STOP – EMISIONI 202 (SEZONI 3)

Publikuar | 22:13

Lali Eri qëllohet me vezë, por i shpëton goditjeve falë përkuljes.

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj kishte organizuar sot një takim me artistët e Teatrit Kombëtar, lidhur me projektin e godinës së re të Teatrit.Por, para se të hynte në takim, Veliaj u godit me vezë, ngaku ia arriti të përkulej e të dilte pa lagur.Më pas në bashkëbisedimin me artistët, Veliaj tha se asnjë nga 10 vezët e Lulit nuk e zuri atë. “Stop” sjell në kujtesë edhe raste të tjera, kur politikanë e pushtetarë goditen me vezë e domate.



Projekti i “Qukës Qafë Pllocë”, qytetari ankohet për dëmin e shpronësimin.

Bedri Kreka u ankua në emisionin “Stop” për projektin e rrugës Qukës-Qafë Plloçë në Pogradec, e cila cënon pronën e të vëllait, Enver Krekës. Ky i fundit ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e ëma e tyre, Drita Kreka jeton e vetme në këtë shtëpinë.

“Kjo është shtëpia më e afërt në këtë segment rruge. Për këtë pasuri disponojmë 300 metra katrorë truall dhe shtëpi 80 metra katrorë. Kjo është certifikata e pronësisë që ka vëllai. Ka ardhur njoftimi që shtëpia do të shpronësohet, por jo vetëm që nuk është shpronësuar, por edhe na është dëmtuar banesa!”, tregoi denoncuesi.

Sipas tij, për shkak të një shpërthimi gjatë punimeve të rrugës, në datën 26 Maj të këtij viti shtëpia ka pësuar shumë dëmtime.

“Ky është guri që ka rënë nga lart, fatmirësisht nëna ishte nga dhoma tjetër. Edhe këtu e njëjta gjë, çarje e tavaneve, që po të bjerë shi, futet i gjithë brenda. Nga shpërthimi aq shumë është tronditur shtëpia sa dhe sahati është varur”, u shpreh Bedri Keka.

Aksi rrugor Qukës-Qafë Plloçë është i gjatë 40 km dhe përbëhet nga tre lote, ndaj dhe vlera e këtij projekti ka arritur vlerën e 38 milionë Dollarëve. Por edhe pse punimet kanë nisur 10 vjet më parë, sot ende nuk kanë përfunduar.

E vetmja banore e kësaj shtëpie, Drita rrëfeu sesi i përjetoi momentet e shpërthimit. Ajo madje pas kësaj ndodhie është larguar fare nga banesa, pasi është e pamundur të qëndrojë aq pranë punimeve.

“Kërkojmë të bëhen shpronësimet sepse këtu nuk rrihet më! E kemi afër, në ‘rrëzë të veshit’!”, tha e shqetësuar 74-vjeçarja.

Nga ana tjetër administratori i firmës nënkontraktore “Albavis Citran”, Artan Pajo u shpreh se banorët janë njoftuar për shpërthimin dhe të dëmtuarit do të dëmshpërblehen nga firma. Ndërsa përsa i takon shpronësimeve, Pejo tha se i takon Autoritetit Rrugor Shqiptar.

Gazetarja – Në emisionin “Stop” kanë ardhur disa banorë që banojnë në Golik. Si pasojë e këtyre eksplozivëve janë dëmtuar shtëpitë. Juve si firmë nënkontraktore a i keni njoftuar banorët për shpërthimet? Ata nuk kanë patur asnjë njoftim kur ka ndodhur shpërthimi. Ka patur fëmijë, gra dhe një gjyshe ka qenë e vetme në shtëpi dhe është trembur.

Artan Pajo – Odeta, ajo… kanë qenë të lajmëruar. Nuk e di se njerëzit i zmadhojnë gjërat… Domethënë ti merre si të duash! Unë po të flas shoqërore, daç shkruaje, daç bëje si të duash! Njerëzit i zmadhojnë gjërat! Aty ndodhi vërtetë, ndodhi një incident nga shpërthimi. Ne si firmë, kemi marrë masa bashkë me supervizionin, po bëjmë dëmshpërblimin e tyre. Domethënë duke iu riparuar shtëpitë, duke iu dhënë vlera monetare domethënë, sipas rastit, në atë pjesë që ka pasur dëmtime. Në lidhje me shpronësimet, merret ARRSH-ja, domethënë është në proces. Neve thjesht i rikujtojmë për të mos na penguar punimet!

Autoriteti Rrugor Shqiptari i vendosi në dispozicion emisionit “Stop” relacionet për shpronësimet në segmentin Qukës-Qafë Plloçë. Në këtë relacion ishte edhe emri i Enver Krekës për shpronësim banese dhe magazine. ARRSH e ka dorëzuar dosjen pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, por tanimë pritet vendimi i Këshillit të Ministrave.

Familjes Kreka dhe banorëve të tjerë, që janë prekur nga ndërtimi i aksit rrugor Qukës-Qafë Pllocë, do t’iu duhet të presin ende…



Ujësjellësi Kamëz, shkarkimi arbitrar i punonjësit dhe bllofi i drejtorit.

Engjëll Xhakollari denoncoi në emisionin “Stop” shkarkimin e padrejtë nga puna që i është bërë nga ana e drejtorit të Ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizime Kamëz. Ai tregoi se motivacioni i shkarkimit të tij është “mosparaqitje në detyrë pa shkaqe të arsyeshme”.

“Unë kam punuar 16 vjet si elektriçist dhe pompist në bashki dhe një ditë të bukur, kur isha në punë, më merr në telefon Hajri Lita. Kur shkova në punë në orën 7 të mëngjesit mora në telefon përgjegjësin dhe i thashë që jam unë sot në punë. Pas 20 minutash më merr në telefon përgjegjësi dhe më thotë që je i larguar. E pyeta për çfarë arsye dhe më tha që e di drejtori”, u shpreh denoncuesi.

Madje, për të provuar korrektësinë e tij, Engjëlli vendosi në dispozicion edhe procesverbalet. Ai i shqetësuar tha se nuk ka patur asnjë vërejtje me shkrim apo paralajmërim për largim nga puna.

“Mua më erdhi si bombë. Kur unë isha në punë, pse të mos më lajmëronin një ditë apo një muaj më parë?! Ata kanë vënë mosparaqitje në punë pa arsye, që s’bën vaki asnjëherë! As leje të zakonshme nuk kam bërë!”, shtoi Engjëlli.

Ndaj dhe gazetari i emisionit “Stop” së bashku me denoncuesin iu drejtuan Ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizime Kamëz për të komunikuar me drejtorin Tomorr Kotarja. Ai u shpreh se largimi nga puna është bërë për performancë të dobët, braktisje të detyrës dhe mosangazhim.

Gazetari – Përshëndetje! Si je?

Drejtor Tomorr Kotarja – Si kalove? Mirë?

Gazetari – Për hallin e… kemi ardhur.

Drejtor Tomorr Kotarja – Ëëëë?

Gazetari – Për zotërinë kemi ardhur!

Drejtor Tomorr Kotarja – Po, për çfarë?

Gazetari – Për shkarkimin nga puna.

Drejtor Tomorr Kotarja – Për shkarkimin?! Po nuk është vetëm zotëria. Duhet performancë… Hajde në zyrë, të pres. Zotëri, ti do presësh këtu!

Denoncuesi – Si urdhëroni! Po përse të mos vij unë?

Drejtor Tomorr Kotarja – Po, sepse nuk kam punë me ty tani, ka ardhur zyrtarisht ajo. Ty të shpjegoj, kur të nisesh zyrtarisht.

Gazetari – Tani erdhëm për Engjëllin. Tani, si qëndron puna e Engjëllit?

Drejtor Tomorr Kotarja – Është larguar nga puna për performancë të dobët dhe braktisje të detyrës në mënyrë të përsëritur dhe mosangazhim. Ka edhe një informacion, po themi gjithmonë në referencë. Bëj analizën e gjithë punonjësve nga degët përkatëse dhe personat që nuk kanë efiçencë në punë, që nuk janë korrektë me disiplinën dhe orarin, marrim masa të tilla, duke i larguar nga puna. Plus, që jemi edhe në kushtet, ku duhet të tkurrim akoma, në bazë të reformës edhe numrin e personelit, pasi kemi të përcaktuar edhe normën “artikulimi i ligjit 18”.

Gazetari – E kuptoj! Tani, tek shkresa që zotëria kishte në dorë, ishte për mosparaqitje.

Drejtor Tomorr Kotarja – Për mosparaqitjen në vendin e punës! Po, patjetër!

Gazetari – Po jemi në kushtet, që…, sepse po ta japin në mosparaqitjen në vendin e punës, jemi në kushtet që mua do të më përcaktohet fiks në cilin vend të punës, në cilin orar, në cilin turn, në cilën datë nuk jam paraqitur?

Drejtor Tomorr Kotarja – Tani unë do të… duhet të… nëse do domethënë, jo absolutisht që e ka në cilën datë s’është paraqitur. Por duhet të të jap informacion me shkrim, se merren burimet njerëzore dhe unë nuk mund ta mbaj mend, po themi.

Gazetari – E di kush është ideja? Sepse ai thotë që unë nuk kam ikur në asnjë moment nga vendi im i punës, i kam të gjitha të dokumentuara në procesverbal.

Drejtor Tomorr Kotarja – E thëna, e thëna, e thëna…

Gazetari – Ai thotë: i kam të gjitha të dokumentuara në procesverbal.

Drejtor Tomorr Kotarja – Edhe një herë, e thëna e atij me informacionin që kemi në drejtori nuk qëndron. Kështu që nuk kam çfarë të them më gjatë.

Gazetari – Mua më larguan për mosparaqitjen në vendin e punës, absolutisht duhet të përcaktohet fiks, me datë, me orë, me pozicion me…

Drejtor Tomorr Kotarja – Edhe njëherë, besoj se ka një relacion për punonjësin Engjëllush Xhakollari, për arsyen e largimit, kështu që pa merak, do t’ua vë në dispozicion…

Gazetari – A ka ndonjë paralajmërim sa i takon pjesës së mëparshme?

Drejtor Tomorr Kotarja – Po patjetër! Ka disa paralajmërime.

Në përgjigjen zyrtare thuhet se Engjëll Xhakollari nuk është gjetur në vendin e punës në datën 03.03.2018, ndërkohë që në procesverbal figuron se në këtë datë ka qenë një punonjës tjetër në stacionin e pompave, ndërsa Engjëlli e ka marrë këtë detyrë në datën 04.03.2018.

Gazetari i emisionit “Stop” e përmbylli duke thënë: “Pra jemi në kushtet që Engjëll Xhakollari nuk ka qenë në datën 3 në punë, por ka qenë në datën 4. Ky shkarkim është i padrejtë!”