, disa zihen se s’kanë me çfarë te merren dhe disa të tjerë se kanë qejf të pijnë një teke raki. Në rrugët e kryeqytetit intervistuam një pjesë të tyre dhe në humor e me batuta na treguan se për çfarë zihen më tepër me gruan apo dhe çfarë u thonë atyre. Kur zihem me gruan i them “ik se na çave by*ën”- u shpreh njëri prej tyre, por pati dhe nga ata të cilët tregojnë se “ditën zihen dhe natën pajtohem”.

Sherr mes komshinjve, 5 muaj s’lejohet nga fqinji të ndërtoj shtëpinë

Qytetari Kolë Pasha banor i Laçit i dëmtuar nga tërmeti i 26 Nëntorit dhe për këtë arsye del në ds4 nga Intituti i ndërtimit dhe nga Bashkia Laç, pajiset me leje. Nis punimet me këtë leje por e stopon sepse nul e lejon komshii vetë i cili i zë rrugën. Kolë Pasha prej 5 mujsh nuk lejohet nga komshiu vetë për të ndërtuar shtëpinë. Ky i fundit i zë rrugën duke qenë se është pronë shtet. Kanë bërë debate të forta duke përfunduar edhe në polici. Kolë Pasha iu drejtua Bashkisë, bashkë me IMT dhe INUK-un u prish por ai e ringriti përsëri rrethimin. Qyetetari kërkon ndihmë nga Stop për këtë rast.

Pengoj komshiun të rindërtoj shtëpinë, pas ndërhyrjes së Stop IKMT lironë hapsirën publike

Lidhur me këtë rast Stop pyet urbanistikën e Bashkisë Laç dhe kjo e fundit na thotë se kanë akses në këtë rrugë-kalimi edhe qytetarët dhe mjetet e rënda. I drejtohemi IMT-se Laç, kryeinspektorit Jetmir Mzhika dhe sapo njijet me rastin dërgon në terren inspektorët e tij duke na thënë se ditën tjetër ky rrethim do të prishet bashkë me ndërtimin ekzistues. Mirëpo as ditë e nesërme dhe as pas disa ditësh nuk u bë prishja. Të ndodhur në këto kushte Stop i drejtohet IMT Lezhë dhe IKMT qendrore me shkresë. Pasi vumë instancat në dijeni dhe bëmë proçesverbal për prishjen e këtij rrethimi, më në fund ia dolëm me sukses dhe prishja u bë.

/tvklan.al