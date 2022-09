Stop – Emisioni 5 Shtator 2022 (Sezoni 8)

05/09/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Dita e parë e sezonit të ri të “Stop” përkon me 6 vjetorin e shenjtërimit të Nënë Terezës.Shumë shtetas të huaj, brenda dhe jashtë Shqipërisë, kanë përshëndetur emisionin tonë në gjuhën shqipe dhe kanë uruar për një sezon të mbarë.Ditët e fundit sporti më popullor në vend ka rezultuar historia me spiunazh, pasi disa shtetas rusë u kapën duke filmuar në uzinën e armëve në Gramsh, duke krijuar edhe incident me ushtarakët atje.

Albani, një i ri që jeton tani në Britani, denoncon në “Stop”, sesi u mashtrua nga OPGJ i Prokurorisë së Tiranës Ibrahim Saliko.Historia fillon, kur Albani po divorcohej me bashkëshorten, proces i shoqëruar me sherre për kujdestarinë e fëmijës. Cështja shkoi në Prokurorinë e Durrësit me prokurore Oltiana Cifliku. Midis Albanit dhe prokurores janë shkëmbyer sms për zbutjen e rrethanave. Pasi procesi mbaroi, Albani shkoi në Britani, por një ditë të bukur ai informohet, se është dënuar me 6 muaj burg, pasi kishte kërcënuar prokuroren. Në këtë pikë u ekstradua dhe kreu dënimin në Shqipëri.Pas përfundimit të dënimit, Albani u rikthye në Britani, por iu kërkua të bënte denoncim për prokuroren Oltiana Cifliku dhe gjyqtaren Vjosa Zaimi.

Pasi mori një milionë lekë nga Albani me banim në Britani, OPGJ Ibrahim Saliko kërkoi edhe një milionë të tjera, duke thënë, se kishte fëmijën sëmurë.Sapo i dha paratë, Albani humbi cdo kontakt me OPGJ, pasi ky i fundit u zhduk dhe i bllokoi numrin.Pas shumë përpjekjeve, Albani i tha zyrtarit të prokurorisë, se do të bënte publike në media gjithë mashtrimin e tij.Nën presionin e publikimit, OPGJ Ibrahim Saliko i kthen mbrapsht qytetarit 2 milionë lekë, që i kishte marrë me anë të mashtrimit.