Stop – Emisioni 31 Janar 2024 (Sezoni 9)

21:04 31/01/2024

Gjyqtari i Vlorës, Hektor Sinanaj jep dorëheqjen nga dorëheqja

SPAK ka sekuestruar pasuri me vlerë 1 milion Euro të ish-shefit të Operacionales Oltion Bistri, apo familjarëve të tij. Në një njoftim zyrtar, SPAK informon se nga hetimet e kryera dhe provat e administruara deri tani, është evidentuar se që nga viti 2015 e në vijim i hetuari Oltion Bistri dhe familjarët e afërm të tij kanë kryer disa transaksione të dyshimta në lidhje me shitjen dhe blerjen e pasurive të paluajtshme në një vlerë totale rreth 1 milion Euro. Më 16 Janar të këtij viti kemi transmetuar problematikën e gjyqtarit të Vlorës Hektor Sinanaj me deklarimin e pasurisë dhe konfliktin e interesit. Gjatë punës si avokat në Vlorë për vitet 1992-2000 Hektor Sinanaj ka deklaruar 170 milionë lekë të vjetra, por Sinanaj si avokat, nuk figuron si subjekt i regjistruar. Pas këtij transmetimi gjyqtari dha dorëheqjen nga puna e tij por sot ne mësojmë se Hektor Sinanaj ka dhënë dorëheqjen nga dorëheqja.

“Ajo jotja s’eci. Më ja q.. motrën!”…Mashtrimi me 30-mijë paund për dokumentat angleze

Një qytetar nga Fieri i është drejtuar emisionit Stop për të denoncuar një mashtrim. Vëllai i tij prej disa vitesh jetonë në shtetin anglez pa dokumenta. Njihet me Mirvjen Nino nga qyteti i Beratit dhe i premton dokumenta angleze. Personi në fjalë kërkon 30 mijë pound për këto dokumenta dhe mënyra sesi e bënë është nëpërmjet një martese fallso. Personi i ineresuar për dokumentat kërkoi paratë mbrapshtë por Mirvjen Nino përdor skemën e kallëzimit më zyrën e emigracionit për të gjithë ata që kërkonin lekët mbrapsht pasi nuk ishte kryer proçedura. Ne u përpoqëm disa herë të kontaktonim me të por takimi ishte i pamundur, vazhdimisht mashtron.

“Ik moj buçe mos më çaj trapin”, avokati që vodhi klienten, kthen lekët mbrapsht

Në qershor dhe nëntor të vitit të kaluar kemi transmetuar rastin e zonjës Shqiponja Mashi, e cila ka treguar se në vitin 2019 në Shkodër, ka qenë me vajzën me motorr dhe ka bërë një aksident. Për pasojë vajza u dëmtua dhe ndenji 3 muaj regjim shtrati. Zonja iu drejtua një procesi gjyqësor me avokat Ndue Gjalaj dhe arriti të fitojë dëmshpërblimin në masë 54 miliomë lekë të vjetra. Por Shqiponjës i kaluan vetëm 8 milionë lekë. Për pjesën tjetër avokati nuk jepte sqarime. U rikthyem me Shqiponjën e cila na tha se jo vetëm nuk kishte marrë shpërblimin por se avokati Ndue Gjelaj i bëri edhe padi për shpifje. Pas dy transmetimeve në emisionin Stop Shqiponja na thotë se avokati Ndue Gjelaj ia ka kaluar paratë vajzës së saj.

