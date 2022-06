Stop – Emisioni 30 Qershor 2022 (Sezoni 7)

20:51 30/06/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Në zyrat e postës në Divjakë qytetarët janë lënë jashtë në mes të vapës. Një foto tregon një gomar në shitje. Për kafshën e punës thuhet, se është e vitit 2018 dhe me doganë. Në Vlorë ujrat e zeza vazhdojnë të derdhen në det. Janë këto disa nga episodet, që shfaqen e komentohen në pjesën e parë të emisionit, në rubrikën “Hitparade i absurdit shqiptar”. #stoptvklan #stop30qershor #absurdishqiptar #hitparade #SaimirKodra #GentianZenelaj

Hitparade i absurdit shqiptar

Në 19 maj transmetuam rastin e të moshuarit Xhavit Muca, i cili rezultonte i humbur prej një muaji. E bija tregoi, se 81 vjecari vuan nga skleroza e lehtë. Ai ishte mashtruar nga disa persona, të cilët i thanë, se do t’i gjenin një njeri, që të jetonte me të dhe i morën një shumë parash.Vajza, që jetonte jashtë, u kthye e bëri denoncim, pasi nuk kishte komunikuar me të atin. Vajza mësoi, se babai i saj kishte filluar të shoqërohej me një 30 vjecar, Erlind Tuci dhe kishin shkuar në Lushnje në një shtëpi, ku ishin kapur në tentativë vjedhjeje. Për pasojë të dy ishin lënë në komisaritat për 48 orë e më pas në detyrim paraqitjeje. Nga ai moment i moshuari u zhduk. #stoptvklan #stop30qershor #humbjababait #denoncimivajzes #komisariati1 #zhduket81-vjecari #SaimirKodra #GentianZenelaj

I moshuari i zhdukur, dëshmia e të riut që e shoqëroi deri në Lushnje

Për zhdukjen e 81 vjecarit Xhavit Muca kemi pyetur edhe fatorinon e furgonit, nga ku zbriti i moshuari bashkë me të riun Erlin Tuci.Sipas faturinos, ata kanë zbritur nga furgoni dhe kanë shkuar në të njejtin drejtim, pa bërë fjalë fare.Pamjet e siguruara provojnë pikërisht këtë pohim të fatorinos.Ne kemi pyetur pranë komisariatit të Lushnjes, nëse janë bërë veprimet hetimore dhe na thonë, se ato janë sekret. #stoptvklan #stop30qershor #humbjababait #denoncimivajzes #komisariati1 #zhduket81-vjecari #SaimirKodra #GentianZenelaj

Policia s’bën asgjë për të moshuarin e zhdukur, Stop zbulon gjurmë të tij