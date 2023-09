Stop – Emisioni 21 Shtator 2023 (Sezoni 9)

Shpërndaje







20:53 21/09/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Me bukë misri me vete e kos, deputeti shkon në parlament

Deputeti demokrat Saimir Korreshi është shfaqur me bukë misri e kos në parlament. Ai tha, se kaq mund të hajë e ëma pensioniste me shumën mujore të pensionit. Një shtetas kinez ka qenë duke ngrënë spageti me shkopinj në një restorant në Itali. Por kamarieri i ka zgjatur një pirun, duke i thënë, se ishte në Itali dhe jo në Kinë.

”Varem, unë po t’i japim lekët”, betimi i zyrtarit për një vendim gjykate

Jemi ndalur në qytetin e Lezhës për problemin e qytetarit Dritan Gega, ish-drejtor i shkollës 9 vjecare “Pashko Vasa”, Shkodër, i cili në vitin 2020 është liruar nga detyra.Dritani tregon, se prej 22 vitesh, ka punuar në arsimin shqiptar. Pas lirimit nga detyra, Dritani i është drejtuar gjykatës dhe në vitin 2023, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër ka vendosur, që Dritan Gega të dëmshpërblehet me 12 paga dhe ky vendim është titull ekzekutiv. Z.Gega thotë, se drejtori i Drap Lezhë nuk e ekzekuton vendimin me arsyen, se cështja është apeluar. Dritan Gega ka tre fëmijë të mitur dhe kërkon, atë, që i njeh drejtësia.

Me vendim gjykate për paratë e 3 fëmijë, institucioni e hedh në rrugë

Lidhur me problemin e zotit Dritan Gega, ish drejtorit tw shkollws, qw fitoi gjyqin, por nuk i ekzekutohet vendimi, ne folëm me Drejtorin e Drap Lezhë, Hasan Muça dhe punonjësin e burimeve njerëzore, Pashk Alia, të cilët e interpretojnë sipas oreksit të vet vendimin e gjykatës.Majde Alia thotë, se pranon të varet, nëse ky ekzekutim është i ligjshëm.Ne biseduam edhe me përmbaruesin gjyqësor privat, i cili u shpreh, se vendimi. Madje ai ka bërë dhe një kërkesë për masë administrative ndaj Drap Lezhë, që nuk po ekzekuton vendimin e gjykatës.Lidhur me këtë situatë avokatja Eda Grimci thotë, se vendimi në fjalë është me ekzekutim të përkohshëm, pasi është titull ekzekutiv dhe duhet të ekzekutohet menjëherë.