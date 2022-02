Stop – Emisioni 22 Shkurt 2022 (sezoni 7)

Pasthirrmat erotike te mesnates ne komisionin hetimor.

Sot është data 22.02.2022, që quhet një nga palindromat e rralla. Numri lexohet njëlloj nga e majta dhe nga e djathta. Vec kësaj kjo datë mbart energji të forta e të larta, për shkak të numrit 2, që është 6 herë dhe që lidhet me intuitën dhe ndjeshmërinë e shtuar.Prej dy ditësh vijon punën nga mëngjesi deri në darkë komisioni hetimor parlamentar për inceneratorët. Mbrëmë vonë në komision ishte thirrur zv/kryeministri Arben Ahmetaj, i cili u përplas me kryetaren e komisionit Jorida Tabaku, për pasthirrmat e lëshuara në mesnatë.

Kamera e fshehte/ Bamiresi i fut duart gruas: do te heq magjine. Si te vjen?

Kamera e fshehtë e emisionit “Stop” është ndalur në fshatin Bilaj Fushë-Krujë afër Bubqit. Një bamirës i zonës, Nikollë Doda thotë, se sheh në gjëra të shenjta dhe zgjidh hallet e njerëzve.Një grua re me probleme shëndetsore është drejtuar te Nikolla duke i treguar shqetësimet e saj. Nikolla, pas disa ekzaminimeve me duar, i thotë zonjës se ka magji e duhet të bëjë 2 seanca tretje plumni, që kushtojnë 150 mijë lekë.Qysh në fillim, Nikollë Doda e prek gruan në gjoks e në të pasme, duke e pyetur herë pas herë, se cfarë ndjen.

Kamera e fshehte/Bamiresi i prish magjine: te dielen, do te te le me barre!

Një një tjetër takim, në të cilin do t’i zgjidhte problemet, Nikollë Doda e puth gruan, duke i thënë, se do t’i heqë magjinë.Nikolla i thotë gruas, që të shkojë të dielën, që të ketë mundësi të largojë bashkëshorten. Madje të dielën do t’i shkojë dhe një zonjë tjetër nga Berati.Në këtë pikë Nikolla del hapur dhe thotë, se do ta lerë me barrë, që t’i rregullohen periodat.