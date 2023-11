Stop – Emisioni 29 Nëntor 2023 (Sezoni 9)

Shpërndaje







21:00 29/11/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Video- Debati “Çlirimi është dita e rrogës, apo një pjatë gjellë e ngrohtë…”

Sot u përkujtua 79 vjetori i clirimit të atdheut. Ne kemi pyetur qytetarët, se cili ishte qyteti, që u clirua i fundit dhe disa thonë, Saranda, Elbasani apo Shkodra.Meqë edhe 79 vjet më vonë, vijon debati për njohjen ose jo të 29 nëntorit si festa e clirimit, u jemi drejtuar qytetarëve edhe për këtë cështje. Njëri prej të intervistuarve thotë, se dita e rrogës, është për të ditë clirimi. Ndërsa për një tjetër një pjatë gjellë e ngrohtë është clirimi i vërtetë.

Nuk bëhemi njerëz”, bllokohen 20 tonë kastravec, pesticidet e ndaluara në treg.

Lulzim Sari është një eksportues produktesh bujqësore nga Lushnja. Në muajin nëntor 2023 ai niset drejt Gjermanisë, ku kalon me 20 ton kastravec, që e kishte grumbulluar nga fermerët e zonës. Me anë të analizave në Gjermani, produkti rezultoi me përmbajtje Oxamyl, që është i ndaluar në vendet e BE-së që në maj 2023.Në Shqipëri ky pesticid është lejuar të tregtohet deri më 30 shtator 2023.Eksportuesi kërkon të merren masa, sepse ai nuk ka asnjë përgjegjësi, që produkti në fjalë dhe të tjerë të ndaluar, gjenden në treg.Lulzimi thotë, se kosto e mallit të tij është mbi 30 mijë euro.Elvis Shkëmbi, agronom, thotë, se kur BE heq një pesticid nga qarkullimi, duhet ta heqë njëkohësisht edhe vendi ynë. Gentian Sulo, fermer, tregon, se nuk e studion dot pesticidin mbasi e blen.Edhe fermeri tjetër Mikel Dhana, fermer thotë, se i beson farmacistit, pa e ditur nëse është ose jo i dëmshëm.

Farmacitë tregtojnë helme të ndaluara, drejtori: Do të marrim masa

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj. Lidhur me pesticidet e ndaluara në vendet e BE-së, por që qrkullojnë lirisht në Shqipëri, ne me kameran e fshehtë ne vëzhguam tregun e farmacive bujqësore. E në fakt pikërisht pesticidet e ndaluara në hapësirën europiane si Vidate, apo Afromyl, Myclofil e Myclobutanil, shiten lirisht për përdorim.Arnold Pashollari, drejtor i AKU-së Fier, thotë, se do të bëhet bllokimi i pesticideve, që nuk lejohen.Por deri atëherë ne do të konsumojmë produkte ushqimore problematike, ndërsa eksportuesit do të penalizohen e do të paguajnë papërgjegjshmërinë e institucioneve, që paguhen për të na mbrojtur.