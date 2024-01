Stop – Emisioni 26 Janar 2024 (Sezoni 9)

Shpërndaje







21:00 26/01/2024

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Video-batutat, “Na gatuan vjehrra”, çfarë sajojnë shqiptarët me presh e karrota

A gatuajnë shqiptarët dhe cfarë. Ne kemi dalë në rrugët e Tiranës dhe i kemi pyetur qytetarët, se cfarë do të sajonin me presh, karrota apo qepë. Disa thanë, se nuk ia thonë fare në gatim, pasi kuzhinën ia kanë lënë vjehrrës.Ndërsa burrat e dinë gatimin një punë për gra.

Mbetje spitalore në kazanë e pemë, ndëshkohet me gjobë spitali i Delvinës

Prej disa javësh, emisioni “Stop” ka investiguar mënyrën sesi menaxhohen mbetjet spitalore në spitale e qendra shëndetësore. Nga një vëzhgim i rastësishëm në spitalin e Delvinës “Ismet Shushi”, shihet se ky spital i çon mbetjet e rrezikshme në kazanët e plehrave, apo edhe më keq akoma, në hapësirat e mbjella me bimë e pemë.

Gazetari: Urdhëro, shikoni.

Kryeinfermierja: Ku janë mbetjet spitalore këtu?

Gazetari: Ja ku e kemi këtu 1. A lejohet kjo që të hidhet këtu?

Kryeinfermierja: Jo nuk lejohet. Matanë kemi dhomën e mbetjeve spitalore.

Gazetari: Të lutem, si kryeinfermiere më ndiq dhe më thuaj se këto mbetjet nuk ju përkasin. Kjo çfarë është? Po kjo këtu çfarë është?

Kryeinfermierja: Këto janë ampula. Nuk e di pse janë këtu.

Gazetari: Pse kjo gjendej në këtë kosh?

Kryeinfermierja: Ndoshta gabimisht, po nuk e di.

Gazetari: Si kryeinfermiere, ju duhet ta dini që mbetjet spitalore nuk hidhen kështu. Kanë atë qesen…

Kryeinfermierja: Po të jetë për pjesën time si kryeinfermiere, unë i kam mirëorganizuar…

Gazetari: Ky koshi këtu a është i mbetjeve urbane?

Kryeinfermierja: Po.

Gazetari: Po e hapim ta shikojmë. Shikoni sa shumë mbetje spitalore të rrezikshme që nuk lejohen të hidhen.

Kryeinfermierja: Ne nuk kemi pasur ndonjë problem të tillë, por të thashë…

Gazetari: Ne pamë sanitaren që mbushi qesen dhe i çon tek koshi i madh.

Kryeinfermierja: Nuk dua fare të justifikohem, e di që është një gabim që…

Gazetari: A e dini që është shkelje ligjore në radhë të parë?

Infermierja: Patjetër, do ta diskutojmë dhe do ta zgjidhim dhe këtë gjë patjetër.

Pas njoftimit të emisionit “Stop”, Komisariati i Delvinës, vuri në dispozicion ekspertët e fushës, të cilët e konsideruan këtë denoncim tejet serioz.

“Kjo u konsiderua një skenë krimi. Ligji për mbetjet spitalore të rrezikshme që prodhohen nga ana e strukturave shëndetësore nuk e toleron nga ana penale këtë që ka ndodhur në këtë spital. Të gjitha këto mbetje që përzihen me mbetjet urbane, shkojnë të gjitha në mjedis, duke rrezikuar njerëzit, kafshët dhe bimët.”

Gazetari: Ndodhemi aktualisht tek spitali në Delvinë dhe kemi konstatuar prani të mbetjeve spitalore të rrezikshme, të keqmenaxhuara nga stafi i këtij institucioni. Ju lutem, si inspektoriat, çfarë do të bëni në vazhdim?

Drejtoresha e ISHSH: Unë do të dërgoj grupit e inspektimit. Do të të flasim, do të jemi në kontakt, faleminderit.

Inspektori: Ne duhet të ju falenderojmë në radhë të parë për këtë pjesë. Tani fillojnë këto problematikat, që të mos paguajnë se duket tek firma. Janë me peshë, janë disa gjëra që edhe ne na erdhi çudi sepse është një spital i vogël që nuk ka probleme të kësaj natyre. Juve ju faleminderit. Ne do të vazhdojmë procedurën tonë, do ta dëgjoni shumë shpejt.

Në lidhje me rastin, u proceduan penalisht 4 infermierë të këtij spitali për “shpërdorim detyre” dhe “menaxhimi i mbetjeve”.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Delvinë referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprat penale “Shpërdorim i detyrës” dhe “Menaxhimi i mbetjeve”, për shtetasit M. B., 30 vjeç, Sh. G., 39 vjeçe, G. H., 28 vjeçe dhe A. S., 33 vjeçe, të katërt me detyrë infermier në spitalin e Delvinës. Ndaj këtyre shtetasve nisi procedimi penal pasi falë bashkëpunimit me gazetarët e emisionit investigativ “Stop”, në TV Klan, shërbimet e Komisariatit të Policisë Delvinë kanë konstatuar se në ambientet e brendshme të spitalit të Delvinës, ku këta shtetas punojnë, ishte hedhur mbetje spitalore, në kundërshtim me ligjin. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme“, njoftoi policia.

Nga ana tjetër, ISHSH Vlorë dërgoi në vend grupin e inspektimit, i cili konstatoi se mbetjet spitalore nuk administrohen në përputhje me dispozitat ligjore dhe për këtë arsye i vendosi masë administrative 10 milionë Lekë të vjetra Spitalit Bashkiak të Delvinës.

Shefin e punësimit e hoqën nga puna se raportoi dietat false, gjykata i jep të drejtë denoncimit të “Stop”

Në Shtator 2021, emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan transmetoi një denoncim nga qyteti i Pogradecit. Shefi i sektorit të Punësimit, Drini Xhemollari, argumentoi abuzimin me dietat nga ana e Drejtorisë së Korçës për një aktivitet, ku ishte shënuar “fjetje dy netë”, por në fakt kishin ndenjur një natë.

Po kështu, në dieta ishte përfshirë edhe një punonjës, i cili nuk ishte fare prezent në seminar. Drini e ngriti problemin e dietave të falsifikuara dhe nga Drejtoria e Përgjithshme u dërgua auditi, i cili rezultoi se nuk e kishte idenë e problematikës në fjalë. “Stop” i është rikthyer kësaj çështjeje, pasi sot Drini ka fituar të drejtën edhe në gjykatë

SHTATOR 2021:

Drini Xhemollari: Kemi qenë në një seminar në Gjirokastër dhe aty kemi konstatuar një shkelje ligjore, falsifikim dietash, të cilat në koordinimin e dokumentave që kishte drejtoresha rajonale, nuk korrespondonin absolutisht. Ne kemi qenë në Tetor të vitit të shkuar dhe kemi qëndruar vetëm një natë. Në dieta rezulton që Drejtoria Rajonale ka marrë 2 netë, ndërsa ne kemi marrë vetëm 1 natë. Është një problematikë tjetër që normalisht e kam diskutuar me drejtoreshën dhe këtë pjesë, ka qenë pjesa e marrjes së një diete, ku një nga specialistët nuk ka qenë absolutisht në trajnim.

AUDIO REGJISTRIMI:

Denoncuesi: Iliri nuk ishte?

Përgjegjësja: E, nuk ishte.

Denoncuesi: Nuk ishte?

Përgjegjësja: Jo.

Auditi: Pse s’e vendos në dijeni drejtoreshën për falsifikimin? Kjo është gjë e rëndë.

Denoncuesi: Kë drejtoreshë?

Auditi: Drejtoreshën e madhe, për falsifikimin.

Denoncuesi: Po e kam vënë me email, pra.

Auditi: Jo, për falsifikim s’kam asnjë gjë unë. Do e kisha fut dhe falsifikimin unë.

Gazetarja: Është bërë një dietë, që nuk ka qenë prezent zotëria. Ilirjani nuk ka qenë prezent në seminar dhe ka marrë dietë.

Përgjegjësja: Nuk është kompetencë..

Gazetarja: Kush do më përgjigjet? Kush?

Përgjegjësja: Nuk është kompetencë e sektorit, që mbuloj unë.

Gazetarja: Kush sektor do më përgjigjet, pra? Sektori i administrimit?

Përgjegjësja: Nuk është përgjegjësi i sektorit të administrimit.

Denoncuesi: Po pse i bën ato more Alban? Vërejtje me paralajmërim dhe unë s’jam në dijeni fare. Për shkak të auditit, se të paskam ofenduar ty.

Auditi: E para, nuk na ke ofenduar ne. Në letra kemi thënë vetëm; ca janë këto “krevate”, që përdor? Kush ta ka përmend krevatin ty?

Denoncuesi: Po s’e përmende atë?

Auditi: Ma gjej, ku e ke të regjistruar?

(Regjistrim nga mbledhja)

Auditi: Jam i detyruar ligjërisht ta verifikoj falsifikimin.

Denoncuesi: Pse mo Alban, sot e more vesh këtë gjë ti?

Auditi: Ku ta merrsha vesh unë? Në krevat? Nuk kam thënë krevat unë, se nuk jam bastard, të dal nga profesioni. Të thashë, mos i ofendo titullarët!

Drini ka fituar të drejtën edhe në gjykatë dhe për këtë falenderon pasqyrimin e problematikës, që iu bë nga emisioni “Stop”.

Denoncuesi: Së pari, para se të them lajmin e mire do doja t’ju falenderoja si staf njëherë për punën e palodhur për të nxjerrë në dritë të drejtë e shkarkimit tim nga Agjencia Kombëtare e Punësimit, ku më në fund pas disa seancave gjyqësore në Korçë, në bazë të materialeve që depozituam nga emisioni Stop, zbardhi dhe gjykata vendimin për largimin të padrejtë nga puna për mua. Ju falenderoj shumë dhe gjithçka jua dedikoj ju, e cila ishte një punë e palodhur nga ana juaj, por që më në fund zbardhi atë të vërtetë që unë kam kërkuar që të dilte në dritë!/tvklan.al