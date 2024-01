Stop – Emisioni 5 Janar 2024 (Sezoni 9)

21:00 05/01/2024

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

“Ta hongsha syrin e zemren..”, si e shprehin dashurinë shqiptarët

Si e shprehim dashurinë ne shqiptarët. Ndër shprehjet tona të dashurisë, janë më së shumti “të hongsha zemrën, apo syrin”. Këto quhen shprehje të pëlqimit të madh apo dashurisë në psiqikën tonë. Ne kemi intervistuar qytetarë të moshave e formimeve të ndryshme, të cilët i kemi pyetur, sesi e shprehin afeksionin.

“Vetëm gjykata e korrigjon”, si u bë djali vajzë nga gjendja civile

Edmond Valteri, denoncon në “Stop” Gjendjen Civile Durrës, në lagjen 17, ku Ersi Valteri i datëlindjes 06.02.2023, sipas skedës së materninetit figuron mashkull, por gjendja civile e ka regjistruar femër.

Babai, Edmondi, e vuri re këtë problem, kur çoi djalin në çerdhe. Për 8 muaj ai as që e kishte vënë re që djali ishte regjistruar si femër, madje as në pasaportë, ku rezulton i njejti gabim.

Edmond Valteri: Më ka lindur një djalë, më datë 06.02.2023. Në skedën e maternitetit është shkruar mashkull, siç është në të vërtetë, ndërsa punonjëset e gjendjes civile e kanë bërë femër.

Gazetarja: Në momentin që kanë hedhur të dhënat?

Edmond Valteri: Në momentin që kanë hedhur të dhënat, e kanë bërë femër.

Gazetarja: Kur e zbulove ti këtë gjë?

Edmond Valteri: Ka 3-4 ditë.

Gazetarja: Ndërkohë që djali, duhet theksuar, është…

Edmond Valteri: 8 muajsh.

Gazetarja: Domethënë, pas 8 muajsh ti ke mësuar që Ersi Valteri, i cili është mashkull është ndryshuar nga gjendja civile, është bërë femër.

Edmond Valteri: Po! Gjatë kësaj kohe unë kisha bërë edhe pasaportën.

Gazetarja: Pasaportën e Ersit? Përse ku do shkonit?

Edmond Valteri: Kam lëvizur në Greqi me pushime, edhe marrë pasaportën, është femër.

Gazetarja: E kishe vënë re këtë?

Edmond Valteri: Jo, nuk e kisha vënë re.

Gazetarja: Domethënë, pas regjistrimit nga zyra e Gjendjes Civile, lagjja 17, ku u bë dhe gabimi njerëzor, pasohet edhe tek pasaporta. Po kur e zbulove ti këtë, se tek Gjendja Civile nuk e paske zbuluar, tek pasaporta që ke bërë jo. Kur? Kush ta tha?

Edmond Valteri: M’u desh një certifikatë për regjistrimin në çerdhe edhe bashkëshortja e pa tek e-Albania që ishte gjinia femër.

Edmondi tregon se iu drejtua zyrës së Gjendjes Civile, ku i thanë se gabimet njerëzore nuk zgjidhen, por çohen në gjyq.

Edmond Valteri: Vajta pranë Gjendjes Civile edhe më thanë që “këtë e zgjidh vetëm me gjykatë”.

Gazetarja: Po pse more me gjykatë? Si, do hapësh gjyq ti për këtë?

Edmond Valteri: Sepse është një gabim njerëzor edhe vetëm me vendim gjykate mund ta zgjidhësh këtë problem. Ç’taksirat kam unë të paguaj gjithë ato kosto, për një gabim njerëzor që mund ta bëjë një punonjës i gjendjes civile, duke pasur kartelën e maternitetit që e ka të shënuar mashkull. Sepse unë e kam mashkull, nuk e kam femër djalin.

Gazetarja: Çfarë kërkon?

Edmond Valteri: Kërkoj që të kem “M” tek pasaporta.

Gazetarja: Por që ta kesh tek pasaporta, duhet ta kesh tek Gjendja Civile fillimisht.

Pas qytetarit, edhe gazetarja e “Stop” komunikon me përgjegjësen e gjendjes civile, e cila thotë se punonjësja që ka bërë gabimin është larguar. Sipas saj, këto lloj gabimesh korrigjohen vetëm nga gjykata.

Çudia, shkon për certifikatë për pension, gjendja civile e nxjerr të vdekur

Mimoza Gjika është pajisur me certificate vdekjeje në 30 tetor 2023, kur në fakt është në jetë dhe ka kërkuar certifikatë personale për pension.

Jo vetëm kaq! Zonja Gjika tregon, se edhe adresën e ka gabim, pasi nuk përkon me adresën e saj të vërtetë. Një tjetër problem është dhe statusi i saj. Zonja është e ve prej vitit 2009, por në Shqipëri rezulton e martuar.

Mimoza Gjika: Për të bërë dokumentet për pension, meqenëse jam 61 vjeç e 6 muaj dhe më takonte të marrë pension. Meqenëse unë në certifikatën personale figuroj si e martuar, më kërkuan nga zyrat e sigurimit shoqëror që të paraqes certifikatë martese. Në vend të certifikatës së martesës, më nxjerrin certifikatë vdekjeje. Edhe e shikoj, thotë që unë kam vdekur në ditën e dasmës, 25.04.1998.

Gazetarja: Vendi i vdekjes është në Lygourio, Greqi?

Mimoza Gjika: Po, në vendin ku jam martuar.

Gazetarja: Statusi juaj sot cili është?

Mimoza Gjika: Jam e ve unë tani.

Gazetarja: Prej sa vitesh?

Mimoza Gjika: Kam që në 2009-n, burri im ka ndërruar jetën. Edhe jam e ve, kam dërguar të marrë, të bëj shkëputjen, nga e martuar të njihem si e ve, edhe më thanë: “Meqë është shtetas i huaj nuk kemi ne të drejtë të bëjmë çregjistrimet këtu”.

Gazetarja: Tani do t’i bësh letrat e pensionit kështu siç e ke situatën?

Mimoza Gjika: Di unë, s’kam për ta marrë kurrë pensionin.

Ne takojmë punonjësen e gjendjes civile Berat, Ersila Kazazi, e cila thotë, se certifikata e vdekjes është nëj lapsus. Ndërsa për ndryshimin e statusit, Kazazi sqaron, se zonja duhet të çojë dokumentet me vulë apostile, për shkak se ka qenë e martuar me shtetas të huaj.

Ersila Kazazi: Zonja ka bërë një kërkesë tek e-Albania për certifikatë martese. Duke qenë se ajo është e martuar me shtetas të huaj, automatikisht merr thjesht certifikatë personale me shënimin poshtë që është e martuar me një shtetas të huaj. Gabimisht, ka qenë një lapsus dhe i kemi kërkuar falje 1000 mijë herë zonjës, në vend të shtypnim rubrikën certifikatë lindje, kemi shtypur gabimisht certifikatë vdekje. Dhe për këtë motiv i kemi kërkuar dhe vazhdojmë t’i kërkojmë vazhdimisht zonjës falje sepse siç thashë, ishte një lapsus i momentit.

Gazetarja: Ndërkohë zonja ka prej vitit 2009 që i ka ndërruar jetë bashkëshorti dhe ndërkohë ende konfiguron në Shqipëri që është me statusin e martuar. Çfarë veprimesh duhet të ndjekë që të kalojë në statusin e ve, në mënyrë që më pas të ndjekë edhe procedurat për të marrë pension këtu?

Ersila Kazazi: Thjesht të sjellë aktin e vdekjes të bashkëshortit që është mbajtur në Greqi dhe automatikisht ne bëjmë ndryshimin e statusit nga e martuar në e ve. /tvklan.al