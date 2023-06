Stop – Emisioni 29 Qershor 2023 (Sezoni 8)

21:00 29/06/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Cili ambasador i huaj u martua me veshje shqiptare?

Kryeministri Rama i ka dhënë dje yllin e mirënjohjes ambasadores amerikane Juri Kim.Rama paralajmëroi, se një tjetër ambasador bëhet gati të bjerë në kurthin e ëmbël të Shqipërisë.në fakt një tjetër ambasador, që shërbeu në Shqipëri deri një vit më parë, Luigi Soreca i BE-së, është martuar dhe në fotot në rrjetet e tij sociale, ai dhe bashkëshortja, shfaqen me jelekë shqiptarë.Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë sërish një gafë në publik, duke thënë, se Rusia do ta humbasë luftën në Irak, duke patur parasysh Ukrainën.

Energjia ndryshe ne kabinë e sistem, OSHEE gjobit qytetarin 67 milionë Lekë

Emisioni Stop në Tv Klan ka udhëtuar në qytetin e Bajram Currit, Tropojë, për problemin e një biznesi, lidhur me faturimin nga OSHEE.

Altin Vatoci shpjegon se nga vitet 2018-2022, çdo gjë ka funksionuar normal, deri në momentin që një grup i OSHEE-së ka bërë kontroll në kabinën elektrke dhe ka dalë në konkluzionin që transformatorët e rrymës në kabinë janë 100, ndërsa në sistem 50.

Ky konstatim është pasuar me një detyrim 67 milionë Lekë të vjetra për periudhën 2018-2022 që i janë faturuar pronarit të biznesit. Zotëria ka nisur gjyqin, por kjo nuk e ka penguar OSHEE-në t’i presë energjinë. Altini ka fituar gjyqin në Shkallën e Parë dhe çështja tani është në apel, pas ankimit të bërë nga ana e OSHEE-së.

“Unë i jam drejtuar emisionit Stop për një ngërç që kemi pasur ne si biznes me OSHEE. Ne kemi hapur biznesin në 2017 me kontratë të rregullt furnizimi me dokumente e çdo gjë në rregull. Deri në Prill të vitit 2022 ka funksionuar çdo gjë në rregull sipas sahatit, sipas faturave, sipas OSHEE-së që kanë bërë matje, ka qenë gjithçka në rregull, janë paguar në rregull. Në Prill 2022 më datën 22, kanë qenë një grup i OSHEE dhe ata kanë konstatuar që sipas atyre, sahati ka pasur një problem me koeficentat e rrymës, me transmetues të rinj që janë 50, duhet të ishin 100. Në bazë të këtij procesverbali pa bërë asnjë matje tjetër, asnjë gjë, mua më ka çuar një faturë OSHEE-ja 67 milionë Lekë, që do të thotë për 4 vjet që kam unë paguar me koeficent 50 nga Prilli 2018 deri në Prill 2022 unë kam paguar me koeficent 50, ata ma kanë bërë me koeficent 100 dhe më kanë faturuar një faturë 67 milionë Lekë. Ndërkohë që unë jam në proces gjyqësor me ta, punonjësit e OSHEE kanë qenë para ca ditësh, kanë prerë dritat, pa një njoftim përkatës, pa një letër, pa një vendim pa asnjë gjë. I kanë prerë dritat, kam shkuar jam ankuar në polici, kam shkuar jam ankuar në Prokurori, kanë ardhur pas 1 ore i kanë lidhur prapë. Unë i jam drejtuar Gjykatës së Tropojës me ankesë për faturën 67 milionë Lekë, e kam fituar si çështje dhe OSHEE e ka apeluar, ka shkuar në Apelin e Tiranës. Presim përgjigje”, thotë denoncuesi.

Grupi i xhirimit të Stop pa nga afër kabinën, e cila është e mbyllur dhe menaxhohet nga OSHEE. Eksperti elektrik i caktuar nga gjykata, Ilir Shtjefanaku, ka konstatuar disa parregullsi në bazë të të cilave është marrë vendimi në favor të qytetarit Altin Vatoci.

Gazetarja e “Stop” u interesua dhe mori një përgjigje nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, pjesë e OSHEE grup, ku thuhet se faturimi është bërë si pasojë e ndryshimeve mes koeficentëve të transformatorëve të rrymës në terren dhe atyre në sistem.

I sëmurë rëndë, kërkon t’u kalojë pronen djemve, Kadastra e zvarrit dy vjet

Emisioni Stop në Tv Klan ka shkuar në Cërrik pas ankesës së qytetarit Blercen Balla, i cili tregon se ka bërë aplikimin që në vitin 2021 në Kadastrën e Elbasanit për një pronë të tijën, dhe ende nuk është kryer procedura e kalimit të objektit në pronësi.

“Është e pamundur për arsye sepse pa leje nuk e bëjmë dot. Letrat kemi 2 vjet, nuk i japin zgjidhje. Duam ta shembim këtë, të bëjmë një ndërtesë të re. Ta shfrytëzoj. Është e amortizuar kjo shtëpi. Kam ndërtuar unë me prindërit, por kemi dhe vëllain, do ndërtojë dhe ai shtëpi të jetojë dhe ai se këtu nuk jetohet. Sipërfaqja është 500 metra katrorë”, thotë Blercen Balla.

Ramazan Balla, nga fshati Shalëz i Cërrikut, i ati i Blercenit, në vitin 2021, ka aplikuar dhe ka paguar tarifën për kalimin në pronësi të një objekti ekzistues, që më tej ta certifikojë, duke ua kaluar djemve. Ai thotë se pas aplikimit me sukses, nga Kadastra e Elbasanit u bënë edhe matjet me specialistë, por që atëherë e deri më sot, ai nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Ramazani vuan nga një sëmundje e rëndë, ndaj kërkon të marrë zgjidhje problemi i tij.

Ramazan Balla: Kam marrë dokumentet tek Njësia Administrative këtu për identifikimin e objektit që është ekzistues. Paguajta sipas udhëzimeve të punonjëses, bëra aplikimin, paguajta 100 mijë Lekë, mora dokumentin e asaj në dorë edhe tha kur të vijnë ata që të bëjnë matjet edhe verifikimin e objektit. Pasi bëra aplikimin erdhën ekspertët edhe e matën, bënë verifikimin, e fotografuan. Kur të dali certifikata, tha, ik interesohu te zyrat ose mund të vijë te Posta. Vajta u interesova atje pas 3 muajve më thanë është në proces.

Në Kadastrën e Elbasanit na thonë që nuk janë bërë matjet, pasi mungon dëshmia e penalitetit, por sipas qytetarit, matjet janë bërë.

Punonjësja: Do doja ta pyesja qytetarin, nëse i ka vajtur kërkesa me shkrim për të dorëzuar dokumentacionin te ne. Në momentin, që bëhet aplikimi, duhet të dorëzojë dëshminë e penalitetit të skanuar nga e-Albania!

Gazetari: Vetëm kaq?

Punonjësja: Po dhe më duheshin të dhënat, për të kontrolluar numrin e telefonit.

Gazetari: Si i bie?

Punonjësja: Do bëjmë ne matjet.

Gazetari: Po se ai më tha se matjet janë bërë.Ju keni shkuar, kështu më tha.

Pas interesimit të Stop, një grup specialistësh të Kadastrës së Elbasanit bënë sërish matjet për objektin në fjalë, duke e futur çështjen në procedurë. /tvklan.al