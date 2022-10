Stop – Emisioni 20 Tetor 2022

21:00 20/10/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Byreku shqiptar i ‘famshëm’ në Amerikë, video virale e kuzhinierit

Nje shqiptar i cili jeton dhe punon ne New York i cili prej vitesh ka bërë të famshëm traditën shqiptare të kulinarisë në Amerikë. Me ane te nje videoje tregon sesi behet byreku tradicional shqiptar me djathe, me mish dhe me spinaq.

Denoncimi për parkim: Bashkia “shurdhe” sa herë i njoftoj!

Problematika e qytetares Nora Vukaj ndodh ne Tirane. Denoncuesja ka nje biznes privat tek bulevardi “Gjergj Fishta” dhe prej 1 viti i ka blere Bashkise se Tiranes vendin e parkimit, per te lehtesuar parkimin e te gjithe klienteve qe i shkojne ne dyqan. Mirepo problemi fillon kur qytetare te rastesishem i zene vendin e parkimit edhe pse e ka paguar dhe ka te drejte te perdoret vetem nga ajo. Kontrata qe ka firmosur me

Bashkine e Tiranes ka qene qe nese dikush tjeter i ze parkimin automatikisht ai automjet gjobitet dhe hiqet me karroatres, por kjo e fundit duket se nuk ndodh dhe abuzuesit e kalojne vetem me nje gjobe. Ky problem nuk eshte vetem i subjektit te Nora Vukaj, por e kane edhe shume subjekte te tjera.Per kete problem, gazetarja e emisionit Stop, ve ne dijeni shefin e qarkullimit te Policise Bashkiake, i cili na tha se ne keto raste drejtuesi i mjetit merr gjobe. Fale insistimit te Stop, na u premtua nga shefi se jo vetem denoncuesja por edhe bizneset e tjera qe vuajne nga kjo problematike, nuk do te kene me keto shqetesime, pasi pervec gjobes, automjetet do hiqen nga parkimi i gabuar me karroatres.

Shefi i policise bashkiake premtoi se kjo zone do jete ne fokusin e tyre, duke shmangur te tille probleme me parkimin.

Nora Vukaj: Kemi aktivitetin e produkteve sportive me vite dhe mendova që duke shtuar dhe një parkim timin të blerë nga bashkia, mund të lehtësoj klientët mos marrin gjoba sepse shumë shpesh marrin gjoba se rrinë në parkim të dyfishtë. Bleva parkimin për 1 vit te Bashkia e Tiranës. Ndodh që unë s’kam vëmendjen, jam me klientë, më zihet parkimi gjithmonë nga qytetarë të ndryshëm. E lenë aty makinën dhe ikin. Heqin dhe tabelën, rrinë aty. Në momentin që marr, e para e punës do shumë kohë që të më vijë policia bashkiake, por këta nuk ma heqin mjetin. Vjen policia bashkiake, vë gjobën dhe ikën. Domethënë, unë kam dëmtuar atë por unë parkimin nuk e kam asnjëherë, parkimi është i zënë. Më është thënë dhe në kontratë, në momentin që më është zënë parkimi im, duhet të marr policinë dhe duhet të më lirohet me karroatrec, ma kanë thënë te Tirana Parking këtë gjë.

Emisioni Stop bisedoi edhe me shefin e qarkullimit në Policinë Bashkiake të Tiranës, i cili shpjegoi të gjithë procedurën. Ai pranoi se shqetësimi i qytetares është i drejtë, por ka raste kur karroatreci nuk ndërhyn dot për shkak të hapësirës së pamjaftueshme. Në këtë rast procedohet me gjobë ose me bllokim gome kur automjetet janë me targa të huaja.

Shefi i qarkullimit të Policisë Bashkiake, Gentian Vocaj: Nora është e interesuar që këtë vend ta ketë bosh, jo që të marri gjobë personi. Në rastin që ne heqim mjetin, ne e heqim mjetin me gjobë, por përveç gjobës ai paguan dhe tarifën e karroatrecit. Në rast se ti bën një telefonatë në sallën operative të Policisë Bashkiake, menjëherë grupi i policisë bashkiake vjen të verifikojë ankesën. Në rast se ka hapësirë për karroatrecin që ta marri mjetin në 100% të rasteve mjeti do merret me karroatrec. Por në rast se këtu nuk ka hapësirë, se karroatreci do hapësirë ose para ose mbrapa mjetit që ta marri, atëherë ne do t’i vendosim masë administrative gjobë. Në rast se mjeti është me targa të huaja, atëherë do t’i vendosim bllokues në gomë. Por në 100% të rasteve në rast se ka vend, ne e marrim me karroatrec. Nga sot e në vazhdim dhe në rast se ka vend këtu dhe nuk e marrim me karroatrec, atëherë e kam unë ngarkesën.

Por ky problem nuk është vetëm i subjektit të Nora Vukaj, por e kanë edhe shumë subjekte të tjera në zonën e “Shallvareve” dhe jo vetëm. Fale insistimit të Stop, na u premtua nga shefi Gentian Vocaj se jo vetëm denoncuesja por edhe bizneset e tjera që vuajnë nga kjo problematikë, nuk do të kenë më këto shqetësime. Shefi i qarkullimit në Policinë Bashkiake premtoi se kjo zone do të jetë në fokusin e tyre.

Shefi i qarkullimit të Policisë Bashkiake, Gentian Vocaj: Për të gjithë subjektet është e njëjta situatë si në rastin e zonjës. Në rast se ka vend për t’u marrë me karroatrec, mjeti do merret me karroatrec. Në rast se nuk ka vend, atëherë do vendoset masa administrative, qoftë bllokuesi në gomë qoftë masë administrative në xhamin e makinës. Ne e kemi orientuar patrullën që të lidhet vazhdimisht me subjektet të cilët kanë vende të rezervuara. Mjeti që ka zënë parkimin largohet dhe subjekti vendos mjetin e vetë. Që mos të marri gjobë subjekti vetë në xham, atëherë ne e orientojmë patrullën që të kontaktojë me subjektin. Sidoqoftë, duke qenë se kjo zonë ka shumë parkime të rezervuara dhe shumë subjekte që kanë paguar në Bashkinë Tiranë për vendin e rezervuar, kjo zonë do mbahet në një kujdes të veçantë nga Policia Bashkiake.

Denoncon që nuk i kanë paguar sigurimet, Prokurori : Jam në kafe tani!

Denoncimi i rradhes ne coi ne qytetin e Lushnjes, ku u takuam me Rajmonda Rista, shperdarese prej 2014 ne Posten e Divjakes. Problemi i qytetares eshte se prej vitit 2014-2017 asaj i jane hedhur ne llogarine e pages 8000,8500 dhe maksimumi 9000 leke te reja si page mujore. Nderkohe ne tatime eshte deklaruar me pagem minimale 22 mije leke.Kete gje e ka konstatuar kur ka dale ne pension. Ajo ka bere kallezim te Krimi Ekonomik ne Fier dhe me pas kallezimi i eshte percjelle ne Prokurorine e Lushnjes ku Skender Mestani prokurori ka me shume 1 vit qe nuk ben asgje me kallezimin e saj.