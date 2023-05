Stop – Emisioni 5 Maj 2023 (Sezoni 8)

21:01 05/05/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Me simbole komuniste, veteranët nderojnë ditën e deshmorëve

Sot është 5 maji dita e dëshmorëve.Ne kemi shkuar tek varrezat e dëshmorëve dhe kemi intervistuar veteranë dhe nostagjikë të sistemit komunist. Si cdo vit nuk kanë munguar homazhet dhe kurorat në monumentin Nëna Shqipëri. Veteranët kanë nderuar kujtimin e të rënëve për liri.

U mjekua me metadon, i riu në koma në QSUT

Lulzim Mehmeti është kunati i Jani Rustemit, të riut që u arrestua më 12 Prill nga Komisariati Nr.2 në Tiranë, për vjedhjen e një tapeti dhe një palë atleteve. Ai tregon, se Jani ka qëndruar në dhomat e paraburgimit dhe pas 72 orëve iu dha masa e arrestit.

E ëma, Pranvera Rustemi, shprehet se në 29 Prill i shkojnë 2 policë civilë në shtëpi, të cilët i thanë se djali ishte shtruar në QSUT për ftohje. Por Pranvera tregon se në spital ajo pa se djali ishte në gjendje kome, pasi sipas saj, i kishin dhënë metadon.

Lulzim Mehmeti: Jam i afërmi i Jani Rustemit. Më datë 12 djali është arrestuar nga Komisariati Nr.2 për vjedhje. Nga ajo datë ka kaluar tek dhomat e paraburgimit. Pas 72 orësh djali ka kaluar në gjyq. I është prerë fletë-arresti për vjedhje. Akuzohej për një tapet dhe një palë atlete. Në atë datë që është kapur djali ka ardhur kontroll policia te shtëpia dhe kanë kërkuar, a ka sjellë Jani një palë atlete dhe një tapet. Këtë dimë ne nga policia. Nga data 12 i ka shkuar nëna e vetë që quhet Pranvera Rustemi. Më datë 29, dy civila i kanë vajtur nënës te shtëpia edhe i kanë thënë që djalin tuaj e keni në spital te QSUT. Por nuk ka ndonjë gjë të rëndë, thjesht ka ftohje. Folëm me doktorin, na thanë që i kanë dhënë metadon, ka pirë shumë metadon. Ka marrë dozë të lartë tha. Kush ia ka dhënë metadonin?

Pranvera Rustemi: Shkova te djali, i mora një paketë, i mora një bidon ujë, ca byreçka. Pas 2-3 ditëve më merr djali në telefon, o ma sille pasaportën se pa pasaportë nuk më regjistrojnë.

I thashë unë mos ka djali ndonjë gjë të rëndësishme. Jo thanë ata, vetëm me ftohje e ke më tha. Meqënëse djali ka pirë metadon, ka kaluar në gjendje kome.

Familjarët thonë se kanë bërë denoncim në Komisariatin Nr.3 për mjekim të pakujdesshëm.

Lulzim Mehmeti: Vajta te 302, pyeta më doli një oficer roje më tha Jani Rustemi është i regjistruar këtu por fizikisht nuk ka ardhur këtu. Komisariati 2 na tha në momentin që arrestojmë, bëjmë procedurat edhe e kalojmë mbrapa 302 ku janë dhomat e 72 orëshit. Ne, tha, atje e kemi dërguar. Vajtëm te komisariati 3 të bënim një denoncim.

Pranvera Rustemi: Metadoni nuk pihet si karamele. Por ja ka bërë mjeki metadonin.

Lulzim Mehmeti: Mjeku i ka bërë ndonjë vizitë djalit? I ka marrë analizat? Atij i kanë bërë ndonjë gjë në burg. Ose i kanë bërë gjilpërë, ose i kanë dhënë ndonjë metadon. Për këtë arsye bëj denoncim për mjekim të pakujdesshëm te Komisariati Nr.3.

Lulzim Mehmeti: Është akoma në koma, nuk i jep shpresë as doktori asnjë. Po bën 20 e ca ditë.

Avokati i familjes thotë se nuk janë zbatuar procedurat.

Avokati Franc Terihati: Në datën 15 është marrë vendimi i gjykatës i cili ka vendosur masën e arrestit me burg ndaj këtij shtetasi dhe në datë 16 Prokuroria ka lëshuar urdhrin e ekzekutimit. Është kërkuar që nga blloku i sigurisë ky shtetas të transferohet pranë IEVP 313, por ky institucion nuk e ka pranuar për shkak të mbingarkesës që ka pasur ky institucion dhe është kthyer sërish te blloku i sigurisë pranë Drejtorisë Vendore Tiranë. Ndërkohë që ligji parashikon në mënyrë të shprehur që në rast se kemi një vendim gjykate, vendimi duhet të ekzekutohet dhe shtetasi të akomodohet pranë IEVP-së dhe ligji parashikon procedura të sakta si pranohet në institucion, të gjitha ekzaminimet mjekësore që kryhen ndaj një shtetasi dhe të gjitha këto bëhen me synim që t’i garantohet edhe shëndeti gjatë qëndrimit pranë institucionit përkatës.

Familjarët e Jani Rustemit kërkojnë që personat përgjegjës të mbajnë përgjegjësi.

Lulzim Mehmeti: Të mbajë përgjegjësi kushdo që e ka bërë këtë krim.

Pranvera Rustemi: Është djalë 26 vjeç, e kam rritur me 500 halle djalin tim. Unë e dua djalin siç e ka kapur policia, shëndoshë e mirë, kështu e dua djalin. Djali im nuk vuante nga asnjë lloj sëmundje. Kush ia ka bërë djalit tim? Do dali e drejta e djalit tim.

Stop bisedoi me Drejtorin e Policisë Tiranë, Tonin Vocaj, i cili thotë se pretendimet e familjarëve do të ndiqen me seriozitet dhe për mjekun do të vendosë mjekësia ligjore.

Drejtori i Policisë Tiranë, Tonin Vocaj: Ne kemi bërë një deklaratë për shtyp shteruese për të gjitha veprimet e policisë. Ne kemi pranuar të gjitha pretendimet, që nëna e këtij personi ka paraqitur në polici. Janë administruar të gjitha! Janë pyetur punonjësit e policisë, është sekuestruar kartela mjekësore që ne mbajmë tek dhomat e paraburgimit. Po merret Prokuroria me këtë çështje. Kush ia ka dhënë metadonin dhe a i takon metadon? Do ta përcaktojë Mjekësia Ligjore. Ne kemi staf mjekësor permanent aty, i cili kontrollon të gjitha llojet e ilaçeve. Nuk i lihen ilaçet në dhomën e paraburgimit. Atij i jepet doza e pranueshme. I jepet nga mjeku. Konsumohet në prezencë të punonjësve të policisë dhe çdo veprim është i evidentuar në kartelën mjekësore, që administrohet nga ana jonë. Mjeku, është mjek i emëruar në strukturat e policisë, është i Drejtorisë së Tiranës. Unë nuk po ta them se si quhet. Nuk është anonim. Të paktën ka 15 vjet, që punon në të njëjtën punë.

Ra në koma nga mjekimi i gabuar, insitucionet hetojnë pas denoncimit

Emisioni Stop në Tv Klan denoncoi rastin e të riut Jani Rustemi, i cili pasi u arrestua nga policia në kryeqytet u dërgua në QSUT në gjendje kome, ku dhe vijon të jetë i shtruar aktualisht. Gjendjen e tij dyshohet se e ka shkaktuar mjekimi me metadon, ilaç që përdoret për përdoruesit e lëndëve të forta narkotike.

Për këtë rast, Stop i është drejtuar Komisariatit Nr.3, ku shefi Altin Lila thotë se është marrë denoncimi i familjes për mjekun, për mjekim të pakujdesshëm dhe i është përcjellë Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore.

Shefi i Komisariatit Nr.3, Altin Lila: Djali ka qenë përdorues i lëndëve narkotike. Ka përdor metadon. Nuk rri dot pa përdor metadonin. Po mjeku mo, si e përdorka metadonin në dhomat e sigurisë. Në dhomat e sigurisë nuk futem dot unë, që jam oficer policie. Bëhet fjalë për mjekim të pakujdesshëm” siç pretendon zonja, nëna e vet. Është bërë denoncimi, bashkë me oficerë të AMP-së, është ndjekur rasti. Tani e ka AMP-ja, për të bërë referimin në Prokurori për vlerësim.

Ndërkohë, AMP-ja i ka përcjellë materialet në Prokurori.

Drejtori i AMP: Po po kryhen verifikimet dhe hetimet dhe i përcillet Prokurorisë dhe do të ndiqet rasti.

Nga ana tjetër, Avokati i Popullit Ahmet Premçi, thotë se ka nisur hetimin edhe institucioni që ai drejton.

Avokati i Popullit Ahmet Premçi: Ne kemi regjistruar për fillimin e hetimit zyrtarisht. Kam ngarkuar 2 nënkomisionerë, që janë në terren për të shkuar, për të kqyrur, për të parë të gjithë ecurinë çfarë ka ndodh, si ka ndodh, për të kqyr dokumentat, dhe kur të nxjerrin të gjithë konkluzionet, do marrim takim me familjen dhe kur të mbarojë do të mund të prononcohemi, për çfarë ka ndodhur. Sepse të vijnë materialet, që unë të njihem me provat, që kam grumbulluar ato, unë jam në gjendje që të jap dhe një opinion timin si institucion.

Ndërkohë, mjeku në QSUT shprehet se së fundmi pacienti ka hapur sytë pas më shumë se 2 javë.

Mjeku: Akoma nuk është plotësisht i kthjellët në zbatimin e komandave. Ore ti e kupton, që e kemi marrë të zi si ky telefoni. Kishte dy orë s’merrte frymë! I kemi bërë lloj lloj… 2 javë e gjysëm dhe tashi shyqyr, që ai po hap sytë.

Qytetari: Unë du prej teje epikrizën e djalit, se Policia po e nxjerr, sikur ka pas probleme!

Mjeku: Kush t’i tha këto ty?

Qytetari: Policia!

Mjeku: Ç’punë ka Policia? Ku di Policia sëmundjet e djalit?

Qytetari: Mund ta shohim pak?

Policia: Nuk lejohet!

