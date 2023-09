Stop – Emisioni 26 Shtator 2023 (Sezoni 9)

Shpërndaje







21:00 26/09/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Dhunuan grupin e xhirimit, pritet drejtësia për noteren e bashkëshortin

Në mars të këtij viti transmetuam zullumet e panumërta të noteres së Fierit Anila Haxhiu dhe bashkëshortit të saj, Ilirjan Ymeri.Ne ishim në Fier, pas një denoncimi të Dritan Harapit, i cili kishte shitur me kontratë në zyrën e noteres Haxhiu një tokë dhe nuk merrte paratë.Kur gazetarja investigoi këtë rast, Anila Haxhiu dhe bashkëshorti i saj ushtruan dhunë ndaj grupit të xhirimit të “Stop”.

Anila Haxhiu mbylli gazetaren e “Stop” me celës në zyrën e saj, ndërsa bashkëshorti Ilirjan Ymeri, goditi me grusht pas koke operatorin e Stop-it dhe i theu telefonin gazetares. Situata përfundoi në komisariatin e Fierit, ku grupi i xhirimit i emisionit “Stop” bëri kallzim për dhunën e ushtruar për shkak të detyrës, shkatërrim sendi si dhe cënim lirie në pa të drejtë. Operatori u pajis edhe me raport mjeko-ligjor.Kjo nuk ishte bëma e vetme e ciftit Haxhiu-Ymeri. Noterja kishte falsifikuar edhe niptin, ndërsa i shoqi kalonte qytetarët në kufi me dokumenta të kompromentuara kundrejt pagesave nën dorë. Për të gjitha këto pritet verdikti i drejtësisë.

Stop/ Do të të shërbej kur të shikosh veshët pa pasqyrë”, i grabit shtëpinë dhe braktis invalidin

Sotir Miçi është një qytetar 66-vjeçar, i cili tregon se në momentet e tij më të vështira, përfituan për t’i grabitur shtëpinë.

Ai është i vetëm dhe i pamundur për shkak të gjendjes së vështirë shëndetësore, e për këtë kërkon ndihmën e emisionit Stop në Tv Klan.

Z.Sotir kur pësoi një trombozë në këmbë, Elona Saraçi i kërkoi shtëpinë me akt dhurimi, me kushtin që ajo të kujdesej për të deri në fund të jetës. Shtëpia e Sotir Miçit do t’i kalojë në pronësi Elona Saraçit pasi të ketë ndërruar jetë 66-vjeçari.

Pasi Elona mori firmën e dhurimit, e braktisi Sotirin në një moment tepër të vështirë për të, pasi humbi këmbën e majtë për shkak të trombozës. Sot për 66-vjeçarin kujdeset një zotëri i cili preferon të mbetet anonim.

“Zonja më çoi te noteri për të marrë firmën e shtëpisë. Pas 20 ditëve që filloi këmba, unë i thoja po vdes, po s’më dhe firmën aty do vdesësh si qen më tha. Mua nuk më punojnë as duar asgjë, unë dua tamam kujdestare”, shprehet z.Sotir Miçi.

Stop ka shkuar te noterja Valbona Selimi, e cila ka përpiluar kontratën e dhurimit të apartamentit. Ajo thotë se akti i dhurimit është i parevokueshëm, por shtëpia e Sotirit i shkon Elonës pas vdekjes së dhuruesit. Madje ajo thotë se as me gjyq nuk fiton gjë në këtë rast.

Qytetari –Ajo zonja, që është kujdesur për atë, nuk kujdeset më tani, më tregoi një kontratë noterie, që ka bërë këtu tek ty.

Noterja – Ka bërë një kontratë dhurimi. Ja ta shpjegoj unë: po thotë me kushtin, që kjo kontratë do regjistrohet, domethënë, do kalojë pronësia në emër të Elonës në momentin, që ai nuk është më në jetë. Më kupton? Jo më përpara dhe kjo kontratë është regjistruar në hipotekë. Pronar është Sotiri gjithmonë, por do regjistrohet në emër të Elonës në momentin, që ai ndërron jetë.

Qytetari – Elona do t’i shërbente deri në fund të jetës. Mbas bërjes së kësaj kontrate ai ngeli rrugëve.

Noterja –Nuk kujdeset më Elona?

Qytetari – Po!

Noterja –Ligjërisht revokim nuk i bëhet dhurimit, sepse nuk ka sens t’i bësh revokim. Po tani s’e kanë më azilin ato?

Qytetari – Jo s’e kanë më azilin ato.

Noterja – Epo kush kujdeset për të tani?

Qytetari – Tani…

Noterja –Nuk ia paguan ajo, noi kshu..?

Qytetari – Jo, asgjë…

Noterja –Epo të lidhet atëhere me të!

Qytetari – Epo kishte problemin ai, se pësoi një trompozë dhe kishte një gangrenë në këmbë.

Noterja –Epo, se njerzit janë.. e mbaj mend, se kur kam vajtur unë atëhere, ka pas këtë problemin me këmbën.

Qytetari – Epo nuk e çonte në spital ajo, nëqoftëse nuk e bënte kontratën.

Noterja –Ahhh tashi…

Qytetari – Po në gjyq përshembull, po të vemi në gjyq ne, si zgjidhet?

Noterja –Po as me gjyq. Do shpenzosh, nuk do fitosh gjë, more. Do lësh milionat e lekëve me avokat po ti s’… Je i humbur! Më kupton?

Në një telefonatë mes 66-vjeçarit Sotiri Miçi dhe Elona Saraçit, kjo e fundit thotë se do t’i shërbejë “kur t’i shohë veshët pa pasqyrë”.

Elona Saraçi: Kur t’i shohësh veshët pa pasqyrë, atëherë do të vij unë të të shërbej ty. Në rregull? Kur t’i shohësh veshët pa pasqyrë, regjistroje mirë këtë, që të thashë! Të shërbej unë ty, mëngjes, drekë, darkë eee? Unë nuk i shërbej fëmijës tim.

Ndërsa në komunikimin me Stop, Elona pranon të kundërtën.

Elona Saraçi – Dëgjo! Unë kam qenë gjithmonë bashkë me atë, sepse ne kemi qenë gjithmonë në komunikim të vazhdueshëm dhe arsyeja që unë nuk i hap telefonin atij, është komplet e gënjeshtërt, sepse ai gënjen nga fillimi në fund. Dhe ai nuk ka qenë fare në mëshirë të fatit. Po ai zgjodhi ndryshe, të rrinte me një person tjetër, sesa me mua.

Përsa i takon problemit shëndetësor, komisioni i parë i para-tetraplegjisë, nuk i ka dhënë Sotirit status me shoqërues, sepse, sipas tyre, diagnoza e tij nuk e pengon në normalitetin e aktivitetit të përditshëm jetësor.

Stop/ Manovrat e gjyqtarit të Vlorës, nis seancën para orarit të caktuar që të mos paraqitet prokurori

Emisioni Stop në Tv Klan ka publikuar disa herë rastin e Helidon Gjikokës, i cili përmes një kontrate qiramarrjeje për një pronë në Dhërmi u bë pronar, duke korruptuar sistemin e legalizimit dhe Hipotekës së Vlorës.

Çështja ishte denoncuar në Prokurorinë e Vlorës, por për 3 vite nuk ishte bërë asnjë gjë. Pas publikimit në “Stop”, Prokuroria e Tiranës nisi një procedim tjetër, duke dërguar para drejtësisë 16 të akuzuar me në krye Helidon Gjikokën, për shpërdorim detyre dhe vepra korruptive.

Prokurori Albert Kulici fillimisht i eliminoi bashkëpuntorët e Elidonit, duke mos i akuzuar 15 zyrtarët e ALUIZNI dhe Hipotekës. Por Gjykata e Lartë vendosi në 22 Nëntor 2022 zëvendësimin e masës nga detyrim paraqitje në arrest shtëpie.

Më 12 Janar 2023 Elidon Gjikoka thyen arrestin e shtëpisë. Ilia Koka, njëri prej vëllezërve që iu rrëmbye prona, denoncoi këtë fakt. Pas njoftimit nga ana e gazetarit të “Stop”, Policia e Vlorës shkoi në vendngjarje dhe bëri të mundur shoqërimin në komisariat të Elidon Gjikokës, për të vijuar procedurat.

Pasi gjyqtari Enkel Peza pushoi akuzat për 16 personat që në seancën paraprake, familja Koka e apeloi dhe fitoi dy Shkallët, Apelin dhe të Lartën, të cilat vendosën që 16 personat e akuzuar të dënohen.

“Në seancën paraprake, gjyqtari paraprak që ishte Enkel Peza ka vendosur pushimin e akuzës pothuajse për të 16 të pandehurit duke lënë vetëm përfituesin e pasurisë Helidon Gjikoka, të cilën e akuzon dhe për falsifikim të dokumenteve. Për gjithë personat e tjerë i ka pushuar, sikur Helidon Gjikoka i ka falsifikuar dhe ka qenë zyrtar shteti dhe i ka firmosur e vulosur si ka dashur”, thotë avokati Llangozi.

Në këtë fazë çështja vjen sërish në Gjykatën e Shkallës së Parë Vlorë, ku rikthehet favorizimi dhe zvarritja.

Gjyqtari i çështjes Hektor Sinanaj ka zvarritur procesin duke shtyrë 5 seanca pa asnjë shkak. Sipas procesverbalit të Gjykatës së Vlorës, gjyqtari Hektor Sinanaj planifikoi seancën e radhës në datën 25 Korrik 2023 në orën 12:30. Por seancën, gjyqtari Hektor Sinanaj nuk e zhvilloi në orarin e përcaktuar, por 20 minuta më përpara. Për rrjedhojë, prokurori nuk u paraqit në atë orë, duke bërë që gjyqtari të shtynte seancën.

Kjo ishte një kleçkë e përdorur nga gjyqtari i Vlorës Hektor Sinanaj për të shtyrë seancën gjyqësore.

/tvklan.al