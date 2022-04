Stop – Emisioni 29 Prill 2022 (Sezoni 7)

Shpërndaje







21:00 29/04/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Pushimet e administratës, flasin qytetarët, marrin lekët e i bëjnë cica…

Këtë fundjavë administrata nis sërish pushimet, për shkak edhe të Festës së Bajramit dhe 1 majit.Ne kemi pyetur qytetarët për pushimet e administratës dhe shumë prej tyre thonë, se gati gjysma e vitit, punonjësve të shtetit u shkon pushime. Shumë prej të intervistuarve, që punojnë në sektorin privat, shprehen me humor, se i kanë zili kolegët e tyre, që i shkoi jeta pushime.

Firma hap humnerë në rrugë, i moshuari: Ku të kaloj të blej ilaçet?

Miso dhe Tefta Gjoni, janë dy bashkëshortë të moshuar 81 dhe 76 vjec, që jetojnë në Ujë të Ftohtë në qytetin e Vlorës.Shqetësimi i tyre lidhet më një ndërtim, që po bëhet buzë banesës së tyre,për shkak të të cilit, kanë mbetur pa rrugë kalimi.Ky investim po bëhet pranë ish-puseve të naftës, që në kohën e italianëve.Të izoluar prej më shumë se dy javësh dhe të rrezikuar nga humnera e hapur para banesës, “Stop” bëri që me prezencën e tij, firma e ndërtimit, Elda Vl, të hapë menjëherë një rrugë të përkohshme, që ata të kalojnë dhe me përfundimin e investimit, do të ndërtojë një rrugë, që do t’i shërbejë gjithë lagjes.

4 vjeçarja nuk furnizohet me oksigjen në tru, që nga lindja

Në 5 prill 2022 ishim në Korcë, në ish-konviktin e ndërtimit, ku ishin strehuar familje të pastreha dhe jetimë.Mes tyre banonte edhe një 63 vjecar i vetmuar, Beqir Andrea,i cili për shkak të gangrenës kishte prerë një këmbë. Pasi e mbajtën një muaj në spital,e kthyen në godinën e konviktit, pa njeri që të kujdesej për të. Fatkeqësisht i sëmuri ndërroi jetë, megjithëse emisioni “Stop” kishte organizuar gjithë sistemimin e tij. “Stop” iu drejtua Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korcë, për t’i dorëzuar një kallzim, duke kërkuar fillimin e hetimeve për Shërbimin Social, si dhe stafin mjeksor, për mjekim të pakujdesshëm.