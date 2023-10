Stop – Emisioni 4 Tetor 2023 (Sezoni 9)

20:59 04/10/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Shitën ilaçet e spitalit në farmaci, masat pas aktit kriminal

Pas emisionit të mbrëmshëm, që tregoi me zë dhe figurë, sesi ilacet për përdorim ekskluziv spitalor në Tepelenë, tregtoheshin privatisht në një farmaci në këtë qytet, kanë ardhur edhe masat ndëshkuese.“Stop” ka siguruar dokumentet e shkarkimeve nga ana e Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Tepelenë. Klodiana Gjonca, shefja e shërbimit spitalor, e cila në pamjet filmike shet medikamente të spitalit, është njoftuar sot për zgjidhjen e menjëhershme të kontratës së punës për shkaqe të justifikuara.E njejta masë është marrë edhe për kryeinfermieren e urgjencës në spitalin e Tepelenës Nadmira Zeka, pasi kjo e fundit, me porosi të shefes, i dha medikamentet spitalore, të infiltruarit të emisionit “Stop”, duke i hapur dhe kartelë mjekësore ditore.Në dokumentin e shkarkimit për të dyja zonjat, thuhet, se ato kanë shpërdoruar detyrën me sjellje etike jo profesionale, duke cënuar rëndë interesin dhe imazhin e punëdhënësit. Nga ana tjetër zv.presidenti i Urdhrit të Mjekut Dritan Trepca, e ka dënuar atë që ndodh në spitalin e Tepelenës, duke thënë, se kjo situatë shkon përtej shkeljes etike, pasi kemi të bëjmë me një vepër penale



“Të marr për veshi me polici, mami në burg”, babai kërkon vajzën me forcë

Një grua nga Tirana, tregon, se ka kërkuar urdhër mbrojtjeje për vajzën 9 vjecare, ardhur në jetë nga një bashkëjetesë 2 vjecare me ish partnerin e saj. Por zonja thotë, se u nda nga babai i vajzës, pasi ai ishte i dhunshëm.Gjykata ia la së ëmës kujdestarinë dhe i ati duhet ta takonte me kohë të pjesshme.Me rritjen e fëmijës, u shtuan takimet, por edhe refuzimet e vajzës për të shkuar tek i ati.Por këtij refuzimi, babai i kundërvihej, duke i thënë, se “do ta merrte për veshi me polici”.Avokati Demir Ciftja shprehet, se jo vetëm prindi, por dhe gjykatat duhet të marrin në konsideratë dëshirën e fëmijës.



“Vajza përmend alkool, dhunë”, psikologët tërhiqen nga trajtimi i 9 vjeçares

Në kushtet, kur babai kërcënonte vajzën, se do ta merrte për veshi, mamaja e 9 vjecares thotë, se iu drejtua Komisariatit 4 dhe cështja shkoi në Gjykatë.Urdhri i mbrojtjes nuk iu dha, por nuk është ky problemi i vetëm. Vendimi i gjykatës ka sjellë ngërc në Apel, pasi babai nuk firmos marrjen e njoftimit. Nga ana tjetër vajza ka shfaqur sjellje agresive dhe e ëma e ka cuar në psikologë të ndryshëm, të cilët kanë hequr dorë nga trajtimi, pasi babai bënte presion.Kryetarja e Urdhrit të Psikologut, Valbona Treska, shprehet, se do të merren masa, që fëmijës t’i sigurohet trajtim psikologjik.Përsa i përket procesit gjyqsor, ne iu drejtuam Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, ku folëm me Donald Xhelilin dhe brenda 24 orëve pala tjetër e firmosi njoftimin për vendimin e Gjykatës.Babai i fëmijës e kërcënon ish-parteren dhe kjo e fundit shkon në Gjykatë e pajiset me urdhër mbrojtjeje./tvklan.al