Stop – Emisioni 24 Janar 2024 (Sezoni 9)

Shpërndaje







21:00 24/01/2024

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Dhurata e Ramës që e bëri Kryeministrin spanjoll të shkulet gazit

Kryeministri Rama ndodhet në Madrid, për të marrë pjesë në një panair ndërkombtar turizmi. Rama i dhuroi një palë opinga kuq e zi homologut spanjoll Pedro Sancez, duke e porositur të mos i veshë, se janë thjesht për dekor.

“S’ka sjellë përgjigje Kadastra”, noterja mashtronte qytetaren: Ato lekë janë mundi i tre brezave!

Pranvera Çoçja, një qytetare nga Shkodra tregon se prej 11 vitesh ka blerë një apartament 2+1 në kompleksin Fishta, Edra 06 me administrator Sait Fishta. Por ajo nuk po pajiset me certifikatë pronësie. Zonja thotë se ka paguar 58 milionë lekë dhe 3600 euro për pajisjen me hipotekë që do ia bënte noterja Valbona Hajdari në vitin 2021. Pranvera tregon për “Stop” në Tv Klan se noterja vetëm justifikohet.

Në takimin me gazetaren e emisionit, noterja Valbona Hajdari thotë se ka aplikuar për certifikatë pronësie në Kadastër që në vitin 2021, por në sistem, sipas saj, nuk ka asnjë përgjigjie. Drejtori i Kadastrës së Shkodrës Deart Qorri na tregon se noteres i ka vajtur përgjigje me postë manualisht në 12 gusht 2021 dhe ajo vetë e ka firmosur që e ka tërhequr. Në përgjigjen e Kadastrës thuhet se kjo pronë është me kufizime që në momentin që është shitur dhe pa iu hequr kufizimet nuk mund të regjistrohet.

Deart Qorri: I ka vajtur kjo përgjigje.

Gazetarja: Kur i ka shkuar përgjigjja pas aplikimit?

Deart Qorri: 12 gusht 2021.

Gazetarja: I ka vajtur manualisht?

Deart Qorri: Po.

Gazetarja: Që do të thotë me postë?

Deart Qorri: Po, ja lidhjen e postës ku e ka që mos të thotë s’kam marrë përgjigje noterja, e ka marrë përgjigjen dhe përgjigjja është kjo.

Gazetarja: Noterja Hajdari, e ka firmosur vetë kjo zonja?

Deart Qorri: Po, përgjigjja thotë ka kufizim kjo pronë.

Gazetarja: Çfarë do të thotë ka kufizim prona?

Deart Qorri: Pasuria kufizohet deri në realizimin e kontratës së këmbimit, do të thotë që ka një kontratë këmbimi me proanrët e truallit, ka një kufizim dhe pa hequr këtë kufizim, normalisht noterja s’duhet ta bënte fare kontratën e shitjes.

Me këtë fakt emisioni “Stop” përball noteren Hajdari, e cila nuk di ç’të thotë për shkeljen e saj ligjore.

Valbona Hajdari: Në sistem e kisha unë…

Gazetarja: Çfarë domethënë? Është manualisht. E dyta, të dalim te problematika. Zonjë e nderuar, si keni bërë një kontratë shitjeje juve, një qytetari, një pronë që është e bllokuar, ma sqaron? Me kufizime?

Valbona Hajdari: Me pronarët e truallit se është kryer, kemi bërë deklaratën.

Gazetarja: Jo, jo të lutem. Një pronë me kufizime nuk mund të realizohet kontratë shitjeje dhe ti notere e nderuar je në shkelje.

Valbona Hajdari: Një minutë, a mundesh të presësh pak?

Gazetarja: Sigurisht. Nga korriku 2021 ti nuk merrje dot një përgjigje nga Kadastra ndërkohë unë erdha brenda një ore, mbaj në punë sot gjithë hipotekën, ditë e premte, ora 3 për të më dhënë përgjigjen tënde që ti duhet të ma jepje.

Valbona Hajdari: Nuk kam asnjë koment këtu unë.

Gazetarja: Të lutem, zonjë e mirë mirë këtë se mbaje mend që e kishe marrë si përgjigje.

Valbona Hajdari: S’e mbaj mend.

Gazetarja: Të lutem si e ke shitur në këto kushte?

Valbona Hajdari: Po desha të t’i dëftoja me dokument moj zonjë.

Gazetarja: Po nuk ke të drejtë ti si notere të shesësh një dokument të bllokuar, ti si notere në momentin që vijnë dy palët, firma e ndërtimit me qytetarin, ti shikon njëherë, kjo prona çfarë statusi ka?

Valbona Hajdari: Çfarë do të fitosh prej meje se mirë që po e thua?

Gazetarja: Je në shkelje.

Valbona Hajdari: Okej.

Drejtori i Kadastrës shpjegon se firma e ndërtimit mund të zgjidhë problemin duke arritur një marrëveshje me pronarët e truallit për të hequr kufizimin. Qytetarja bën apelin e saj kundrejt firmës.

Pranvera Çoçja: Unë i bëj një thirrje nëpërmjet “Stop”-it zotit Sait Fishta, më liro pronën nga pronarët ekzistues dhe unë të marr atë që më takon. E kam me mund e me djersë. Të lutem shumë se një ditë më ke thënë veç një ditë merre, ne e bëjmë tapinë. Kaluan 11 vjet e gjysmë, të lutem shumë. Ato lekë janë mundi i tre brezave, jo vetëm djersa ime dhe e tim shoqi. Të lutem shumë!

3 vjet pritje për shkollën, nxënësit mësojnë në acar

Emisioni “Stop” në Tv Klan është drejtuar për në zonën e Picarit në Vorë, ku shkolla u dëmtua nga tërmeti i vitit 2019. Deri në vitin 2021 nxënësit vazhduan të bënin mësim në këtë shkollë dhe në 2021 shkolla filloi rindërtimin.

Në tabelën orientuese shihet se afati i punimeve ka qenë 9 muaj e ndërkohë kanë kaluar tre vite. Nxënësit janë zhvendosur në një ndërtesë, që nuk ka ngrohje dhe fëmijët e kopshtit janë zhvendosur në një zyrë. Nëse shohim ndërtesën që funksionon tashmë si shkollë për nxënësit e Picarit, xhamat janë të thyer, muret gjithë lagështirë dhe pa kushte për ngrohje.

Mësuesja: Është edhe koha tani.

Prindi: Shiko, sa ftohtë është! E di, që e keni ngritur zërin, po nuk ju ka pyetur njeri.

Prindi tjetër: As ajo s’punoka atje. (ngrohësja)

Mësuesja: Ndezur ka qenë deri tani.

Prindi: Ftohtë, është tmerr