Stop – Emisioni 23 Qershor 2022 (Sezoni 7)

21:00 23/06/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Samiti i BE, Rama: Një shfaqje e frikshme impotence!

Sot në Bruksel u mbajt samiti i rradhës i BE-së. Para nisjes së punimeve, kryeministri Rama u tha gazetarëve bullgar, se Bullgarisë duhet t’i vijë turp, pasi po mban peng dy vende anëtare të Natos. Kjo, sipas Ramës,ndodh në sy të 26 vendeve të Unionit, që shohin një shfaqje të frikshme impotence.

Apeli i Vlorës liron grabitësit e pronës në Dhërmi pa argument ligjor

Ilia dhe Marko Koka kohë më parë denoncuan në Stop, sesi kushëriri i tyre, Elidon Gjikoka, i cili u kishte marrë me qera pronën dhe disa objekte turistike buzë detit në Dhërmi, e grabiti atë me dokumenta të falsifikuara dhe me ryshfet.E gjithë procedura u bë në Vlorë dhe konfirmimi përfundimtar u mor nga Tirana. Disa ditë pasi “Stop” transmetoi këtë rast, njëri nga vëllezërit Koka, Markoja, ndërroi jetë.Në Prokurorinë e Tiranës u regjistrua procedimi penal për Elidon Gjikokën, i cili u shpall në kërkim ndërkombtar dhe sipas informacioneve, ndodhet në Angli me familjen e tij.Për këtë cështje hetoi paralelisht edhe prokuroria e Vlorës.Prokurori Ervin Karanxha paralajmëroi, se shumë shpejt do të kishte rezultate konkrete mbi të gjithë personat e përfshirë në tjetërsimin e pronës.

Solidariteti, jetë e re për 5-vjeçarin nga Tetova pas ndërhyrjes në Turqi

5 vjeçari nga Tetova, Muhamed Ridja, është në gjendje kritike për jetën.

Muhamedi nuk komunikon, nuk ushqehet dhe nuk lëviz .Për ndërhyrjen e tij nevojiten 15.000 €. Familja e tij nuk ka asnjë mundësi, për ta përballuar koston e operacionit. “Stop” e “Fundjavë ndryshe” bënë thirrje për mbledhjen e kësaj shume! Nuk vonuan qytetarët, që iu përgjigjën thirrjes sonë. Muhamedi u operua në Turqi dhe këto ditë kthehet pas ndërhyrjes së suksesshme.