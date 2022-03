Stop – Emisioni 25 Mars 2022

21:02 25/03/2022

Hitparade i absurdit shqiptar.

Autobusi i porcelanit ka bllokuar të gjithë rrugën, në përpjekje për të marrë kthesën. Në Fushë-Krujë disa banorë përdorin benzin si parmendë për të punuar tokën. Një mace është filmuar duke kafshuar materiale druri.Një i mitur rom është filmuar duke u hedhur me kokë në kazanin e plehrave. Një qytetar ka përdorur logon e Stop-it, për të bërë thirrje për moshedhjen e mbeturinave në tokë. Kazanët e plehrave janë rrethuar me gardh në Shkodër.Janë këto disa nga episodet, që shfaqen e komentohen në pjesën e parë të emisionit, në rubrikën “Hitparade i absurdit shqiptar”.

Fier/Drejtoresha e shkolles hedh ne rruge nxenesin me aftesi te kufizuara.

Ndodhemi në Shkollën e Mesme të Bashkuar “Mihal Nako”, në Fier-Seman,për një denoncim.Rivier Belliu, mësues në këtë shkollë, denoncon largimin nga shkolla të një nxënësi me aftësi të kufizuara.Emiljano Lici, qershorin e kaluar mbushi 18 vjec dhe nisi vitin shkollor në shtator, por në 27 tetor e larguan, duke thënë, se kishte mbushur moshën. Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, të gjithë nxënësit me aftësi të kufizuara në shkolla të specializuara, regjistrohen nga mosha 6-10 vjec dhe qëndrojnë deri në 19 vjec. Edhe në shkollat normale duhet të bëhet e njejta gjë, pasi mësimi bëhet përmes mësuesit ndihmës. Por mësuesi thotë, se e largojnë nxënësin, për të hequr atë, për arsye politike.

Rivier Belliu thotë, se Emiljano Lici është nxënës shumë i dashur me sindromën doën dhe epilepsi. Ai është jetim dhe jeton me babain dhe vëllain e sëmurë.Babi i Emiljanos në këto kushte, kërkon që i biri të kthehet në shkollë, pasi nuk ka asnjë mundësi ta cojë në shkollën speciale në Fier.

Perjashtimi i nxenesit me aftesi te kufizuara, si u sajuan ankesat per te.

Për problemin e nxënësit me aftësi të kufizuara Emiljano Lici komunikojmë me titullaren e shkollës, e cila justifikohet, se ka zbatuar udhëzimin per kriterin e moshës.Por ajo nuk di të thotë, se pse e pranoi Emiljanon dhe më pas e përjashtoi nga shkolla, pasi kishte filluar viti.Drejtori i ZA Divjakë, Llazar Stase thotë, se problemi u kap me vonesë dhe fajin e ka drejtoresha e shkollës.

Stase thotë, se djali u largua për sjellje agresive, ndërkohë që punonjësja sociale e shkollës dhe e njësisë, sqaron, se këto dy muaj kanë ardhur ankesat për djalin dhe jo më parë.