Stop – Emisioni 4 Maj (Sezoni 7)

21:02 04/05/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj

Foto nudo për të joshur alienët/ pezullohet Shefi i Krimeve që donte femra

Në mediat e huaja po qarkullon lajmi, se Nasa do të lëshojë në hapësirë foto nudo, për të joshur alienët e për të vendosur kontakt me ta.Mbrëmjen e së martës, emisioni “Stop” transmetoi rastin e shefit të krimeve në Divjakë, i cili i kërkonte femra një kandidateje për police burgu, në mënyrë që t’i jepte opinion pozitiv kësaj të fundit.Pak minuta pas transmetimit të emisionit, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Gledis Nano firmosi urdhrin e pezullimit për shefin e krimeve të komisariatit të Divjakës Lorenc Braho.

Dëshmia ngjethëse: 20 vjet dhunë nga burri, xhelozonte kot, derisa ika

Një grua nga jugu i vendit, por që kërkon të mbetet anonime, denoncon dhunën barbare dhe sistematike të të shoqit ndaj saj.Ajo tregon, se ka tre muaj, që ka ardhur në Tiranë bashkë me tre fëmijët e saj, për t’i shpëtuar agresionit. Në 20 vjet e ka denoncuar 3 herë bashkëshortin dhe ka marrë urdhër mbrojtjeje, por e ka thyer vetë, duke u kthyer në shtëpi.Por këtë herë nuk duroi më e bëri ca para nga kushërinjtë dhe u zhvendos në Tiranë.

Dhunohej nga burri, shtëpi, punë, ndihmë juridike e psikologjike për gruan

Lidhur me problemin e gruas së dhunuar për 20 vjet nga bashkëshorti,ne komunikuam me Shoqatën “Në dobi te Gruas” dhe drejtuesja e saj Sevim Arbana, e cila premtoi ta sistemojë në një banesë sociale pas ndryshimit të pashaportizimit.Gjithashtu zonja Arbana do të interesohet edhe për tre fëmijët.