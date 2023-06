Stop – Emisioni 30 Qershor 2023 (Sezoni 8)

21:00 30/06/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

“Shokë qytetarë e fshatarë..mos i lini këtu..”, video hitparade i absurdit

Një mal më plehra janë bërë pranë ambasadës gjermane në Tiranë. Po kështu edhe në Laprakë, plehrat kanë vërshuar nga kazanët në rrugë.Një banor ka gjetur një zgjidhje, duke shkruar një parullë, që të mos lihen plehrat aty.Në Palikështi Berat, pemët po shërbejnë si shtylla elektrike.Në Llakatund të Vlorës, banorët po bëjnë plazh në lumë, pasi sic thonë ata, nuk mund ta përballojnë dot cmimin e plazhit e shezllonit.Janë këto disa nga episodet, që shfaqen e komentohen në pjesën e parë të emisionit të sotëm.

Nuk hap dot biznesin, OSHEE e nxjerr me gjobë, që nuk vërtetohet askund

Familja Peto ka një pronë dyqan në Fier dhe përherë e ka lëshuar me qira. Në vitin 2013 ka paguar disa detyrime të prapambetura të qiramarrësve dhe kjo bazuar në një kontratë mes tyre dhe ish-CEZ.

Qytetari Peto denoncon në emisionin investigativ “Stop” në Tv Klan se në vitin 2016 i thonë se ka një dëm ekonomik që kap vlerën 9 milionë që i përkiste vitit 2011. Pas shumë ankesave, i hiqen vetëm 2 nga 3 muaj pa mundur t’i hiqet vetëm 1 muaj sepse nuk gjendet asnjë dokument për të vërtetuar këtë gjobë. Në këto kushte, aktiviteti ka mbetur pezull pas për 3 milionë Lekë të një muaji, pa dokumentacion.

Denoncuesi: Problemi im qëndron në vitin 2013 unë kam bërë një aktmarrëveshje me CEZ për disa detyrime të prapambetura dhe me aktmarrëveshjen time, detyrimet unë i kalova të gjitha dhe ishin 3 milionë e ca Lekë. Bëhet fjalë për këtë biznesin që unë e kam dhënë me qira prej disa vitesh. Ishin disa detyrime pa paguar dhe u detyrova unë dhe i pagova me këtë marrëveshjen këtu. Pas 2-3 vitesh, më vijnë këtu dhe më presin dritat dhe më thonë se ti gjobë, ose më saktë dëm ekonomik 3 fatura. Më thonë që ke detyrim në vitin 2011. Vijnë dhe më presin dritat. Nuk kishin as fletë gjobe dhe asgjë. Gjithë këto vite kam shkuar tek CEZ, kam shkuar tek të gjitha dhe para 1 muajsh në Tiranë më kanë hequr 2 gjoba, Korrik-Gusht, pasi u bënë verifikime që këto janë të pavlefshme, por më kanë lënë 1 me gjithë kamat-vonesa. Ka vlerën tek 3 milionë Lekë.

Furnizuesi i Shërbimit Universal në Fier, e drejton qytetarin tek administratori i Tiranës.

FSHU Fier: Nëse kërkoni informacion, drejtohuni zyrtarisht kompanisë sonë. Drejtohuni administratorit në Tiranë dhe merrni përgjigjen e duhur!

Gazetari: Dakord, pra, por duke qenë se ju jeni të shtëpisë, ju e dini më mirë, se ku pikon çatia, në kuptimin figurativ.

FSHU Fier: Edhe njëherë: Zotëria ka shkuar në Tiranë, ka kontaktuar me administratorin dhe ka marrë përgjigjen e duhur.

Nga përgjigja zyrtare nuk vërtetohet në asnjë moment sesi është bërë ky abuzim i pretenduar dhe nuk vihet në dispozicion asnjë dokument.

Denoncuesi: Nuk zgjidhëm asnjë punë. Kjo mund të jetë e 40 herë që vijmë këtu dhe problemi im nuk zgjidhet. Ka ngelur i pezulluar si aktivitet dhe mua më kanë marrë më qafë. Nuk kam çfarë të bëj më dhe prandaj ju drejtova emisionit “Stop” që ta ma zgjidhë këtë problem sepse ka zgjidhur shumë problematika në Shqipëri.

Ndërrimi i gjyqtarëve i mban peng 10 mijë Euro të garancisë pasurore, denoncuesi: Dua kthimin e parave të mia!

Afrim Ademi, një shqiptar i Kosovës, jeton në Suedi dhe kërkon ndihmën e emisionit investigativ “Stop” në Tv Klan. Djali i tij është akuzuar për trafikim të mjeteve motorike dhe është dënuar përfundimisht nga Gjykata e Kukësit me 2 vjet burg.

Por, derisa të mbaronte gjykimi dhe të merrej vendimi, familjarët kërkuan nga gjykata lehtësim të masës së sigurimit, duke paguar 10 000 Euro.

Nga ana tjetër, kur dha vendimin përfundimtar gjykata, nuk u shpreh për pjesën e kthimit të garancisë ndaj qytetari ka që nga Shtatori 2022 e deri më sot, pa ndonjë zgjidhje.

Denoncuesi: Kam lënë garanci pasurore në Shqipëri, por deri më sot nuk kam asnjë përgjigje për kthimin e tyre. Kam shkuar disa herë në Kukës, më kanë thënë që një herë ka qenë një gjyqtar, por ai ka lënë punën ose ka shkuar, nuk jam i saktë. Nuk kam marrë asnjë përgjigje dhe asnjë ndihmë deri më sot. Dua paratë e mia dhe kthimin e parave të mia. Nuk dua asnjë gjë tjetër, 10 mijë Euro, i dua paratë e mia! Ju lutem dua drejtësi dhe ndihmë për paratë e mia.

“Stop” iu drejtua me shkresë zyrtare gjykatës, e cila justifikohet me faktin se gjyqtari i parë u transferua në një detyrë tjetër, kurse i dyti nuk është paraqitur fare në gjykatë për shkak të shëndetit. Së fundmi, këtë çështje e ka marrë në dorë një gjyqtare dhe pritet zhvillimi i seancës./tvklan.al