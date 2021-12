Stop – Emisioni 21 Dhjetor 2021 (sezoni 7)

21/12/2021

Kongresi i trete i demokrateve, Saimiri dhe Genti me pankarta ne studio.

Këto janë kanë qenë të dominuara nga dy kongreset e PD-së, njëri me nismën e ish-kryetarit Berisha dhe tjetri i thirrur nga kryetari Lulzim Basha.Ne sot thërrasim kongresin tonë dhe Saimir e Genti hyjnë me pankarta me portretet e tyra, të realizuara nga i riu Ani Bendo.Kongresi ynë ngjan me kongreset e demokratëve dhe paradat e majit në kohën e komunizmit.

Milot/ Komshinjte rrihen per rrugen, institucionet i hedhin benzine zjarrit.

Arben Vokrri denoncon në Stop konfliktin, që ai ka prej shumë vitesh me fqinjët. Shkak për këtë, është bërë, rruga që i ndan. Para pak kohësh disa anëtarë të familjes përballë, e rrahën brenda në banesën e Arbenit, pasi ai kërkoi shpjegim për heqjen e rrjetës para portës.Më pas palët shkuan në polici dhe tani është prokuroria, që po heton mbi ngjarjen.Por, Arbeni shkak për këtë konflikt të ashpër bën Njësinë Milot dhe vetë Bashkinë Kurbin, duke qenë se ato edhe pse e dinë konfliktin, nuk punuan për ta parandaluar atë. Administratori i Milotit thotë, se ditën e sherrit ka dhënë një leje, që fqinjët të punojnë për rikonstruksionin e sheshit para portës.Denoncuesi thotë, se ata nuk paraqitën asnjë leje kur erdhi policia dhe se i kanë cënuar rrugën, ku kalon për të shkuar në banesë.Bashkia Kurbin pretendon, se ka pasur një ankesë prej familjes tjetër, por rezultoi, se nuk kishte bllokim rruge.Sipas bashkisë duhej, që njësia Milot t’ua bënte me dije lejen e lëshuar për punime.I gjithë ky mosbashkëpunim institucionesh, ka bërë që dy familjet fqinje mes tyre të vriten për një gardh.Denoncuesi dyshon, se fqinjët duan të ndërtojnë parking në rrugën e shtetit.

Preu gishtat ne pune dhe e hodhen ne rruge, nis procedimi per rastin.

Emisioni Stop në Tv Klan pak muaj më parë ka trajtuar një histori të dhimbshme, dhe problematike. Bëhet fjalë për një aksident në punë, që një djali të ri të quajtur Donald Tufi, 20 vjeç i ka kushtuar gishtin e njërës dorë.Në Janar 2021 ai filloi punë pranë firmës së përpunimit të kartonave për pica, pranë zonës “Ish-Fabrika e qelqit”, e quajtur CDK PACK sh.p.k me administrator shtetasin turk, Savas Karaca. Më 15 Mars 2021, Donaldi pësoi një aksident të rëndë. Në prani dhe me urdhër të përgjegjësit Dedë Bushpreni, ai detyrohet të futet poshtë makinerisë së ndezur për të pastruar bojën.Në këtë moment, makineria i dëmton Donaldit tre gishtat e dorës. Lajmërohet pronari dhe e drejtojnë për në qendrën më të afërt shëndetësore, duke i thënë se në spital ka polici dhe mund t’u krijoheshin probleme, ndaj duhet të deklaronte se ishte vrarë në shtëpi dhe jo në punë. Në 23 Mars 2021 Donaldit i vjen një njoftim për largim nga puna në datën 1 Prill 2021, “për moszbatim me përpikmëri të rregullave të sigurisë në punë”.Pas interesimit të përsëritur të emisionit “Stop”Gjykata e Rrethit Tiranë, Dhoma Penale, shqyrtoi kërkesën tonë dhe të avokatit të viktimës, duke vendosur të shfuqizojë vendimin e ish-prokurorit Martini për mosfillimin e procedimit penal. Gjykata i është drejtuar prokurorisë, që të regjistrojë procedimin dhe i ka lënë detyrë, që të punojë për këtë rast.