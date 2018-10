STOP – EMISIONI 27 (SEZONI 4)

Maratona e Tiranës/ procedim penal për Tatjana Toskën.

Të dielën u zhvillua maratona e Tiranës. Renaldo ka realizuar intervista me pjesëmarrësit në këtë aktivitet sportiv në qendër të kryeqytetit.Mbrëmjen e të martës së kaluar, “Stop” transmetoi rastin e mitmarrjes nga ana e administratores së një shoqate në Berat, Tatjana Toska.Krimi ekonomik i këtij qyteti ka deklaruar hetimin për dy vepra penale për zonjën Toska, “korrupsion pasiv në sektorin privat” dhe “mashtrim”.



Narkotikë kuajsh shiten në mes të Tiranës për nxënës e të rinj?!

Kamera e fshehtë e emisionit “Stop” sjell me zë dhe figurë, llojet e lëndëve narkotike të ndaluara, që u shiten nën dorë nxënësve dhe të rinjve.Mjafton një interesim i thjeshtë dhe paratë me vete dhe njerëz jashtë cdo dyshimi, tregtojnë me shumicë e pakicë, ketamine, një anestezik i fuqishëm për kafshë. Mësohet, se gjatë kamerës së fshehtë, shitësja e ketaminës, shfaqet e qartë mbi cfarë është duke bërë, por thotë, se “mallin” e saj e marrin shumë të rinj dhe ata dinë edhe si përgatitet.Mjeku veteriner Martin Toro shpjegon, se ketaminën mund ta marrin vetëm veterinerët me licensë. Ndërsa mjekja toksikologe e Spitalit Amerikan Sonila Bitri, shpjegon efektet negative të ketaminës te njeriu.



“Sabaudin Gabrani”, mësuesja e frengjishtes detyrohet të japë gjuhë.