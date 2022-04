Stop – Emisioni 22 Prill 2022 (sezoni 7)

21:02 22/04/2022

Intervistat/ Non grata nga gruaja? Me mire non grata ne seks apo politike?

Në ditët kur po flitet shumë për personat “non grata”, të shpallur nga ana e SHBA-ve, ne kemi pyetur qytetarët, se cfarë do të thotë kjo. A i ka shpallur ndonjëherë bashkëshortja “non grata” burrat shqiptarë? Më mirë non grata në politikë apo në seks, i pyetëm sërish qytetarët dhe përgjigjet e tyre janë për të mos u humbur.

Denoncimi/Studentja e palicensuar ofron nderhyrje estetike dhe kurse.

Në redaksinë tonë ka ardhur një ankesë për estetisten Pamela Hasanaj, e cila sipas qytetares denoncuese, është studente e vitit të 2-të në infermieri, por hiqet si mjeke, duke ofruar shërbime të specializuara në qendrën e saj. Pamela jo vetëm realizon fillera, botoks apo injeksione, por ofron edhe kurse specializimi, duke pajisur kursantet e reja me certifikatë.Edhe cmimet për të gjitha shërbimet janë dukshëm të kripura.

Rreziku ne shendet, nis kontrolli i qendrave estetike pa license.

A është e kualifikuar dhe e licensuar Pamela Hasanaj për shërbimet, që oforn në qendrën e saj estetike? Gazetarja e “Stop” i drejtohet përmes një emaili zyrtar “Urdhrit të Infermierit” si dhe “Urdhrit të Mjekut” dhë përgjigja ishte, se Pamela nuk është e kualifikuar.Skerdi Faria, mjek i fushës së ndërhyrjeve estetike, shpjegon, se së fundi estetistët po vetëquhen mjekë, duke ofruar shërbime, për të cilat nuk janë kompetentë. Ai thotë, se ka patur shumë raste, kur i kanë shkuar pacientë me probleme të rënda, si në hundë, apo botox në fytyrë. Faria këshillon, që qytetarët të informohen mirë, para se t’i drejtohen një qendre për ndërhyrje estetike.Nga ana tjetër Marvin Mersini, inspektor në ISHSH, shprehet, se do të merrenmasa dhe monitorohen këto qendra, që rrezikojnë shëndetin e qytetarëve.