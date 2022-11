Stop – Emisioni 4 Nëntor 2022 (Sezoni 8)

21:01 04/11/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Intervistat për të mos u humbur, gjëagjëzat, që “lidhen” qytetarët

Sa i njohin gjëagjëzat qytetarët shqiptarë.Ne kemi dalë në rrugët e Tiranës dhe kemi pyetur banorët për disa gjëagjëza. Mes të intervistuarve janë krijuar situata plot humor, lidhur me përgjigjet për gjëagjëzat e shtruara për zgjidhje.

Shet dyqan në 2003-shin, është debitor në OSHEE, paguan vetë borxhin

Fatmir Ramaj tregon, se në vitin 2003 shiti dyqanin e tij me akt-shitjeje. Në vitin 2022 donte të lidhte një sahat për një objekt tjetër, por i thuhet, se është debitor për dyqanin, që ka shitur për 750 mijë lekë të vjetra. Pronari i dyqanit nuk e kishte kaluar kontratën e ujit dhe energjisë elektrike në emër të tij dhe është larguar jashtë shtetit. Fatmiri thotë, se iu drejtua me një ankesë Drejtorisë së Përgjithshme të OSHEE-së, duke bashkangjitur aktin e shitjes se dyqanit. Përgjigja, që mori, ishte se problemi duhet të zgjidhet mes palëve. Fatmiri e pagoi debinë, pasi donte të lidhte energjinë tek objekti tjetër. Por kur shkon të mbyllë kontratën, i thonë, se duhet ta mbyllë personi, që e ka blerë.

Fëmija i divorcit, nëna pengon takimin e detyrueshëm me babain

Në 5 korrik të këtij viti ishim në Pogradec, ku Gurisel Selimllari tregoin, se është divorcuar me gruan dhe nga martesa kanë një djalë. Gjykata ka vendosur, babai ta takojë djalin cdo të premte për dy orë në zyrën përmbarimore. Por takimi nuk realizohej, pasi e ëma nuk zbaton vendimin gjyqsor. Pas dy vjetësh përmbaruesi shtetëror i vuri gjobë ish-bashkëshortes së Guriselit, që nuk sillte fëmijën, për takim me të atin. Me ndërhyrjen e “Stop”, Gurisel Selimllari realizoi takimin me djalin e tij.Por pas shumë muajsh Guriseli u ankua sërish, se ish bashkëshortja nuk e sjell djalin në takim dhe partneri i saj e kërcënon në telefon.

