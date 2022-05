Stop – Emisioni 20 Maj 2022 (Sezoni 7)

Shpërndaje







21:00 20/05/2022

Filtrat e instagramit zhgënjejnë djemtë: ”Po na dalin vajzat ndryshe fare.”

Filtrat e instagramit janë kthyer në një mënyrë, me të cilën vajzat e shoë bizzit dhe jo vetëm, përpiqen të përmirësojnë imazhin e tyre.Ne kemi pyetur të rinjtë për këtë trend dhe shumë prej tyre thonë, se janë të zhgënjyer nga realiteti i vajzave. Ata shprehen, se kanë në kokë tjetër imazh, por kur takojnë vajzat, u dalin si të tjera.

Kombinat/Punonjësja e postës gabon pagesën, kthen paratë nga xhepi.

Entela Zeneli, një qytetare e Tiranës, tregon, se ka një problem me Postën Shqiptare, dega Kombinat, sepse nga nëntori 2021 ka hedhur 2 muaj sigurimet shoqërore, rreth 140 mijë lekë të vjetra. Por ajo ka parë, se pagesa nuk i ka kaluar në ISSH. Punonjësja Vjollca Gogollari, ia ka kaluar gabimisht një qytetari tjetër, Eltjon Sadiku, dhe Vjollca ka 4 muaj, që nuk po e zgjidh dot problemin.Qytetarja i drejtohet postës në Kombinat dhe takon punonjësen Vjollca Gogollari dhe përgjegjësen e saj dhe të dyja thonë, se nuk mund t’i paguajnë nga xhepi paratë e sigurimeve të zonjës, edhe pse vetë e kanë bërë gabimin.

Pas dy vjetësh sorollatje, qytetari merr makinën e bllokuar në polici.

Një vit më parë kemi transmetuar denoncimin e zotit Taulant Cela, administrator i një biznesi privat, që jep makina me qira në afërsi të Rinasit,Tiranë, Ai tregoi për mbajtjen të bllokuara të dy automjeteve,një golf 4 dhe një Mercedes ML nga dy prokuroritë, ajo e Peshkopisë dhe Pogradecit. Në rastin e Pogradecit, një qytetar u kap me makinën e dhënë me qira, duke transportuar shtetas sirianë. Autori u arrestua dhe makina e Taulantit nuk u kthye.Por pasi u mësua, se “Stop” po ndiqte këtë cështje,prokurori ndryshoi version, duke vendosur kthimin e mjetit Taulant Celës. Marios, 23 vjeç prej dhjetorit, kur kaloi 12 ditë në koma, nuk i funksionojnë të dyja veshkat. Ai trajtohet me dializë, por duhet urgjentisht transplanti i veshkave, që të mund të jetojë.