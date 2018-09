STOP – EMISIONI 20 (SEZONI 4)

Masat për shtimin e popullsisë, reagimi i qytetarëve.

Pas publikimit të masave për shtimin e popullsisë, Renaldo ka realizuar intervista me humor me qytetarët për këtë strategji. Por shumë prej të intervistuarve kujtojnë kushtet e munguara në vend, për të lindur e rritur fëmijë. Ndërsa të tjerë përmendin rendjen e të rinjve drejt vendeve të Bashkimit Europian, në kërkim të mundësive më të mira.



8 vjet me furrën e bukës poshtë pallatit, Stop zgjidh problemin.

Banorët e një pallati në njësinë numër 4 në kryeqytet kërkojnë ndihmën e emisionit “Stop”, pasi në hapësirën me stola e trotuar poshtë pallatit u ka “mbirë” një furrë buke. Atyre u janë dëmtuar apartamentet, nuk gjejnë paqe nga zhurmat dhe ujrat e bardha janë përzier me të zezat.Gazetarja e “Stop” u interesua pranë juristit të urbanistikës të njësisë numër 4,i cili tha se rasti do të verifikohet dhe do t’i kalojë institucionit përgjegjës. Më pas, në IMT, Sokol Mezini tha, se problemi ka 8 vjet, por pritej përgjigje nga Aluizni. Më në fund pas ping-pongut të rradhës, shtesa e pallatit u shemb dhe banorët morën frymë të lehtësuar.



Kullat e vrojtimit pa vrojtues dhe shumë të mbytur në det.