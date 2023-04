Stop – Emisioni 20 Prill 2023 (Sezoni 8)

21:01 20/04/2023

Stop Tv Klan

Ariu trembet nga qytetari/ Reja gjigande mbulon diellin 5 minuta

Në rrjet po qerkullon një video, që tregon një ari, që trembet nga një burrë i shtrirë në oborrin e tij.Një re gjigande në Stamboll ka mbuluar diellin dhe ka krijuar errësirë për plot 5 minuta në Stamboll të Turqisë.Në darkën e iftarit të shtruar mbrëmë nga kryeministri Rama për besimtarët myslimanë, në vend të shefit të qeverisë fjalën e mori bashkëshortja e tij Linda Rama.Ajo tha, se do përshëndeste shkurt, pasi jo cdo e keqe vjen për keq, kështuqë edhe apandesiti i Ramës, i shpëtoi të ftuarit nga fjalimi i gjatë.

Edukatoreve me master u ulet paga, VKM e 2017-ës nuk zbatohet

Disa nga edukatoret e qytetit të Vlorës ngrenë një shqetësim për pagesën e tyre, që thonë se u është ulur.

Emisioni Stop në Tv Klan trajtoi këtë problematikë dhe mësoi se bëhet fjalë për një VKM, sipas të cilës për punësimet e edukatoreve pas Marsit 2017, nuk do të kishte shtesë page grupi me 14 mijë Lekë të reja, pavarësisht se edukatorët mund të kenë Master Shkencor apo Profesional.

Nga ana tjetër, ata që janë punësuar para marsit 2017 e përfitojnë këtë shumë, edhe kur nuk kanë studime shtesë.

“Jam Elisabeta Isufi, jam e punësuar prej 5 vitesh edukatore në qytetin e Vlorës me diplomë Master Profesional dhe Master Shkencor dhe prej 4 muajsh jam paguar me Master Shkencor, tani më është hequr e drejta e pagesës me 140 baza”.

“Quhem Rajmonda Nasufi, kam mbaruar parashkollorin dhe Master Profesional, kam bërë lëvizje nga qyteti i Beratit, lëvizje paralele në Tetor 2022 dhe nuk më paguhet paga me 140 ka kaluar me 110”.

“Quhem Aldona Muçaj, kam mbaruar studimet e larta cikli i ulët parashkollor, Master Profesional. Në 2012 jam emëruar mësuese në kopshtin Selenicë. Në 2018 kam bërë lëvizje paralele dhe pas 5 vitesh më kujtojmë dhe më thonë që ti je paguar gabim se duhet të paguheshe me 110 jo me 140”.

“Jam Dorjana Banushaj, edukatore në kopshtin Nr.2. Në muajin Shkurt na është ulur paga e grupit nga 140 në 110 me pretendimin se diploma nuk njihet DND dhe e përkthyer kjo njehsohet si Bachelor, kjo diplomë e përfunduar në vitin 2003-2006”.

“Estela Çepaj, edukatore në kopësht. Edhe unë të njëjtin problem. Edhe pse kam filluar punë në vitin 2016. Në Shkurt më është njoftuar gojarisht që më është ulur paga e grupit nga 140 në 110. Masteri Shkencor nuk më njihet”.

“Penaliteti është i tillë që na thonë se në qoftë se ne do ta vazhdonim këtë pjesë, këto ankesa për të kërkuar një diçka që mund të jetë e drejtë për ne, na thanë që do të na penalizonin duke na mbajtur të gjitha lekët për 5 vite punë që unë kam si mësuese kopshti. Çfarë faji kemi ne për diçka që një ligj që ka dalë që në 2017 dhe fillon të zbatohet tani në 2023”?

Lidhur me këtë shqetësim, Stop iu drejtua Inspektoriatit të Punës, ku inspektorja Alma Çelaj tregoi se kontrolli në Bashkinë e Vlorës ka konstatuar disa shkelje nga ana e bashkisë.

Inspektore Alma Çelaj: Lidhur me ankesën e bërë nga mësueset e kopshtit për nivelin e pagës, grupi i inspektorëve ka kryer një hetim administrativ të ankesës dhe ka arritur në konkluzionin se subjekti në rolin e punëdhënësit, Bashkia Vlorë, ka ndryshuar kushtet e kontratës individuale të punës ka bërë njoftim paraprak. Gjithashtu është evidentuar se në kontratën individuale të punës nuk janë të përcaktuara hollësisht elementët e pagës dhe punëmarrësit nuk merrnin një dokument që quhet përllogaritje e pagës për të marrë dijeni për nivelin e pagës që merrnin në fund të muajit. Është konstatuar se për këta punëmarrës edukatorë kopshti për fëmijë ka ulje të nivelit të pagës. Lidhur me këto shkelje të konstatuara gjatë procedurës së inspektimit, grupi i inspektorëve të punës ka lënë për detyrë subjektit Bashkia Vlorë njoftimin për ndryshimin e kushteve të kontratës së punës dhënien e përllogaritjes së pagës dhe përcaktimin e elementëve të pagës në kontratën individuale të punës.

Drejtoresha e Burimeve Njerëzore në këtë bashki, Laura Brinja, thotë se ulja e pagës së edukatoreve, ka ardhur si pasojë e zbatimit të VKM-së 171, e cila duhet të ishte zbatuar që në vitin 2017, por është neglizhuar.

Laura Brinja, drejtoresha e burimeve njerëzore në Bashkinë Vlorë: Është një VKM e 2017 e cila shpjegon mënyrën se si paguhen për pagën e grupit gjithë edukatoret. Në lidhjen e saj ajo shkruan pas datës 1 Mars 2017. Të gjithë që ndërrojnë vendin e punës, të gjithë që hyjnë për herë të parë në sistemin arsimor do të paguhen sipas një lidhje që ka VKM-ja ku është grupi i dytë që thotë duhet vetëm diplomë Bachelor dhe për këtë diplomë ata do të paguhen me 110. Kjo VKM faktikisht duhet të ishte zbatuar qysh në Mars 2017. Nuk është zbatuar dhe në dijeninë time nuk është zbatuar në shumë Bashki. Ka vijuar vetëm me sipas diplomës, çdo edukatore ka marrë pagën sipas Bachelor, kur dikush ka pasur Master i është njohur Masteri, kështu kemi vijuar dhe ne. Në hyrjet e reja nga portali për këtë vit, u zbatua përsëri e njëjta mënyrë, filluan ankesat, filluan verifikimet dhe u kostatua që kjo VKM nuk ishte zbatuar ashtu siç duhet.

“Stop” ka mësuar se edhe në Bashkinë e Fierit nuk bëhet pagesa në përputhje me VKM-në e vitit 2017.

Specialisti i arsimit Ndriçim Mehmeti e quan diskriminuese këtë mënyrë pagese të diferencuar.

Eksperti i arsimit Ndriçim Mehmeti: VKM-ja në gjykimin tim është e padrejtë, duhet thënë që në fillim që neni 57 përcakton me cikël të mbyllur Bachelori që do të thotë kaq vite i duhen. Dhe ti duhet që për 3 vjet ta paguash për atë 3-vjeçar dhe s’mund ta paguash si me shkollë të mesme. Sepse ai paguhet njësoj si me shkollë të mesme. Pra paga e grupit duhet të jetë e njëjtë dhe emisioni juaj i cili ka një audiencë shumë të madhe ka një shans të madh Kryeministri ta marri vesh dhe ta rregullojë me pagat e reja që po bën. Fakti i transferimit që thatë ju, pra në qoftë se vjen nga Berati në Vlorë, nga Vlora në Tiranë, si ka mundësi që ti quhesh rishtar, pra për herë të parë. Ti je një mësues me vitet e punës që ti mbart, siç i mbartin që të gjithë. VKM-ja është diskriminuese. Sepse ose do t’i thuash ti që bë 1 vit më shumë Master të njohë Masterin, ose njihja me atë sistem të mbyllur që ka. Përndryshe kjo quhet pabarazi, diskriminim dhe për më shumë në rastin e mësueses që është nëpërkëmbje.

Aksidenti, viktima u dënua me 400 mijë Lekë gjobë shkaktarja me 20 mijë

Në datën 20 Shkurt 2023, emisionit Stop në Tv Klan transmetoi një rast denoncimi nga qyteti i Elbasanit. Mikel Xhika tregoi se në datën 21 Janar 2023, u përfshi në një aksident automobilistik.

Ai ka qenë duke lëvizur me makinë në rrugën “11 Nëntori” dhe është goditur nga një makinë, që donte të futej në korsinë e tij.

Mikeli ka lajmëruar policinë dhe punonjësit kanë ardhur pas 10 minutash. Ndërkohë, zonja që e kishte goditur, e kishte lëvizur makinën nga vendi i ngjarjes. Në moment iu tha se ishte fajtore zonja dhe ajo u dënua me 2 000 lekë të reja për moskryerjen e manovrës.

Më vonë, Mikeli u ndëshkua me masë administrative 40 000 lekë të reja, pasi sipas punonjësve, ishte me shpejtësi të lartë. Qytetari kërkoi ndihmën e emisionit Stop pasi i duket pa kuptim fakti, që askush nuk ia mati shpejtësinë dhe u dënua me gjobë më të lartë, se zonja, e cila shkaktoi aksidentin.

Gazetarja e “Stop” u interesua për rastin në të gjitha institucionet, dhe sot Mikeli na kontakton për të na komunikuar se gjoba e tij nga 40 mijë lekë të reja, u zbrit në 2 mijë lekë të reja. /tvklan.al

