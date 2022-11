Stop – Emisioni 3 Nëntor 2022 (Sezoni 8)

21:00 03/11/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Infermierja rreh të moshuarën, por dhia mban foshnjen në karrocë

Ditën e djeshme opinioni publik u trondit nga një ngjarje në Shtëpinë e kujdesit për të moshuarit “Orenda”, në Kosovë, ku infermierja Aurona Pelaj dhunonte një të moshuar, që vuan nga alzheimer, ndërsa punonjëset e tjera, që filmonin, qeshnin me skenën. Sot është publikuar një video, ku një dhi nigeriane me emrin Delilah, në Kanada, jo vetëm tërheq kecin në fermë, por edhe shtyn karrocën e një foshnje 1-vjeçar në këmbët e saj të pasme.

“Vetëm kur të vdes unë”,kompania Oben shet pa faturë, pronarja mohon

Një denoncim ka ardhur në “Stop” për subjektin, që fut në Shqipëri suplementet Oben dhe Kolagjen X. Subjekti në fjalë bën konkurencë të pandershme dhe evazion fiskal, duke shmangur tvsh-në prej 20 % dhe duke u deklaruar si biznes i vogël.Nëpërmjet QKB-së zbulojmë kush operon pas këtij subjekti dhe zbulojmë fakte, se ky subjekt ka xhiro të konsiderueshme dhe duhet të taksohet si biznes i madh.Ne porosisim on line produktet e këtij subjekti, por malli nuk shoqërohet me faturë tatimore. Ne u përpoqëm të kontaktojmë me aksionerët e kompanisë, e cila rezulton, se operon vetëm në Korcë dhe shet vetëm online.

“Ju shkruajmë për të denoncuar një rast të qartë e të provuar të shmangies së detyrimeve tatimore e regjimit doganor, me një dëm të konsiderueshëm financiar ndaj buxhetit të shtetit por duke dëmtuar në mënyrë të drejtpërdrejtë bizneset që operojnë brenda të gjitha normave dhe rregullave të shtetit shqiptar dhe cënuar rëndë konkurrencën e ndershme në treg. Bëhet fjalë konkretisht për dy produkte, Oben dhe Collagen-X. Hyrja e produkteve të tilla në ilegalitet dhe tregtimi i tyre duke përdorur telemarketingun ku sipas informacioneve të marra përsëri pagesat realizohen me para në dorë, cënojnë rëndë konkurrencën dhe aktivitetin e biznesit të shoqërive të tjera në treg. Lejimi i subjekteve të tilla që përdorin marifete dhe truke paguhen jashtë sistemit zyrtar bankar, shmangin detyrimet tatimore e doganore, dhe ofrojnë për konsumatorët produkte të importuara e tregtuara në ilegalitet cënojnë rëndë besimin te institucionet ligjzbatuese të shtetit si dhe vënë në rrezik jetën e qytetarëve nëpërmjet ofrimit të produkteve të tilla, që mund të rezultojnë të pakontrolluara”, thuhet në denoncimin e ardhur.

Nëpërmjet QKB-së emisioni Stop ka zbuluar se kush operon pas këtij subjekti dhe rezulton se ky subjekt ka xhiro të konsiderueshme dhe duhet të taksohet si biznes i madh.

Përmes kamerave të fshehta, Stop porosit online produktet e këtij subjekti, por malli nuk shoqërohet me faturë tatimore.

POROSIA 1

Klientja–Nga vjen si produkt të lutem?

Shërbimi i klientit, Oben–Atëherë produkti vjen nga Turqia, si kokrrat “Oben” ashtu edhe kremi, që ne japim falas.

Klientja–Po të thoja, që nëse dua ta blej, përshembull në farmaci, e gjej dhe në farmaci?

Shërbimi i klientit, Oben-Jo zemër, jo nuk e gjen në farmaci, eksluzivitetin e kemi vetëm ne, pra Oben.al e ka vetëm kompania e jonë, nuk ndodhet në asnjë farmaci.

Klientja–Kuptoj, kuptoj.

Shërbimi i klientit, Oben-Pra, n.q.s ti do ta marrësh, do ta bësh porosinë këtu, sepse nuk ka në asnjë farmaci në të gjithë Shqipërinë nuk ka, e kemi vetëm ne, janë kokrrat, është kremi, është fleta udhëzuese brenda në paketim, të vjen me gjithë të dhënat e tua çmimi dhe patjetër kuponi tatimor.

Klientja–Faturën ta ka dhënë ajo, se i shkruajta asaj vajzës?

Motoristi-Besoj, se po.

Klientja-Se më duhet, ngaqë s’e kam për vete.Vetëm me kaq, nuk besoj, se është kjo fatura?

Motoristi–Si, si?

Klientja-Fatura nuk besoj, se është kjo këtu.

Motoristi– Kjo pra është fatura, 33 mijë lekë, kjo është fatura kjo, pa merak.

POROSIA 2

Klienti-Ju jeni këto të kolagjenit?

Shërbimi i klientit, Oben -Ne jemi, kompania e kolagjenit dhe kompania Oben. Më thuaj të lutem!

Klienti-Doja kolagjenin! Sa lekë?

Shërbimi i klientit, Oben– Kolagjeni X, bashkë me tre shishet e kolagjenit, ju japim falas dhe kremin kolagjen, i cili është për fytyrën, përdoret edhe ditën edhe natën, çmimi është 50 mijë lekë të vjetra. Transporti është falas kudo, ku jetoni.

Klienti-Po mirë, shumë mirë atëherë, të falenderoj.

Shërbimi i klientit, Oben -Nesër do ju marrë korrieri dhe merruni vesh me korrierin!

Klienti-Sa është kjo?

Korrieri-50 mijë lekë.

Klienti-Po faturën, ku e ka kjo?

Korrieri-Ja ku e ke, aty!

Klienti-Po faturën tatimore, o vlla!

Korrieri-Ku di gjo unë më! Hape, shife, a ka brenda, a s’ka brenda! Shife, mos e vrit mendjen, se s’e di fare!

Klienti-Po dua faturë, o plak, se s’kam si e..!

Korrieri-Mos ta ka future brenda faturën? Ja tek e ke faturën!

Klienti-Jo mo, kjo është produkti.

Korrieri-S’e di!

Klienti-Shikoje te tjetra! Ka faturë?

Korrieri-Jo!

Klienti-Ktheja plak, ktheja!

Korrieri-Kalofsh mirë!

Klienti-Pa faturë i thuaj, po pse e sollën pa faturë, o vlla dhe i thashë dua faturën.

Gazetari i Stop u përpoq të kontaktojë me aksionerët e kompanisë, e cila rezulton se operon vetëm në Korçë dhe shet vetëm online.

Gazetari Genci Angjellari arriti të komunikonte me zonjën Alma Beqiri, e cila ka këtë aktivitet. Zonja Beqiri Alma shmanget duke thënë se do të na verë në dispozicion avokaten dhe financieren e kompanisë. Madje shprehet e bindur se produkti nuk del pa faturë.

Gazetari-Përshëndetje Alma! Si jeni?

Alma Beqiri, pronare e Oben-Përshëndetje! Mirë! Si jeni ju?

Gazetari-Genci Angjellari, gazetari i emisionit “Stop”!

Alma Beqiri, pronare e Oben-Po!

Gazetari-Në fakt ju telefonova, se doja, që t’ju takoja!

Alma Beqiri, pronare e Oben-Emisioni “Stop”?

Gazetari-Po!

Alma Beqiri, pronare e Oben -Emisioni “Stop” në…?

Gazetari-Televizionin Klan!

Alma Beqiri, pronare e Oben– Në televizionin Klan! Të të jap pak numrin e avokates time të merresh, se sikur nuk e di, pse ndjej, që ka diçka mbrapa ksaj telefonate.

Gazetari-Mbrapa, çfarë duhet të ketë përshembull?

Alma Beqiri, pronare e Oben-Po nuk e di. E para njëherë, unë dua të di, çfarë problematike mund të ketë!

Gazetari-Problematika është kjo: meqë po insiston edhe po ta them nëpërmjet telefonit, po më shkurton rrugën, që mos të vij deri në Korçë.

Alma Beqiri, pronare e Oben– Ma thuaj!

Gazetari-Kemi konstatuar, që kompania, që tregton Oben-in dhe Kolagjen X në Shqipëri, bën evazion fiskal.

Alma Beqiri, pronare e Oben-Ku e keni parë ju këtë?

Gazetari– Nëpërmjet kamerave të fshehta të emisionit “Stop”, ne kemi blerë produkte dhe nuk na është dhënë faturë tatimore.

Alma Beqiri, pronare e Oben– Nuk ka mundësi për një punë, që unë i rri në kokë 24 orë.

Gazetari-Ka, se është e vërtetuar me zë, me figurë, që kështu nuk kam si gënjej. Dhe diçka tjetër, Alma ju në tatime…

Alma Beqiri, pronare e Oben– Do ju vë në dispozicion komplet, e para njëherë, ju do bisedoni me avokaten time.

Gazetari-Patjetër!

Alma Beqiri, pronare e Oben– Ajo është Eda Ligori dhe ajo merret me çështjet ligjore, përsa i përket kompanisë.

Gazetari-Dhe diçka tjetër, që kemi konstatuar: ju deklaroni në tatime si një biznes i vogël, apo i madh?

Alma Beqiri, pronare e Oben– Atëherë dëgjo! Më duket, se do ju vë në dispozicion edhe ekonomistin tim, pa problem fare! Unë ua vë të gjitha në dispozicion.

Gazetari-Do ishte e udhës ne të takoheshim!

Alma Beqiri, pronare e Oben– Jo, jo! Më thuaj, nëse të duhet ekonomisti, t’i vendosi ai komplet letrat!

Gazetari-Po, patjetër!

Alma Beqiri, pronare e Oben– Nëse të duhet avokatja, t’i vendosi ajo komplet letrat!

Gazetari-Patjetër!

Alma Beqiri, pronare e Oben– Jo, jo, se produkte pa faturë, vetëm kur të vdes unë, del produkt pa faturë që këtu.

Por pas këtij momenti, Alma Beqiri nuk iu përgjigj më interesit të emisionit Stop. /tvklan.al

20 vjeçaret nuk mund të lëvizin nga paaftesia muskulare, ndihma

Në 29 shtator transmetuam rastin e dy motrave në Lushnje Desiana dhe Xhuliana Bali. Ato e kanë të pamundur lëvizjen për shkak të paaftësisë muskulare. Desiana Bali, 20 vjec, tha, se që prej vitit 2011 ka humbur këmbët dhe nuk mund të lëvizë. Ato jetojnë në kat të dytë dhe e kanë shumë të vështirë ngjitjen dhe zbritjen me karrocë. Sëmundja ia preu në mes Desianës ëndrrën për t’u bërë gazetare.”Stop” atë ditë u dhuroi një motorr elektrik dy motrave me paaftësi fizike. #stop3nentor #motratngaLushnja #ndihmaeqytetarit #humanizem #solidaritet #SaimirKodra #GentianZenelaj