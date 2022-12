Stop – Emisioni 29 Dhjetor 2022 (Sezoni 8)

21:01 29/12/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Momentet “pikante” të një sesioni parlamentar

Këtë të enjte të fundit për vitin 2022, kemi përmbledhur e sjellë momentet më të nxehta të këtij sesioni parlamentar.Sic mund të merret me mend, edhe përgjatë punimeve parlamentare shtator-dhjetor 2022, nuk kanë munguar shfaqjet pa përmbajtje, apo debatet personale.

“E tundim këmboren, e pastrojmë përdite”, kreu i Kadastres mbi gjykatën

Në redaksinë e emisionit investigativ “Stop” në Tv Klan është ankuar Teuta Gjolena.

Pas ndarjes nga jeta të kryefamiljarit, familja e saj iu drejtua Kadastrës që të bëhej njohja e tyre si trashëgimtarë pasi nuk kishin një dokument pronësie.

Shtëpia është banuar që nga vitet ‘80. Gjykata e Beratit e më pas ajo e Apelit Vlorë, urdhërojnë Bashkinë e Kuçovës dhe Kadastrën e Kuçovës që të njohin 5 trashëgimtarët si pronarë të një apartamenti 2+1 në fshatin Perondi.

Kadastra shprehet se nuk mund të bëhet regjistrimi sepse bashkia si palë e paditur nuk është pronare e kësaj banese.

Ndërkohë në regjistrat e Kadastrës, “Stop” shikoi emrin e kryefamiljarit të ndjerë. Këto banesa janë përftuar nga ish-ndërmarrjet e aviacionit para shumë viteve.

Juristi i Kadastrës Kuçovë: Bashkia aktualisht nga kartelat e pasurisë nuk figuron që të jetë pronare e kësaj pasurie, nga e cila palët kërkojnë njohjen e pronësisë. Pasuria që kërkohet që të bëhet regjistrimi, duhet të jetë e regjistruar më parë!

Denoncuesja: Kush e ka regjistruar më përpara këtë pasuri? E ke parë ti në Kadastër?

Juristi i Kadastrës Kuçovë: Nuk ka asnjë dokument se mbi bazën e kujt është bërë ky regjistrim. Ky është bërë mbi bazën e librit të Kadastrave.

Denoncuesja: Ja, “Shaban Gjolena”, babai im!

Juristi i Kadastrës Kuçovë: Është libri i ngastrave…

Denoncuesja: Kështu që figuroj këtu, kështu që duhet ta regjistrojnë direkt!

Denoncuesja: Më gjej rrugën e drejtë dhe hajde ta mbyllim për dy ditë regjistrimin e shtëpisë! Futu në arkivën tënde, kush e ka pasur atë banesë, në filan pallat!

Juristi i Kadastrës Kuçovë: Nuk e ka pasur, se nuk është e regjistruar.

Denoncuesja: Po si? Unë paguaj tatimet, unë paguaj ujin, dritat, paguaj për banesën, paguaj për tokën. Toka, pse më njihet mua?

Gazetari: Gjykata, kjo është lëshuar në 24 Prill 2022 , drejtuar Zyrës së Regjistrimit… Atëherë, në qoftë se ka lajthitur Gjykata, ka lajthitur Gjykata.

Denoncuesja: Më thuaj rrugën, që duhet të ndjek? Ku është e shkruar?

Juristi i Kadastrës Kuçovë: Unë bëj regjistrimin e akteve.

Denoncuesja: Po si të lihem unë, në rrugë të madhe, se nuk po e kuptoj?

Juristi i Kadastrës Kuçovë: Do bëhet shtjellimi i të gjithë problematikës, nga A tek Zh, i gjithë dokumentacioni dhe do i kërkojmë vendim, se si duhet të veprojmë.

Agjencia Shtetërore e Kadastrës në Kuçovë nuk e merr fare parasysh vendimin e formës së prerë të Gjykatës. Procese të tëra gjyqësore të realizuara ndër vite dhe në këtë mënyrë, emisioni investigativ “Stop” i drejtohet Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Tiranë ku nëpërmjet kërkesës për informacion, i kërkohet që pas verifikimit dhe shqyrtimit të kësaj ankese, familjes Gjolena t’i jepet një zgjidhje sa më parë.

Drejtoria është treguar shumë bashkëpunuese me emisionin “Stop”. Vetë Kadastra Qendrore i është drejtuar me një kërkesë të posaçme. Kërkohet nga Kadastra Qendrore që të merren masat nga ana e Kadastrës së Kuçovës duke informuar subjektin e interesuar brenda 3 ditëve nga marrja në dijeni e kësaj shkrese.

Ndërkohë pas disa muajsh pa një zgjidhje për problemin, gazetari i emsionit “Stop” së bashku me denoncuesen i janë drejtuar sërish Kadastrës Kuçovë.

Gazetari: Nuk dihen ende se sa muaj të tjera apo vite do t’i duhen Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Kuçovë për t’i dhënë zgjidhje një problem që është i zgjidhshëm.

Denoncuesja: Vazhdohet akoma, dërgohen letra në zyrën qëndrore në Tiranë, kthehen përgjigje, dërgohet përsëri letër dhe asnjëherë nuk merret një vendim.

Denoncuesja Teuta Gjolena ka pasur një takim me juristin e Kadastrës, ku i ka bërë të ditur edhe njëherë problemin.

Teuta Gjolena, denoncuese: Nuk jam njohur akoma. I kam shkruar disa herë (drejtorit) më thotë se do të të kthej përgjigje, me atë po merrem. Dje më thane se do të të kthej përgjigje sot, sot më thanë përsëri që me atë po merremi dhe akoma asnjë lloj përgjigje. Thjesht më shmangin.

Juristi i Kadastrës: Në referim të kësaj shkrese, i është drejtuar projekt-urdhri, i cili miratohet nga Drejtoria e Përgjithshme, mbi refuzimin e kërkesës për refuzim, për të njëjtat arsye që kemi folur edhe herën e kaluar. Sepse unë nuk po them që vendimi i gjykatës është i drejtë ose është i padrejtë. Kjo nuk më takon mua!

Gazetari: Ju po bëni interpretimin.

Juristi i Kadastrës: Jo, jo, absolutisht!

Gazetari: Ju atë po bëni. Atë jeni duke bërë, sepse ju kapeni te pala që është e paditur.

Denoncuesja: Ore, cili është problem që nuk do që të ma japësh këtë prone sepse më duket që nuk do ti, që e ke fiksuar që nuk do ia jap dhe pikë!

Gazetari: O zotëri! Po janë hetime, që duhet t’i bëni ju që nga ka ardhur kjo pronë nga ka rrjedhur, kush figuron si emër aty? E ke dokumentin aty, se e pamë që në Kadastër ishte babai i ndjerë. Ishte? Cfarë dokumenti ishte ai? Pse ishte aty?

Juristi i Kadastrës: Po me çfarë ishte regjistruar?

Gazetari: Po pse ishte aty?

Juristi i Kadastrës: Me çfarë dokumenti?

Gazetari: Ai mund të mos ishte fare.

Kadastra e Kuçovës thotë se ka qenë gabim objekti i gjykimit përderisa ka qenë si palë e paditur Bashkia e Kuçovës edhe pse si palë e tretë ka qenë Agjencia Shtetërore e Kadastrës.

“Stop” ka shkuar tek Gjykata e Rrethit Gjyqësor të Beratit për të depozituar një kërkesë ku i thuhet “a ka qenë gabim gjithë gjykimi që është bërë me këtë padi”.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat në përgjigjen që i ktheu emisionit “Stop” theksoi dhe njëherë se ky vendim konsiderohet i formës së prerë i lënë në fuqi nga Apeli i Vlorës. Kjo do të thotë edhe njëherë tjetër se Kadastra e Kuçovës duhet të regjistrojë pronën e qytetares në zbatim të këtij vendimi./tvklan.al

Bën ndërhyrje mjekësore, mëson se firma nuk i ka derdhur kontribute

Drane Gjoka një punonjëse e “Alba Shoes”, tregon se mori një raport 30-ditor pasi bëri një ndërhyrje mjekësore. Por pati probleme me sigurimet pasi kompania nuk i kishte hedhur në ISSH.

Ekonomistja i thotë se e ka fajin Institucioni i Sigurimeve. Ndërsa ky i fundit thotë se nuk janë hedhur kontributet.

“Stop” pyet ekonomisten e firmës dhe ajo këmbëngul se është në rregull. Në fillim thotë se kontributet i ka hedhur para një muaji, më pas pretendon se i ka çuar me postë para një jave dhe në fund rezulton se nuk i ka çuar fare.

Në ISSH na thonë, se kontributet, ose nuk janë hedhur, ose janë hedhur me gabime në sistem. Me fotokopjen e raportit mjeksor të paguar nga punëdhënësi dhe fotokopjen e librezës së punës, rasti i zonjës Dranë Gjoka, zgjidhet.

Ekonomistja “Alba Shoes”: Për 14 ditëshin e raportit për punëmarrësin, unë ia kam paguar, por janë sigurimet shoqërore ato, që e kanë vonuar raportin e Dranes, për të kaluar sigurimet.

Gazetarja: Kur ia ke dërguar?

Ekonomistja “Alba Shoes”: Jo, para një muaji e ca, por sigurimet shoqërore vonojnë. Ia kam dorëzuar, sepse kam mandatin e postës. Para një jave. Po para një jave, pasi ka qenë dhe Drania. Çështje vonese, po pra, çështje vonese. Atëherë mbetet nga ana e subjektit. Është dorëzuar 2 herë.

Gazetarja: Po pse 2 herë apo nuk ka qenë e plotë herën e parë?

Ekonomistja “Alba Shoes”: Dokumentat e Dranes ia kam dorëzuar 2 herë zonjë.

Gazetarja: Ka 2 Drane aty te puna që ia ke dërguar 2 herë?

Ekonomistja “Alba Shoes”: Jo, është një. Nuk e dimë se si ka qenë.

Gazetarja: Unë erdha këtu tek ISSH-ja dhe mora të gjithë infromacionin, e dashur ti nuk është se e ke vonuar ti nuk e ke sjellë fare.

Ekonomistja “Alba Shoes”: Jo, jo!

Gazetarja: Ti duhet të sjellësh një fotokopje të raportit mjekësor.

Ekonomistja “Alba Shoes”: Ia kam sjellë dhe raportin.

Gazetarja: Nuk ia ke sjellë dhe duhet t’i sjellësh dhe fotokopjen e librezës së punës dhe mos e vono më Dranen.

Ekonomistja “Alba Shoes”: Zonjë e dashur, ia kam dërguar.

Gazetarja: Të lutem, mos na ofendo inteligjencën, ti je gocë e shkathët, e zgjuar dhe e mbyll këtë muhabet direkt. Dorëzo këto të dyja dhe je në rregull.

Ekonomistja “Alba Shoes”: Ia kam dërguar. Ia kam dorëzuar moj, ia kam dorëzuar moj! Po tashi çfarë faji kam unë, çfarë faji kam unë? Po është e zgjidhur, moj.