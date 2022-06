Stop – Emisioni 20 Qershor 2022 (Sezoni 7)

20:20 20/06/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Shoferi i kamionit tapë, e merr rrugën me zig-zage

Një gomar po bën punën e korrëses së bait në bashkinë e Selenicës. Liqeni i Pogradecit është mbushur me plehra. Një fletë është vendosur mbi një vend parkimi, duke kërcënuar me shpim gomash, nëse dikush parkon aty. Një drejtues kamioni ecën me zig-zage në Fushë-Prezë, mesa duket në gjendje të dehur. Janë këto disa nga episodet, që shfaqen e komentohen në rubrikën e sotme “Hitparade i absurdit shqiptar”. #stoptvklan #stop20qershor #hitparade #absurdishqiptar #SaimirKodra #GentianZenelaj