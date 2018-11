STOP – EMISIONI 48 (SEZONI 4)

As reagentë e as ilace, në QSUT prej mujash nuk bëhen analizat.

Në 3 tetor “Stop” transmetoi rastin e Gëzim Docit,i cili kurohet me tumor në kokë.Cdo vit ai duhet të kryejë 9 analiza, por që nga muaji maj, ka bërë vetëm 5. Për të tjerat mungojnë reagentët. Në privat analizat i kushtojnë plot 255 mijë lekë të vjetra.Gazetarja e “Stop” dhe Gëzimi u rikthyen në QSUT për analizat e këtij të fundit.Jo vetëm që reagentët nuk kanë ardhur, por edhe medikamentet, që merrte me rimbursim, janë hequr nga lista.Cilësia e ilaceve është një tjetër problem, me të cilin përballet Gëzimi dhe të gjithë të sëmurët, ndaj të afërmit ia sjellin medikamentet nga jashtë.



Shkarkohet dhe i hiqet certifikata e sigurisë punonjëses denoncuese.

AISM është Agjensia e Inteligjencës së Sigurisë së Mbrojtjes.Punonjësit e saj duhet të kenë certifikatë sigurie, që lëshohet nga DSIK, Drejtoria e Informacionit të klasifikuar.Por një punonjëse prej 14 vjetësh e AISM, tregon në “Stop”, sesi denoncoi shpërdorimet e detyrës nga ana e eprorëve të saj.Zonja në fjalë iu drejtua drejtorit, më pas edhe ministres së mbrotjes Olta Xhacka dhe kryeministrit.Denoncimet u pasuan me ngritjen e një grupi kontrolli dhe përfundimi: denoncuesja u hodh në rrugë dhe ju hoq edhe certifikata e sigurisë. Punonjësja foli më dy nga shefat, që hartuan raportin dhe i hoqën certifikatën e sigurisë. Ata pohuan se asaj nuk i ishtë gjetur asnjë shkelje dhe shkelje ishte heqja e certifikatës së sigurisë.Pas këtij kalvari, punonjësja e cënuar iu drejtua prokurorisë së Tiranës, por prokurorja Alma Bramo,mori vendim për mosfillim të hetimeve.Nga ana tjetër, Dhoma penale e ka kthyer cështjen për rihetim, pasi ka konstatuar një sërë mosveprimesh proceduriale.



Cërrik, depoja e ujit pa rrethim, klori në ambient të hapur.